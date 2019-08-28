7 приложений для Android – специально для тех, кто ценит время

Все мы знаем, что время – это самый ценный в жизни ресурс.

Оно никогда в не вернётся, потому расходовать его надо с умом и исключительной бережностью. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно профуканные дни, месяцы и годы.

Вот классные приложения, который помогут вам обращаться со временем, как профессионал:

Visual Timer

Отличный минималистичный дизайн интерфейса поможет вам сконцентрироваться на действительно важных вещах. Тут можно легко и быстро задавать любые интервалы и запускать время. Будь то тренировки, какая-нибудь работа либо даже приготовление пищи.

В настройках есть минимальные установки – цвет таймера, направление стрелки, звуковые сигналы.

Goodtime

Это приложение заточено под тех, кто фанатеет от тайм-менеджмента. Чем-то напоминает всем известное Pomodoro. Принцип такой же – интервалы по 25 минут и пятиминутки отдыха. Также приложение избавляет вас от отвлекающих факторов – звуки, вибрации и даже интернет.

Timer Plus

А это приложения сделано для тех, кто активно занимается спортом вообще и увлекается интервальными тренировками в частности. Есть режимы для табата-тренировок, таймер для сетов кроссфита и простейший секундомер для упражнений на скорость. Дизайн тут простой как топор, а если нужно, он может передавать информацию миганиями, вибрацией или звуками – не нужно даже смотреть на экран.

Interval Timer

Тут интерфейс ещё проще. Если бы пожилые люди пользовались смартфонами, то им понадобился бы именно такой таймер. Настраиваем количество сетов, длительность и промежутки отдыха. И вперёд!

Brain Focus

Это приложение более комплексное. Тут множество самых разных настроек, с которыми, поверьте, стоит разобраться. Всё ради повышения личной продуктивности. Помимо таймера тут можно самому себе задавать задания на день, месяц или год. При желании можно дать приложению власть блокировать соцсети и интернет, чтобы вы не отвлекались на котиков и сиськи.

Engross

Продвинутый список дел с встроенный таймером. Создавайте задачи с нужным для выполнения интервалом времени. По прошествии какого-то время можно посмотреть личную статистику – как много и на что вы потратили времени. Приложение тоже умеет ограждать вас от надоедливых отвлекающий уведомлений, плюс иногда пичкает мозг мотивирующими цитатами.

Google Clock

Всё, что связано со временем, есть тут – время в любом городе мира, будильник, таймер, секундомер. Ничего лишнего.