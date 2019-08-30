Актуальные товары для осени из Fix Price

На выходных наступает сентябрь, вместе с ним похолодание, переменчивая погода и ожидание следующего лета в сердцах всех россиян.
Fix Price пополнился новым ассортиментом товаров к осеннему сезону, который позволит быть готовым к любым климатическим изменениям и наполнить теплом домашнюю обстановку.
Осень щедра на осадки. Поскольку в начале сентября температура держится достаточно теплая, вместо верхней одежды или зонта удобно носить с собой в сумке компактный дождевик, который полостью закроет наряд и не даст промокнуть. На вечер лучше взять шарф или палантин на случай, если станет прохладно.
Осенью хочется создать уютную и теплую атмосферу дома. В Fix Price есть стильное хромированное украшение в виде ананаса, которое будет напоминать о лете. Появились яркие декоративные цветы, которые можно прикрепить на стены в комнате, также они хорошо будут смотреться на лестничной площадке рядом с входной дверью. Красивые кашпо – хороший повод для того, чтобы завести живые цветы дома, которые смогут цвести вне зависимости от сезона и радовать глаз.
Дополнить уютную атмосферу дома можно теплыми напитками. Горячее какао с плавающими в нем маршмэллоу из больших ярких новых кружек станет хорошим завершением дня.
Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах на сайте https://fix-price.ru.
Рекомендованные товары:
- Плащ-дождевик, 55 рублей;
- Шарф, 199 рублей;
- Декоративное украшение «Ананас», 199 рублей;
- Украшение декоративное «Цветок», 25 рублей;
- Цветок «Сакура», 55 рублей;
- Цветок «Роза», 55 рублей;
- Цветок «Подсолнух», 77 рублей;
- Горшок для цветов в ассортименте, 99 рублей;
- Горшок для цветов в ассортименте, 199 рублей;
- Горшок для цветов в ассортименте, 77 рублей;
- Чашка, 55 рублей;
- Чашка с овощами, 77 рублей;
- Какао, 50 рублей;
- Зефир жевательный, 55 рублей;
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