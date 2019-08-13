8 классных упражнений с теннисным мячом

Универсальный предмет, который используют для тренировок во многих видах спорта.

Мы подобрали для вас упражнения, который развивают реакцию, глазомер, координацию и не позволят вам заскучать – это элементарно весело. Уж точно прикольнее чем бёрпи.

«Баскетбольное» ведение

У этого упражнения есть несколько уровней сложности. Для начала ведите мяч и лёгком беге трусцой – рабочей рукой. Потом постарайтесь делать то же самое нерабочей. Далее ускоряйтесь. Потом можно попробовать чередовать руку для ведения, при этом постепенно увеличивая темп – и ведения, и бега. Высшая ступень – ведение двух мячей одновременно – это очень непросто, и если вы это освоите, то вы большой молодец.

Стена

Тут всё просто – бросайте мяч в стену и ловите после отскока. Той же рукой или наоборот, быстро или медленно, под разными углами. Старайтесь усложнить себе упражнение. Далее постарайтесь делать то же самое двумя мячами.

Жонглирование

Во-первых, это очень прикольно – можно через какое-то время удивить друзей или (что ещё важнее) подруг. Начните с двух мячей, потом больше, больше. Пробуйте разные варианты жонглирования – разная высота подбрасывания, броски из-под ноги, из-за спины, отскок от стены и вообще всё, на что хватит фантазии.

Набивание

Набиваем ногами столько, сколько можем. Как футбольным мячом, только теннисным. Это сложнее. Легче всего – коленями. Потом усложняйте себе жизнь – поочерёдно, одной ногой просто так, одной ногой, не опуская её на землю, да и вообще как угодно, лишь бы усложнять по мере освоения.

Броски из-за спины

Это выполняется с партнёром. Становимся лицом к стене. Партнёр у вас за спиной. Бросаем мяч в стену, партнёр должен поймать, потом наоборот. Фишка в том, что ни вы, ни он не знает куда полетит мяч в следующий раз – получаем повышение скилла реакции. Чем-то похоже на сквош, только без ракеток.

Перекрёстный огонь

Становимся с партнёром друг напротив друга. И бросаем друг другу мяч. Вы с отскоком от пола, а он одновременно по верху. Постепенно ускоряемся. Потом меняемся ролями.

Лотерея

Партнёр держит мяч на вытянутой руке. Ваша задача поймать мяч, если он его выпустит из руки. Его задача – выпустить так, чтобы вы не успели его поймать. Важно использовать ложные движения, замахи, обманные жесты. Потом меняемся ролями.

Мишень

Становимся лицом к стене. Партнёр стоит сзади. Его задача попасть отскоком в вас. Ваша – увернуться. Делаем несколько бросков и меняемся. Отлично развивает реакцию. Да и в жизни пригодится – мало ли кто и что может бросить в вас.

Бонус

А теперь не много не о координации, а о силе. Теннисный мяч можно использовать как эспандер, т.е. для тренировки силы пальцев и кисти.