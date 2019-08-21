Топ 10 лучших хостелов мира

Если вы только начинаете планировать свой отпуск, обратите внимание на эту подборку. Мы собрали для вас самые-самые лучшие бюджетные гостиницы со всего мира – топ лучших хостелов в мире!
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Bunk Hostels (Стамбул)
Этот хостел имеет отличную планировку, бесконечно удобно расположен в сердце турецкой столицы, а для любителей изысков есть сад на крыше! Отличный интерьер, чистота и приветливый персонал. Все главный достопримечательности в шаговой доступности.
Цена – от 1000 руб.
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Gallery Hostel (Порту)
Хостел оборудован в историческом здании XIX века. Интерьеры выполнены в этническом стиле. Для любителей романтики есть балкончик с видом на старинную часть Порту. Для гостей тут есть всё необходимо – кондиционер (летом в Португалии нестерпимо жарко), wi-fi, игровая комната, библиотека с книгами на нескольких языках и тематические блюда на ужин.
Цена – от 1900 руб.
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Happynest Hostel (Чианграй, Таиланд)
Современный стильный дизайн понравится любому европейцу – азиатская экзотика встретит вас за порогом, а тут всё в глобализированном стиле лофт – белые стены, упрощённая мебель, минимум «мишуры». Постояльцам тут предложат велосипед для прогулок по историческому городку. Через дорогу вы найдёте чудный ресторанчик с местной кухней. Номера «вооружены» кондиционером, плазмой и отдельной ванной комнатой.
Цена – от 600 руб.
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Wombats City Hostel Budapest (Будапешт)
Отличный хостел с ультраудобным расположением – в радиусе 300 метров тут несколько продуктовых магазинов, ресторанчики, бары, кафе, три станции метро. Также неподалёку расположены знаменитый квартал пабов. В хостеле огромная общая зона, бар, вендинговые машины, удобные кровати и «шведский стол» по утрам.
Цена – от 1500 руб.
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U Hostels (Мадрид)
Исторический центр Мадрида. До всех туристических «вкусняшек» рукой подать! Хостел расположен в здании бывшего дворца! В заведении есть всё, чтобы не жаловаться на комфорт – завтраки, прачечная, кондиционер, WiFi, красивый интерьер.
Цена – от 1500 руб.
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USA Hostel San Francisco (США)
Для начала скажем, что этот хостел уже три года удерживает звание лучше в Сан Франциско. За счёт чего? Помимо комфорта, вкусного завтрака (выпечка, фрукты, соки, чай), чистоты и дружелюбного персонала тут есть свой театральный зал на 50 персон (!) и йога-студия (!!!). Есть также прачечная самообслуживания с бесплатным стиральным порошком.
Цена – от 3000 руб.
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City Rooms NYC (Нью-Йорк)
Центр Манхэттена. Интерьер тут не просто современный, а даже футуристический – стеклянная крыша, травяные стены, обилие металла и зеркал. Кровати тут – удобные, служащие – приветливы, Всё необходимое – есть! Что ещё нужно, что с комфортом провести время в самом известном городе мира?
Цена – от 7000.
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Lucky Lake Hostel (Амстердам)
Это особое заведение. Расположен хостел в получасе езды, в пригороде нидерландской столицы. Состоит он из целой россыпи трейлеров. Летом к ним добавляют палатки. И всё по-европейски разноцветное! Гамаки, бассейн и хиппи-атмосфера! Пожалуй, это самый лучший в мире хостел.
Цена – от 3000 руб.
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JumboStay (Стокгольм)
Главная фишка этого хостела – здание, в котором он находится. Это вовсе не здание, а списанный на пенсию Боинг! Интерьер тут, как вы уже догадались, «воздушный». На борту есть всё необходимое. Расположен недалеко от аэропорта – отличный выбор для коротких ночёвок во время долгих стыковок.
Цена – от 3100 руб.
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YHA Lake Tekapo (Новая Зеландия)
Расположен хостел на берегу озера Текапо. Из окна открывает живописнейший вид на озера и горы. Для гостей большая удобная кухня, кресла-груши, классные кровати с розетками и полками, собственная прачечная. Отличный вариант для тех, кто давно хотел окунуться в самую далёкую от России страну. Несомненно, он входит в 5 лучших хостелов в мире.
Цена – от 8000 руб.
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