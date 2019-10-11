Все необходимое для Halloween в Fix Price

Праздник Halloween давно полюбился многим россиянам. Его отмечают в школах, ВУЗах, работодатели устраивают тематические корпоративы, заведения проводят костюмированные вечеринки. Fix Price выпустил специальную коллекцию к празднику, в которую входят, как элементы декора, так и элементы для образа, который поможет с легкостью подготовиться к Halloween.
Любителям тематических вечеринок октябрь дарит отличный повод для того, чтобы проявить свою фантазию и устроить очередной праздник для своих близких, друзей или коллег. Буквально все улицы города перевоплощаются в мистические декорации. Это тот случай – где, чем «страшнее» и «ужаснее», тем лучше. Этим Halloween сильно отличается от остальных торжеств и завоевывает любовь все большего количества людей.
Для создания «особенно жуткого» настроения можно украсить пространство интересными украшениями. В Fix Price представлены: реалистичная паутина в нескольких цветах, которую можно повесить на дверные проемы или на люстры, светящиеся гирлянды с летучими мышами вместо лампочек, свечи в виде черепов для пугающей романтики, светящиеся наклейки для интерьера, искусственные, реалистичные, большие насекомые, декоративные куклы в виде скелетов. Дополнит общую атмосферу готическая посуда в виде кубков с черепами, куда можно налить томатный сок для пущего эффекта.
«Страшный» наряд можно завершить с помощью многочисленных аксессуаров. Остроконечные шляпы и люминесцентные ведьмовские пальцы подойдут прирожденным колдуньям, любителям зомби и вампиров понравятся татуировки в виде кровоподтеков и свежих ран. Для более нейтрального образа есть маскарадные маски на выбор, сетчатые митенки в нескольких цветах, тату-рукава, разноцветные мелки для волос, ободки с рожками.
По древней традиции, чтобы откупиться от «нечистых сил» – нужно предложить им сладости. Поэтому надо запастись большим количеством конфет, печенья и шоколада.
Главный символ Halloween – большая оранжевая тыква. Она обязательно должна присутствовать на торжестве. Это может быть натуральная тыква с вырезанной рожицей для украшения дома, декоративные тыквы в виде фонариков, светильников, корзин для сбора конфет. Тыкву также можно просто приготовить и порадовать вкусным блюдом своих близких. В любом виде она сможет поднять настроение и настроить на праздничный лад.
На данный момент в магазинах действует ценовая политика, в рамках которой можно приобрести товары по 50, 55, 77 и 99 рублей. Также представлены позиции по 25, 10 и даже 5 рублей!
- Паутина, 50 рублей.
- Гирляднда, 99 рублей.
- Свеча в форме черепа, 99 рублей.
- Набор наклеек, 50 рублей.
- Набор декораций, 50 рублей.
- Кубок, 77 рублей.
- Томатный сок, 55 рублей.
- Колпак ведьмы, 50 рублей.
- Светящиеся пальцы, 50 рублей.
- Тату, 50 рублей.
- Маска, 55 рублей.
- Митенки, 50 рублей.
- Тату-рукава, 50 рублей.
- Ободок, 77 рублей.
- Драже, 55 рублей.
- Зефирные палочки, 77 рублей.
- Шипучки, 25 рублей.
- Светильник “Тыква”, 77 рублей.
- Фонарик “Тыква”, 77 рублей.
Полную коллекцию к Halloween вы найдете в специальном тематическом разделе.
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