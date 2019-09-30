Приятные мелочи из Fix Price

Осень – то время, когда особенно хочется уюта и тепла. Маленькие подарки без повода – хороший способ оказать внимание близким людям и поднять настроение в пасмурную, холодную погоду. В Fix Price появились новые товары, с которыми можно сделать приятный сюрприз как взрослым, так и детям.

Дни становятся пасмурнее, холоднее и короче, вместе с ними все меланхоличнее становится расположение духа. Простой и эффективный способ поднять себе или близким настроение – купить в подарок или просто так приятные мелочи.

Добавить уютную атмосферу дома помогут новые товары для декора. Наволочка с пайетками разбавит девичий интерьер, подушка в виде аппетитного пончика хорошо подойдет для кухни или детской комнаты, декоративный фрукт из керамики будет наглядным напоминанием о тепле и лете и отлично впишется в интерьер любого места в доме.

Вторым половинкам будет приятно получить цветы из мыла – которые можно положить в горячую ванну, стильную термокружку – в которой можно заваривать горячие напитки, и она будет сохранять тепло. Есть более романтичный подарок – набор «Вырасти любовь»: он состоит из картонной коробки, в котором за несколько дней можно вырастить зеленую траву. Это менее практично, но зато запомнится надолго.

Для самых юных любимых людей появилась серия разноцветных игрушечных дракончиков, из которых можно собрать целую коллекцию. Милый ночник с веселым дизайном станет хорошим украшением в детской, он добавит сказочности интерьеру, а его мягкий свет прогонит ночные кошмары.

Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах на сайте https://fix-price.ru.

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