Товары для детского творчества в Fix Price

Наступил учебный год. Время нового опыта, усердной учебы и разнообразного творчества.Fix Price выпустил новые яркие канцелярские товары, которые помогут сделать увлекательным урок изобразительного искусства каждому школьнику.

Осень – идеальная пора для детских школьных поделок. Время для сбора гербария из цветов, опавших листьев разных расцветок, шишек, желудей и других флористических украшений. Если соединить собранные находки с обычными атрибутами для творчества, получатся оригинальные аппликации.

В каждом деле есть обязательная база. В Fix Price представлены товары первой необходимости для творческой деятельности – гуашь, акварельные краски, цветные карандаши и фломастеры, пластилин, непроливайки, кисти и альбомы для рисования.

Помимо стандартного набора, есть и более оригинальные товары. Блестящая самоклеящаяся бумага, выкручивающиеся мелки с ароматом фруктов, воздушные фломастеры с трафаретами, шариковый пластилин и картины-гравюры. Чтобы школьная форма осталась чистой после урока изобразительного искусства, есть специальный фартук-накидка, который можно надеть просто поверх одежды. Интересное исполнение школьных канцтоваров поможет школьникам быть более вовлеченным в процесс и получать удовольствие от своей деятельности.

Для развлечения в Fix Price есть большой выбор раскрасок, наклеек разных видов и форм, цветные штампики, лизуны, набор для выращивания кристаллов, кинетический песок и даже игрушечная слизь медузы.

Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах на сайте https://fix-price.ru.

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