9 книг, которые стоит перечитать ещё раз

Эти книги можно и нужно перечитывать.
С каждым разом будут открываться новые оттенки смысла, подводные камни и незамеченные при первом прочтении детали. Уж слишком хороши.
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«451 градус по Фаренгейту» – Рэй Брэдбери
Классика «хипстерской» городской литературы. В далёком будущем книги находятся под строжайшим запретом. Главный герой служит в специальном государственном учреждении по поиску и уничтожению книг. Но однажды в его душу закрадывается сомнение в правильности этого дела…
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«Сага о ведьмаке» – Анджей Сапковский
Знакомый всему интернету сюжет – фантастический мир, всякая нечисть. Главный герой – наёмник, который за деньги ловит всевозможных монстров, при этом сам обладает сверхъестественными способностями.
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«Дом, в котором…» – Мариам Петросян
Нестандартная книга, в которой подробно описывается процесс адаптации новичка в коллективе воспитанников дома-интерната для детей-инвалидов. Плюс присутствуют фантастические нотки, которые добавляют повествованию «жирка».
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«Таинственный остров» – Жюль Верн
Строго говоря, все произведения этого гения приключенческой литературы достойны повторного прочтения. Сюжет уже «слизали» в десятках и сотнях фильмов. При крушении воздушного шара несколько человек попадает на некий остров, с виду необитаемый… А дальше начинается захватывающий литературный «экшн».
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«Понедельник начинается в субботу» – «Аркадий и Борис Стругацкие
Ещё одна книга, так любимая хипстерами. Их мёдом не корми, дай какую-нибудь антиутопию. И вот она. На сей раз советского производства. В книге авторы увлекательно размышляют о тайнах Вселенной, попутно желчно высмеивая бюрократов.
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«Заводной апельсин» – Энтони Бёрджесс
Очень популярное произведение. При это короткое. Главный герой – хулиган, преступник и просто мудак. Он попадает в экспериментальную программу перевоспитания ублюдков. После этого испытывает на себе все прелести, которые ощущали жертвы его поведения. Отличный образец того, как можно радоваться горестям главного героя.
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«Волхв» – Джон Фаулз
На отдалённом острове некий маг играется и ставит на живых людях бесчеловечные опыты. Есть в романе нотки детектива и мистики. Присутствует очень чувственный эротизм.
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«Мастер и Маргарита» – Михаил Булгаков
Не книга, а целая религия. Нет смысла описывать все многочисленные двойные смыслы, намёки и отсылки. В любом случае при каждом прочтении вы увидите что-то для себя новое.
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«Божественная комедия» – Данте Алигьери
Ещё одна тяжёлая книга. Приступать к ней стоит в идеале после обстоятельного и неторопливого прочтения Библии.
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