Книги о настоящей жизни

Любому из нас иногда хочется окунуться в литературу о чём-то настоящем.

Отбросьте фантастику с монстрами и далёким будущим, отложите в сторону фэнтези с волшебством и дракончиками. Временами полезно почитать что-то о реальной жизни. Тут нет хандрящих магнатов или скучающих миллионеров. Тут всё по-настоящему. Главные герои живут обычной жизнью – работают, влюбляются, ошибаются, иногда даже нарушают закон, но в любом случае их образы отличаются от сказочных персонажей.

Эптон Синклер – «Король-уголь»

Автор – американский социалист, которые горячо ратует за рабочий класс. Он колко критикует взаимоотношения промышленных магнатов и простых работяг. В произведение описывается забастовка шахтёров Колорадо 1914 года.

Книга наполнена яркими до ужаса деталями – нищета, запредельные условия труда, скромный быт простых горняков. При этом главный герой не шахтёр, а сын шахтовладельца, который видит это всё впервые в жизни.

Энерст Хемингуэй – «Иметь и не иметь»

Этот товарищ давно известен как лютый пролетарий. В этом романе он описывает судьбу простого рыбака Гарри из Флориды. Однажды он вынужден нарушить закон. Острая нужда толкает его на преступление – он берётся за контрабанду виски. Всё, однако, сложилось неудачно – и денег не заработал, и даже потерял одну руку. Гарри решается на ещё одну попытку – теперь уже перевозить надо будет не бутылки с запрещённой жидкостью, а группу революционеров.

Джек Лондон – «Лунная долина»

Этот выдающийся писатель тоже любил в своих произведениях обращаться к теме судеб простых людей. При кажущейся простоте его романы и рассказы обладают некоей глубиной и многогранным смыслом.

Действие «Лунной долины» происходит в начале XX века в Калифорнии. Парень и девушка влюблены друг в друга, начинается счастливая семейная жизнь. Но затем вспыхивает забастовка рабочих, и наш парень присоединяется к ней. Череда лишений сваливается на голову бедняги и его уже беременной подруги.

Джон Стейнбек – «Зима тревоги нашей»

Тут главный герой – простой честный малый из обанкротившейся семьи финансовых магнатов. Лично он не переживает по поводу потерянных миллионов, но семья на него давит и практически требует его заняться возвращение былого величия. И тут перед ним возникает выбор – либо ты честный, порядочный и бедный, либо ты начинаешь мудацкую игру и богатеешь.