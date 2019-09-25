Названы самые распространённые пароли

Разумеется, они же и самые небезопасные.

Пользователи часто не особо утруждаются при задавании паролей. И зря. Нередко мошенники легко подбирают такие ключи и похищают денежные средства и персональные данные.

Проблема становится острее год от года. Сегодня у каждого из нас сразу несколько аккаунтов – соцсети, почтовые ящики, облачные хранилища, аккаунты банковских счетов. И на каждый нужен пароль. Настоятельно рекомендуем вам придумывать пароли посложнее. При этом обязательно заведите блокнот для паролей. Бумажный блокнот, куда вы будете ручкой или карандашом записывать каждую новую пару «логин-пароль». Так хакерам будет куда сложнее вас обокрасть. Также включите, где возможно, двухэтапную верификацию с помощью токена и/или смс-сообщения.

Самыми популярными паролями являются: 111111, 222222, 123456789 и тому подобные недо-комбинации цифр. Также часто используют буквы, расположенные на клавиатуре в ряд – qwerty, например. Ещё простаки иногда задают пароль с использованием даты своего рождения – тоже популярно и тоже ненадёжно. Встречаются и такие пароли – admin, password.

Ещё одна большая ошибка – использование одного и того же пароля на разных сайтах. Мол, чтобы не забыть. Как мы уже сказали, заведите блокнот. И ничего не забудете.