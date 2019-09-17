Товары для детского творчества в Fix Price

Наступил учебный год. Время нового опыта, усердной учебы и разнообразного творчества.Fix Price выпустил новые яркие канцелярские товары, которые помогут сделать увлекательным урок изобразительного искусства каждому школьнику.
Осень – идеальная пора для детских школьных поделок. Время для сбора гербария из цветов, опавших листьев разных расцветок, шишек, желудей и других флористических украшений. Если соединить собранные находки с обычными атрибутами для творчества, получатся оригинальные аппликации.
В каждом деле есть обязательная база. В Fix Price представлены товары первой необходимости для творческой деятельности – гуашь, акварельные краски, цветные карандаши и фломастеры, пластилин, непроливайки, кисти и альбомы для рисования.
Помимо стандартного набора, есть и более оригинальные товары. Блестящая самоклеящаяся бумага, выкручивающиеся мелки с ароматом фруктов, воздушные фломастеры с трафаретами, шариковый пластилин и картины-гравюры. Чтобы школьная форма осталась чистой после урока изобразительного искусства, есть специальный фартук-накидка, который можно надеть просто поверх одежды. Интересное исполнение школьных канцтоваров поможет школьникам быть более вовлеченным в процесс и получать удовольствие от своей деятельности.
Для развлечения в Fix Price есть большой выбор раскрасок, наклеек разных видов и форм, цветные штампики, лизуны, набор для выращивания кристаллов, кинетический песок и даже игрушечная слизь медузы.
Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах на сайте https://fix-price.ru.
Рекомендованные товары:
- Гуашь «Престиж», 12 цветов, 99 рублей;
- Акварельные краски, 50 рублей;
- Набор двухсторонних карандашей, 55 рублей;
- Набор фломастеров в чемоданчике, 36 шт., 199 рублей;
- Пластилин, 18 цветов, 99 рублей;
- Набор кистей, 5 шт., 77 рублей;
- Альбом для рисования, 48 л., 55 рублей;
- Цветная самоклеящаяся бумага, 55 рублей;
- Выкручивающиеся ароматизированные мелки; 77 рублей;
- Воздушные фломастеры с трафаретами, 199 рублей;
- Шариковый пластилин, 77 рублей;
- Картина-гравюра, А3, 99 рублей;
- Фартук-накидка с рукавами для творчества, 99 рублей;
- Раскраска, 55 рублей;
- Объемные наклейки, 50 рублей;
- Набор штампиков, 77 рублей;
- Лизун, 55 рублей;
- Набор для выращивания кристаллов, 99 рублей;
- Кинетический песок, 99 рублей;
- Шариковая слизь «Медузы Кимикуки», 99 рублей;
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