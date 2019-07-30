5 простых, но действенных советов, как успевать больше

Мотивация – это не шутки!

Если вы хотя бы немного интересовались темой личной продуктивности и эффективности, то наверняка читали и/или слушали всяких Трейси, Кийосаки и прочих «тренеров». Иногда их методики работают, иногда нет. Но как бы то ни было, даже самая эффективная тактика не может работать вечно. Тут как в бодибилдинге – организм подстраивается, прогресс замедляется, и атлеты меняют программу тренировок. Вот простые советы, которые не позволять вашему мозгу найти лазейку для лени.

Программирование мозга

Эта часть тела прошла через сотни тысяч лет эволюции для того, чтобы защитить вас. Лень – это защитная реакция. Мозг старается создать для тела максимально комфортные условия жизни и поглубже втянуться в пресловутую «зону комфорта». Какая ирония! А мы с этим сейчас боремся!

Чтобы мозг не спихнул вас на кривую дорожку валяния дурака и зависания в соцсетях, важно набросать максимально конкретные дела и способы их выполнения. Желательно с вечера. При это важно не переусердствовать и трезво оценивать время и силы.

Метод спешки

Всё гениальное просто. Чтобы больше успевать, надо спешить! Старайтесь подгонять себя, чаще смотрите на часы и обязательно в вашем списке дел пишите время, которое вам нужно на выполнение. Можно какие-то вещи сделать быстро – встал и сделал, а можно растягивать удовольствие и смаковать, поковыривая в носу.

Музыка

Кому-то может показаться смешным, но музыка здорово влияет на нашу жизнь. Правильно подобранный плей-лист может помочь вам качественно расслабиться и набраться сил, зарядиться на свершение гор или удержать взятый темп, когда молотите важные дела одно за другим. Ритмичные треки не дадут расслабиться, а мягкая музыка на фоне прикроет от отвлекающих факторов. Важно понимать, что тут силён фактор индивидуальности – прислушайтесь к себе и разберитесь. Возможно, вам вполне комфортно работать под «18 мне уже». И этого не надо стесняться – если это работает в ваше пользу, то почему бы и нет?

Сохранение темпа на длинной дистанции

Сжать самому себе яйца и выдать день или несколько в высоком темпе не так трудно. В конце концов каждому мужику это иногда приходится делать, а вот сохранить продуктивность на более длинной дистанции куда сложнее. Удержаться на вершине, как известно, в разы тяжелее, чем достигнуть её.

Чтобы заставить себя пахать, постарайтесь немножечко «недокармливать» себя и свой мозг. Старайтесь в каждом успехе искать отправную точку к новым достижениям. Продуктивность – это не цель, это путь, как у самураев. Немного голодный охотник всегда удачливее сытого.

Эффективный отдых

Человек состоит из плоти и крови. Свою физиологию не обманешь. Если работать на износ, то можно и в ящик сыграть раньше срока. Кто тогда будет затачивать вашу пилу? И кому она тогда пригодится?

Отдыхать тоже нужно уметь. Как ни странно, не многие это действительно умеют. Главный орган, которому это нужно – мозг. Чтобы он с понедельника был локомотивом вашего успеха, постарайтесь на выходные отключать в нём сектора, связанные с работой. Делать это лучше новыми впечатлениями. Важно иметь расслабляющее хобби. Иногда помогает активный отдых, спорт, кому-то «заходит» простое чтение художественной литературы. Также рекомендуют свежий воздух, который зарядит не только мозг, но и остальное тело. Пробуйте разные варианты отдыха и следите за продуктивностью. Постарайтесь нащупать «своё».