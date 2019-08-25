Как распознать алкоголика?

Не знаем, зачем вам это, но вдруг пригодится.

Разумеется, самый главный признак – это характерный аромат, так называемый «перегар». Его трудно спутать с чем-то другим. Пожалуй, даже невозможно.

Но есть и внешние признаки, которые помогут вам безошибочно распознать любителя выпить.

«Лицо алкоголика»

В мультфильмах пьяниц изображают с красными носами. В этом есть своя доля правды. При этом краснеет не только нос, но и вообще всё лицо. Причина – учащённый пульс и высокое кровяное давление, вызванные борьбой организма с токсинами. Если же человек выпивает чаще, чем раз в две недели, то мелкие сосуды на лице не выдерживают и разрушаются, оставляя кровоподтёки бурого и синего цветов. Следующая стадия «развития» связана с нарушениями работы печени, естественного фильтра организма. На этом этапе некоторые участки кожи приобретают нездоровый землисто-жёлтый оттенок.

Также водочка (как ласково звучит) или что-то алкогольное придаёт лицу некоторую припухлость, отёчность. Это из-за того, что в отравленном организме вода усваивается в несколько раз медленнее. В результате вода накапливается и придаёт лицу и конечностям отёчность.

Ещё один признак – глуповатое выражение лица. И дело не в том, что алкоголь разрушает интеллект. У алкоголика присутствует постоянно напряжение лобных мышц, а остальная часть лица остаётся расслабленной. Также преображается носогубные складки – в верхней части они углубляются, а нижней – расслабляются и сглаживаются. Внутренние углы глаз углубляются, из-за чего глаза кажутся как бы впалыми. Губы утолщаются из-за отёчности, а круглая мышца рта расслабляется.

Походка

Вестибулярный аппарата любителя выпить страдает неимоверно. Даже если синяк выспался, у него «необычная походка». Многочисленные исследования показывают, что алкоголик не восстановит здоровое состояние мозга уже НИКОГДА. Даже годы в «завязке» не помогут. В лучшем случае можно ждать 80% восстановления.

Руки

Трясущиеся руки – тоже один из классических признаков не слишком ярого трезвенника. Тремор вызывается привыканием организма к этанолу. Алкоголь подавляет мозговые процессы, следует опьянение. При постоянном употреблении органы человека начинают работать иначе. При прекращении пития, появляется тремор, как часть похмельного синдрома.

P.S.

Алкоголь – очень опасная штука. Старайтесь пить только качественное бухлишко. И пореже.