Как бронировать хостел в Москве по интернету – 8 способов

Всё проще, чем кажется!

Хостел – бюджетная гостиница с базовыми удобствами и демократичными ценами. Именно это и нужно многим людям, которые приезжают в Москву в командировки или по каким-то другим краткосрочным делам. Но как найти недорогой хостел в Москве? На помощь приходит интернет, а мы вам поможет и расскажем, как бронировать хостел.

Что нужно, чтобы забронировать хостел в Москве

Чтобы легко и быстро забронировать место, нужно всего ничего – телефон, ящик электронной почты и банковская карта для оплаты.

Способ 1 – бронирование хостела в Москве через сайт Booking

Пожалуй, это наиболее популярный и распространённый сайт для поиска жилья. Помимо хостелов тут есть отели, гостиницы, места на авто-кемпингах и прочие бунгало. Переходим на booking.com и заполняем форму поиска в жёлтой рамочке – всё предельно просто: Москва, даты, количество человек. Далее кликаем «проверить цены» и попадаем на страницу поиска. Результаты можно упорядочить, используя фильтры сверху, а можно отфильтровать, разобравшись с пунктами в левой колонке. Также есть классная функция поиск по карте – очень удобно. Далее выбираем понравившийся вариант размещения, читаем описание удобств, отзывы, смотрим фото и доступные категории мест. Далее переходим к бронированию. Лучше, конечно, зарегистрировать на сайте аккаунт, но можно обойтись и без этого. Также настоятельно рекомендуем установить их приложение на смартфон – вся необходимая информация будет под рукой (адрес хостела, контакты). С оплатой ситуации бывают разные – иногда требуют оплатить сразу же картой. В некоторых местах допустимо оплатить любым способом уже на месте.

Способ 2 – бронирование хостела в Москве через сайт Airbnb

Изначально этот сайт был только для каучсёрферов, людей, которые могут ненадолго поселить у себя кого-нибудь. Такие тут есть и сейчас, однако здесь полно и самых обыкновенных хостелов. И это тоже работающий способ найти недорогой хостел в Москве. Лучше сразу зарегистрироваться и заполнить профиль – обычное фото, несколько слов о себе. Далее воспользуемся простейшей формой поиска – место, даты, количество человек. В следующем окне нажимаем на иконку «Жильё» и попадаем на список объектов, которые подходят вам по датам. Сверху тут фильтры по цене, дате, типу жилья и прочее. Справа карта, похожая на ту, что на букинге. Выбираем нормальный вариант, смотрим описание, фото и связываемся с хозяином. Далее бронируем и оплачиваем. Платит тут нужно сразу. Это не всем нравится, но иначе нельзя.

Способ 3 – бронирование хостела в Москве через сайт агода

Сайт agoda.com тоже аккумулирует в себе сведения о сотнях тысяч объектов со всего мира. Среди этого множества есть и хостелы в Москве. Всё то же самое – регистрируемся, вводим «Москва» и даты и ищем среди результатов. Тоже есть поиск по карте. Принцип полностью такой же.

Способ 4 – бронирование хостела в Москве через сайт travel.ru

Этот сайт не только для отелей и хостелов. Тут также можно найти туры, авиабилеты, Ж/Д билеты, автомобили на прокат и много ещё чего. Но сейчас нас интересует недорогие хостелы в Москве. В форму поиска вносим необходимые сведения и переходим в список объектов. Там в левой колонке полно фильтров. В частности, есть «тип размещения», а там есть пунктик «хостел». Далее всё так же просто – регистрация и бронирование выбранного хостела.

Способо 5 – бронирование хостела в Москве через сайт 101hostels.ru

Это более узкая специализация – только хостелы. Тут понятная форма поиска – город, даты, количество путешественников. Далее видим результаты поиска – смотрим, фильтруем, выбираем… Регистрируемся и бронируем. Есть горячая линия для тех, кому привычнее всё-таки делать это по телефону.

Способ 6 – бронирование хостела в Москве через сайт ostrovok.ru

Ещё один сайт с отелями. Российский. Простая форма поиска – город, даты, результаты поиска.

Способ 7 – бронирование хостела в Москве через сайт trivago.ru

Ещё один сайт для поиска отелей и хостелов. Вообще тут можно найти место в любом городе мира, но сейчас нас интересует недорогой хостел в Москве. В форме поиска набирает «Москва» и даты. Смотрим результаты. По идее это даже не сайт, а агрегатор. Тут можно встретить те же варианты, что и на букинге, агоде или 101. Удобно тем, что можно сравнить цены. Разница иногда приятная.

Способ 8 – поиск хостела в Москве через Гугл

Поиск через поисковую систему тоже вполне нормально работает. Во-первых, можно открыть на карте нужный район Москвы и набрать в строке поиска «хостел». Вполне вероятно, будет несколько вариантов с номером телефона и/или ссылкой на собственный сайт или страницу хостела. Во-вторых, просто введите в поиске «хостел в Москве» и у вас уже будет полно вариантов – как на специализированных сайтах, так и на собственных страницах объектов размещения. Кстати, этот вариант поиска отлично работает, если вам нужно найти место в небольшом городке. В каком-нибудь Дмитрове на Booking скорее всего будут только дорогие отели или дома отдыха, а хостелов не будет вовсе. А в поисковой системе они могут быть.