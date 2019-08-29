Аспирин – 5 малоизвестных эффектов знаменитого препарата

Ацетилсалициловая кислота (по-российски «аспирин») может справиться с головной болью. Но не только с ней.Вот пять примеров того, где ещё можно применять это распространённое лекарство.

Борьба с прыщами

Прочистить закупоренные поры и снять вызванное этим воспаление поможет салициловая кислота. Просто растолките одну таблетку и добавьте чуть-чуть воды, чтобы получилась белая жидкость, которую потом перед сном стирайте в самые проблемные участки кожи. Кстати, тоже самое можно делать в случае прыщей от комариных укусов – помогает снять воспаление и зуд.

Снижение риска рака

Клетки рака передвигают по всему организму. Они очень любят цепляться к тромбоцитарным тромбам. Так вот аспирин снижает риск образования этих самых тромбов. Учёные из Оксфордского университета даже выяснили, на сколько снижается вероятность – на 20%, если принимать небольшую дозу аспирина каждый день в течение 5 лет.

Размягчение мозолей

Рецепт прост. Три таблетки аспирина толчём в порошок и смешиваем с 1 столовой ложкой лимонного сока и 2 ложками воды. Наносим кашицу на мозоли и заклеиваем пластырем на ночь. При необходимости можно повторить процедуру 2-3 ночи подряд, а потом воспользоваться тёркой или пемзой.

Борьба с перхотью

Аспирин – неотъемлемый ингредиент практически всех лечебных шампуней против перхоти. Ацетилсалициловая кислота удаляет с кожи головы омертвевший слой гораздо эффективнее мыла. Просто измельчите пару таблеток, добавьте с свой обычный шампунь, нанесите на голову на 30 секунд и затем смойте.

Борьба с унынием

Регулярный приём небольших доз аспирина снижает опасность развития депрессии. Датские учёные выяснили прямую связь между депрессией и воспалительными процессами в организме. А аспирин как раз с этим и борется.

P. S. – а вот это аспирин, увы, не может

Ацетилсалициловая кислота не в состоянии бороться с похмельем. Можно даже сделать хуже, так как аспирин в сочетании с алкоголем раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника.