Все необходимое для Halloween в Fix Price

Праздник Halloween давно полюбился многим россиянам. Его отмечают в школах, ВУЗах, работодатели устраивают тематические корпоративы, заведения проводят костюмированные вечеринки. Fix Price выпустил специальную коллекцию к празднику, в которую входят, как элементы декора, так и элементы для образа, который поможет с легкостью подготовиться к Halloween.

Любителям тематических вечеринок октябрь дарит отличный повод для того, чтобы проявить свою фантазию и устроить очередной праздник для своих близких, друзей или коллег. Буквально все улицы города перевоплощаются в мистические декорации. Это тот случай – где, чем «страшнее» и «ужаснее», тем лучше. Этим Halloween сильно отличается от остальных торжеств и завоевывает любовь все большего количества людей.

Для создания «особенно жуткого» настроения можно украсить пространство интересными украшениями. В Fix Price представлены: реалистичная паутина в нескольких цветах, которую можно повесить на дверные проемы или на люстры, светящиеся гирлянды с летучими мышами вместо лампочек, свечи в виде черепов для пугающей романтики, светящиеся наклейки для интерьера, искусственные, реалистичные, большие насекомые, декоративные куклы в виде скелетов. Дополнит общую атмосферу готическая посуда в виде кубков с черепами, куда можно налить томатный сок для пущего эффекта.

«Страшный» наряд можно завершить с помощью многочисленных аксессуаров. Остроконечные шляпы и люминесцентные ведьмовские пальцы подойдут прирожденным колдуньям, любителям зомби и вампиров понравятся татуировки в виде кровоподтеков и свежих ран. Для более нейтрального образа есть маскарадные маски на выбор, сетчатые митенки в нескольких цветах, тату-рукава, разноцветные мелки для волос, ободки с рожками.

По древней традиции, чтобы откупиться от «нечистых сил» – нужно предложить им сладости. Поэтому надо запастись большим количеством конфет, печенья и шоколада.

Главный символ Halloween – большая оранжевая тыква. Она обязательно должна присутствовать на торжестве. Это может быть натуральная тыква с вырезанной рожицей для украшения дома, декоративные тыквы в виде фонариков, светильников, корзин для сбора конфет. Тыкву также можно просто приготовить и порадовать вкусным блюдом своих близких. В любом виде она сможет поднять настроение и настроить на праздничный лад.

На данный момент в магазинах действует ценовая политика, в рамках которой можно приобрести товары по 50, 55, 77 и 99 рублей. Также представлены позиции по 25, 10 и даже 5 рублей!

Паутина, 50 рублей. Гирляднда, 99 рублей. Свеча в форме черепа, 99 рублей. Набор наклеек, 50 рублей. Набор декораций, 50 рублей. Кубок, 77 рублей. Томатный сок, 55 рублей. Колпак ведьмы, 50 рублей. Светящиеся пальцы, 50 рублей. Тату, 50 рублей. Маска, 55 рублей. Митенки, 50 рублей. Тату-рукава, 50 рублей. Ободок, 77 рублей. Драже, 55 рублей. Зефирные палочки, 77 рублей. Шипучки, 25 рублей. Светильник “Тыква”, 77 рублей. Фонарик “Тыква”, 77 рублей.

Полную коллекцию к Halloween вы найдете в специальном тематическом разделе.