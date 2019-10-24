Как избавить одежду от запаха пота

Пригодится каждому!

До определённого момента никто из нас не задумывается о таких пустяках. Подумаешь, слегка попахивает, кому какое дело? Но бывают случаи, когда это всё-таки неприятно и неудобно. Как все мы знаем, причиной гадкого запаха является не сам пот, а бактерии, которые с его помощью «цветут» на козе по всему телу. Если вы активно занимаетесь спортом (чего мы всем вам горячо желаем), то одежда приобретает настолько стойкий запах, что становится трудно избавить её от аромата.

Вот вам три золотых совета, которые помогут содержать ваш «боевой» гардероб в чистоте и без запаха.

Замачиваем одежду сразу после треньки

Чем быстрее, тем лучше. Вот вам немного странный лайфхак. После тренировки заходим в дух прямо в одежде. Горячая вода смоет часть бактерий и приостановить кроличье размножение оставшихся. Далее снимаем её, кладём в полиэтиленовый пакет, моемся и мчим домой. Дома сразу же закидываем полностью мокрую одежду в стиралку.

Уксус + сода

Столовая ложка соды и 100 г уксуса помогут «выжечь» из волокон ткани все «вонючие» бактерии. Можно ещё подлить перекись водорода – отличный стерилизующих раствор. Лучше замочить и только потом закинуть в стирку.

Не перебарщиваем с химией

Мы имеем в виду всевозможные кондиционеры для белья. Обычный стиральный порошок или гель для стирки – всё, что нужно. После контакта с некоторыми соединениями свойства ткани могут измениться в худшую сторону.

P.S. сумка…

Не забываем, что иногда стоит стирать и вашу спортивную сумку, рюкзак или с чем вы там ходите в качалку – она тоже может стать носителем зловония.