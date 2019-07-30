5 простых, но действенных советов, как успевать больше

Мотивация – это не шутки!
Если вы хотя бы немного интересовались темой личной продуктивности и эффективности, то наверняка читали и/или слушали всяких Трейси, Кийосаки и прочих «тренеров». Иногда их методики работают, иногда нет. Но как бы то ни было, даже самая эффективная тактика не может работать вечно. Тут как в бодибилдинге – организм подстраивается, прогресс замедляется, и атлеты меняют программу тренировок. Вот простые советы, которые не позволять вашему мозгу найти лазейку для лени.
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Программирование мозга
Эта часть тела прошла через сотни тысяч лет эволюции для того, чтобы защитить вас. Лень – это защитная реакция. Мозг старается создать для тела максимально комфортные условия жизни и поглубже втянуться в пресловутую «зону комфорта». Какая ирония! А мы с этим сейчас боремся!
Чтобы мозг не спихнул вас на кривую дорожку валяния дурака и зависания в соцсетях, важно набросать максимально конкретные дела и способы их выполнения. Желательно с вечера. При это важно не переусердствовать и трезво оценивать время и силы.
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Метод спешки
Всё гениальное просто. Чтобы больше успевать, надо спешить! Старайтесь подгонять себя, чаще смотрите на часы и обязательно в вашем списке дел пишите время, которое вам нужно на выполнение. Можно какие-то вещи сделать быстро – встал и сделал, а можно растягивать удовольствие и смаковать, поковыривая в носу.
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Музыка
Кому-то может показаться смешным, но музыка здорово влияет на нашу жизнь. Правильно подобранный плей-лист может помочь вам качественно расслабиться и набраться сил, зарядиться на свершение гор или удержать взятый темп, когда молотите важные дела одно за другим. Ритмичные треки не дадут расслабиться, а мягкая музыка на фоне прикроет от отвлекающих факторов. Важно понимать, что тут силён фактор индивидуальности – прислушайтесь к себе и разберитесь. Возможно, вам вполне комфортно работать под «18 мне уже». И этого не надо стесняться – если это работает в ваше пользу, то почему бы и нет?
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Сохранение темпа на длинной дистанции
Сжать самому себе яйца и выдать день или несколько в высоком темпе не так трудно. В конце концов каждому мужику это иногда приходится делать, а вот сохранить продуктивность на более длинной дистанции куда сложнее. Удержаться на вершине, как известно, в разы тяжелее, чем достигнуть её.
Чтобы заставить себя пахать, постарайтесь немножечко «недокармливать» себя и свой мозг. Старайтесь в каждом успехе искать отправную точку к новым достижениям. Продуктивность – это не цель, это путь, как у самураев. Немного голодный охотник всегда удачливее сытого.
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Эффективный отдых
Человек состоит из плоти и крови. Свою физиологию не обманешь. Если работать на износ, то можно и в ящик сыграть раньше срока. Кто тогда будет затачивать вашу пилу? И кому она тогда пригодится?
Отдыхать тоже нужно уметь. Как ни странно, не многие это действительно умеют. Главный орган, которому это нужно – мозг. Чтобы он с понедельника был локомотивом вашего успеха, постарайтесь на выходные отключать в нём сектора, связанные с работой. Делать это лучше новыми впечатлениями. Важно иметь расслабляющее хобби. Иногда помогает активный отдых, спорт, кому-то «заходит» простое чтение художественной литературы. Также рекомендуют свежий воздух, который зарядит не только мозг, но и остальное тело. Пробуйте разные варианты отдыха и следите за продуктивностью. Постарайтесь нащупать «своё».
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