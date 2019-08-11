Как пережить длинный день после бессонной ночи – 6 советов

Мы никогда не знаем, что нас ждёт в следующий миг. Жизнь, как говаривал старина Форрест, как коробка шоколадных конфет – никогда не знаешь, какая начинка попадётся. Иногда попадаются такие начинки… вовсе не из кондитерской сферы, совсем несъедобные.
Так вот если вы по каким-то причинам не спали всё ночь (надеемся, что у вас такое исключительно ввиду бурного и продолжительного секса), то эти советы помогут вам прожить следующий день и добраться до долгожданной постели:
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Не принимайте важных решений
Невыспавшийся человек просто обязан самые сложные задачи по работе отложить на завтра. В таком положении ваши способности заметно ниже, чем в нормальном состоянии. Ваш интеллект, хладнокровие и сам здравый смысл находятся в режиме экономии энергии, чтобы вы не свалились без сознания.
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Питайтесь правильно
При недосыпе организм требует углеводов, причём сладких, быстрых. И этого ни в коем случае нельзя делать. Это тот случай, когда нельзя прислушиваться к организму. Многочисленные исследования (не завидуем тем, кто был подопытным) говорят, что лучше всего помогает взбодриться завтрак, насыщенный белком – варёное мясо, яйца, творог. Помимо сахара, избегайте и жирную пищу – это вас просто «потушит». В течение дня следует вообще есть поменьше, а если и есть, то овощи, фрукты, соки. От энергетиков тоже следует отказаться – там слишком много сахара.
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Поменьше кофе
В умах людей сложилось мнение, что кофе помогает взбодриться. Отчасти это так, но не стоит преувеличивать действие кофеина – у него весьма ограниченное действие. Можно выпить чашку или даже две, это чуть-чуть поможет (хотя бы из-за Плацебо), но третья и последующие уже точно не прибавят бодрости.
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Солнце
Свет и тьма – мощнейшие триггеры циркадных ритмов организма. Важно показать организму, что сейчас день и не время спать. Выйдите на солнечный свет, получите немного витамина D – это поможет вам дотянуть до вечера.
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Спорт
Мы говорим не об убийственной тренировке до седьмого пота. При недосыпе очень полезно сделать зарядку, а в обеденный перерыв совершить пешую прогулку. Физическая активность взбодрит ваше тело и разум.
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Короткий сон
Было бы замечательно урвать хотя 20 минут и всё-таки поспать. Это даст организму хоть какой-то отдых, и эффект вы почувствуете сразу. Короткий сон лучше чем полное его отсутствие.
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