7 способов отдохнуть от общества

Иногда хочется побыть одному.

Современная жизнь в большом городе бурлит, кипит и брызгается. Людей настолько много, что иногда тошнит от общества. Даже если люди эти не обладают отталкивающими качествами, иногда хочется побыть одному. Это просто необходимо и для физического здоровья, и для моральной устойчивости.

Вот самые приятные и действенные способы немного отдохнуть от людей:

Книги

Чем бы вы ни интересовались, всегда можно найти целую кучу интересных именно для вас книг. О любых вещах, явлениях и вообще о чём угодно. Рекомендуем иметь в телефоне список желаемых книг, чтобы не терять время на выбор. Книги, статьи из журналов, статьи на сайтах (но лучше всё-таки «бумага») – чтение успокаивает и восстанавливает ваше спокойствие, даже если содержание «писанины» не слишком мягкое. К тому же с книгами идёт офигительный бонус – повышение знаний, что пригодится всегда и везде. Например, так вы снизите риск старческого слабоумия, потери памяти и прочих «прелестей».

Спорт + природа

Занятия спортом уже сами по себе отлично помогают стряхнуть с себя усталость от общества. Бег, старая добрая качалочка, занятия единоборствами или хотя бы пешая прогулка. Прогуливаться, кстати, можно вообще везде – хоть в городе, в промзоне, хоть за городом. Эффект от физической активности увеличивается на свежем воздухе. А если ещё на природе, то вообще утраивается – хотя бы парк, а лучше лес или поле с минимальными признаками цивилизации.

Музыка/кино

Любимая музыка – это настоящее удовольствие с соответствующими гормонами. И это здорово. Просто сесть в удобное кресло и включить свою подборку стареньких треков…. М… и пусть все идут мимо. Примерно то же самое работает и с кино. Только не с каждым жанром – выбирайте жанр попроще, без крови, насилия и психологических потрясений. Лучше всего что-то доброе и мягкое или комедию.

Медитация

Все мы когда-то смеялись над теми, кто увлекается йогой. Но с годами всё больше и больше людей прибегают к некоторым частям этого учения. Медитация – отличный способ расслабиться и освободить голову и сердце от ненужного мусора. Как вариант можно использовать молитву в рамках вашей конфессии, если вы достаточно религиозны.

Ванна

Отличный способ вернуться к жизни. Тёплая вода и ароматические добавки расслабляют мышцы, восстанавливают нервы и даже сжигают калории. Можно сюда же подключить пункты 4, 3 и 1. Тогда вообще классно получится.

Домашние животные

Когда от людей уже тошнит, то очень приятно пообщаться к четвероногим другом. Прогулку можно разделить с любимым собакеном, а почитать книгу или посмотреть фильм можно вместе с мурчащим котейкой. Да и вообще неважно, какой у вас зверь – рыбки, попугайчик или хомячок. Главное, что он не будет требовать у вас квартальный отчёт и не будет въедливо расспрашивать о ваших лайках каким-то там одноклассницам.

Творчество

Если вы склонны к творчеству, то это идеальный способ отдохнуть в одиночестве. Порисуйте, слепите что-то, займитесь резьбой по дереву или приготовьте гуакамоле с кукурузными чипсами.