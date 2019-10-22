Самые опасные позы для секса – не корчите из себя акробата

Перед приехавшими врачами скорой помощи будет неудобно.

В порно бывают и не такие, НО там не обычные люди, а специально обученные и натренированные актёры. А мы с вами простые люди, и вполне логично, что не все выкрутасы нам по силам.

Травмы по время секса не так часты, но всё же случаются. Со своей стороны постарайтесь минимизировать риски. Это не шутки. Мы собрали для вас самые опасные позы. Если уж хочется попробовать, то как следует подготовьтесь.

«Голый повар»

Исходное положение – вы стоите на цыпочка, а девушка сидит перед вами на столешнице или высоком подоконнике. Во-первых, для более комфортного проникновения ей надо немного вывернуть таз. Во-вторых, даже так есть риск немного промахнуться и получить неприятную травму. Наберите в поиске по картинкам «перелом член». Посмотрели? Ну как вам?

Секс на медболе

Медбол хорош для тренировок стабилизирующих мышц. Но если вы удумали на нём заняться «этим», то будьте готовы к разочарованиям. Во-первых, в такой позе вы не всё контролируете – степень пружинящих колебаний зависят от медбола, и это плохо. Во-вторых, это не слишком легко, даже если вы атлет. Постарайтесь немного «поиграть», но в более серьёзной фазе переместиться на более привычное «поле».

«Наездница» с отклонением назад

Отличная, привычная и приятная поза. Но если подруга слишком сильно и часто отклоняется назад, то это чревато неприятными последствия. Если вы при этом чувствуете напряжение у основания члена, то постарайтесь вернуть вашу подругу в более привычное положение, а потом объяснить ей, что так делать не надо. Физиологи утверждают, что это приводит к болезни Пейрони, а это искривление осанки вашего главного союзника и нарушения в его «крепости».

«Солдатик»

Эту позицию можно коротко описать так: «Миссионерская поза стоя». Во-первых, это очень сложно. Даже хрупкую партнёршу нелегко энергично подбрасывать на руках даже 15 минут, не говоря уже о том, что этого мало. Во-вторых, тут велик риск травмировать спину и колени. В-третьих, можно просто-напросто упасть, и тогда травмы могут самыми разнообразными – ушибы, переломы, растяжения… Если уж очень хочется, то для начала подготовьте своё бледное офисное тело к подобными упражнениям и не вздумайте делать это на скользкой поверхности (например, в душе).