9 книг, которые стоит перечитать ещё раз

Эти книги можно и нужно перечитывать.

С каждым разом будут открываться новые оттенки смысла, подводные камни и незамеченные при первом прочтении детали. Уж слишком хороши.

«451 градус по Фаренгейту» – Рэй Брэдбери

Классика «хипстерской» городской литературы. В далёком будущем книги находятся под строжайшим запретом. Главный герой служит в специальном государственном учреждении по поиску и уничтожению книг. Но однажды в его душу закрадывается сомнение в правильности этого дела…

«Сага о ведьмаке» – Анджей Сапковский

Знакомый всему интернету сюжет – фантастический мир, всякая нечисть. Главный герой – наёмник, который за деньги ловит всевозможных монстров, при этом сам обладает сверхъестественными способностями.

«Дом, в котором…» – Мариам Петросян

Нестандартная книга, в которой подробно описывается процесс адаптации новичка в коллективе воспитанников дома-интерната для детей-инвалидов. Плюс присутствуют фантастические нотки, которые добавляют повествованию «жирка».

«Таинственный остров» – Жюль Верн

Строго говоря, все произведения этого гения приключенческой литературы достойны повторного прочтения. Сюжет уже «слизали» в десятках и сотнях фильмов. При крушении воздушного шара несколько человек попадает на некий остров, с виду необитаемый… А дальше начинается захватывающий литературный «экшн».

«Понедельник начинается в субботу» – «Аркадий и Борис Стругацкие

Ещё одна книга, так любимая хипстерами. Их мёдом не корми, дай какую-нибудь антиутопию. И вот она. На сей раз советского производства. В книге авторы увлекательно размышляют о тайнах Вселенной, попутно желчно высмеивая бюрократов.

«Заводной апельсин» – Энтони Бёрджесс

Очень популярное произведение. При это короткое. Главный герой – хулиган, преступник и просто мудак. Он попадает в экспериментальную программу перевоспитания ублюдков. После этого испытывает на себе все прелести, которые ощущали жертвы его поведения. Отличный образец того, как можно радоваться горестям главного героя.

«Волхв» – Джон Фаулз

На отдалённом острове некий маг играется и ставит на живых людях бесчеловечные опыты. Есть в романе нотки детектива и мистики. Присутствует очень чувственный эротизм.

«Мастер и Маргарита» – Михаил Булгаков

Не книга, а целая религия. Нет смысла описывать все многочисленные двойные смыслы, намёки и отсылки. В любом случае при каждом прочтении вы увидите что-то для себя новое.

«Божественная комедия» – Данте Алигьери

Ещё одна тяжёлая книга. Приступать к ней стоит в идеале после обстоятельного и неторопливого прочтения Библии.