Как распознать алкоголика?

Не знаем, зачем вам это, но вдруг пригодится.
Разумеется, самый главный признак – это характерный аромат, так называемый «перегар». Его трудно спутать с чем-то другим. Пожалуй, даже невозможно.
Но есть и внешние признаки, которые помогут вам безошибочно распознать любителя выпить.
«Лицо алкоголика»
В мультфильмах пьяниц изображают с красными носами. В этом есть своя доля правды. При этом краснеет не только нос, но и вообще всё лицо. Причина – учащённый пульс и высокое кровяное давление, вызванные борьбой организма с токсинами. Если же человек выпивает чаще, чем раз в две недели, то мелкие сосуды на лице не выдерживают и разрушаются, оставляя кровоподтёки бурого и синего цветов. Следующая стадия «развития» связана с нарушениями работы печени, естественного фильтра организма. На этом этапе некоторые участки кожи приобретают нездоровый землисто-жёлтый оттенок.
Также водочка (как ласково звучит) или что-то алкогольное придаёт лицу некоторую припухлость, отёчность. Это из-за того, что в отравленном организме вода усваивается в несколько раз медленнее. В результате вода накапливается и придаёт лицу и конечностям отёчность.
Ещё один признак – глуповатое выражение лица. И дело не в том, что алкоголь разрушает интеллект. У алкоголика присутствует постоянно напряжение лобных мышц, а остальная часть лица остаётся расслабленной. Также преображается носогубные складки – в верхней части они углубляются, а нижней – расслабляются и сглаживаются. Внутренние углы глаз углубляются, из-за чего глаза кажутся как бы впалыми. Губы утолщаются из-за отёчности, а круглая мышца рта расслабляется.
Походка
Вестибулярный аппарата любителя выпить страдает неимоверно. Даже если синяк выспался, у него «необычная походка». Многочисленные исследования показывают, что алкоголик не восстановит здоровое состояние мозга уже НИКОГДА. Даже годы в «завязке» не помогут. В лучшем случае можно ждать 80% восстановления.
Руки
Трясущиеся руки – тоже один из классических признаков не слишком ярого трезвенника. Тремор вызывается привыканием организма к этанолу. Алкоголь подавляет мозговые процессы, следует опьянение. При постоянном употреблении органы человека начинают работать иначе. При прекращении пития, появляется тремор, как часть похмельного синдрома.
P.S.
Алкоголь – очень опасная штука. Старайтесь пить только качественное бухлишко. И пореже.
-
1 5 интересных фактов о «Трёх мушкетёрах»
-
2 Топ 10 лучших хостелов мира
-
3 Самые грустные сцены из Star Wars
-
4 7 альтернативных источников энергии – нефть, газ и уголь когда-нибудь закончатся
-
5 Самые красивые синагоги мира
-
6 HTC Wildfire X – новый бюджетный смартфон
-
7 8 классных упражнений с теннисным мячом
-
8 Святые пришельцы: НЛО на христианских фресках
-
9 Рихард Зорге: человек-загадка и гений шпионажа
-
10 Как пережить длинный день после бессонной ночи – 6 советов