12 странных звуков, которые издаёт человеческое тело

Человеческий организм – невероятно сложная штука.

Десятки суставов, несколько внутренний органов, кровеносная система, лимфатическая, органы чувств, нервные окончания… непрофессионалу невероятно сложно разобраться со всем этим. Но тут мы вам поможем! Вот 12 звуков, которые издаёт ваше тело, теперь вы сможете понять их:

Хлопки и щелчки в коленях и голеностопных суставах

Причин может быть три. Первая – при некотором смещении кости ударяются друг о друга. Вторая – при резком сгибании/разгибании сухожилие ударяет по кости. Третья – в суставной жидкости разом лопаются пузырьки воздуха. Если при этом у вас появляется болезненные ощущения, то стоит обратиться к врачу. Поспешите с этим, если у вас ещё наблюдается ограничение подвижности или припухлости.

Урчание в животе

После еды кишечник периодически делает ритмичные сокращения, чтобы протолкнуть пищу «дальше по коридору». Иногда эти сокращения сопровождаются звуками. Если же помимо недовольного бормотания вы чувствует боли и спазмы, то скорее навестите своего терапевта – это очень опасные симптомы.

Храп

Во время сна при дыхании мягкие ткани гортани, язык и нижняя челюсть создают непередаваемый звук. Если же вы иногда просыпаетесь во сне от недостатка воздуха и/или днём постоянно «клюёте носом», то сходите к врачу. Это могут быть ранние симптоны диабета и повышенный риск инсульта. Наверняка вам посоветуют изменить режим сна и отдыха, пересмотреть вашу позу сна (особенно положение головы). В крайнем случае люди даже делают операции по изменению формы дыхательных путей.

Щелчки челюстью

Иногда шалит височно-челюстной сустав. Это может быть последствием травмы или вообще просто так. Как правило, в этом нет никакой проблемы. Если появится боль или нарушение прикуса, сходите к врачу.

Свист из носа

Причина может быть только одна – искривление носовых пазух. Если это у вас долгое время, то само уже не пройдёт – стоит задуматься об операции, ведь ваше тело недополучает кислород, что может пагубно сказаться на чём угодно. Особенно важно, если вы занимаетесь спортом.

Гудение или звон в ушах

Как легко догадаться, это нехорошие симптомы повреждения некоторых частей слухового аппарата. Любители шумной музыки часто получают такие, казалось бы, незначительные травмы. В старости внуки будут им повторять каждую фразу по три раза. На всякий случай лучше провериться у соответствующего врача и не слишком увлекаться громкой музыкой.

Стук пульса/сердца в ушах

Это не норма. Такого быть не должно. Скорее всего у вас нарушение кровообращения или проблемы с кровяным давлением. Не тяните с обследованием!

Щелчки в горле

Вот тут всё может быть очень серьёзно. Не будем вас обнадёживать. Вариант лёгкий – увеличенный или деформированный щитовидный хрящ – лечится операцией. Вариант тяжёлый – ранние симптомы неврологических недугов, например, болезни Паркинсона. С обследованием лучше не тянуть – сами понимаете.

Хлопок при засыпании/пробуждении

В медицине это называется «симптом взрывающейся головы». Сами видите, что название не очень приятное. Но на деле, всё не так страшно. Даже если хлопок этот громкий. О причинах врачи не могут ничего сказать.

Щелчки и хруст в плечевом суставе

Тут всё просто – если при хрусте болит, то стоит пойти и погрузить врача. А если не болит, то всё равно сходите. Причин может быть много (артрит, артроз, тенденит, бурсит и др.), так как это один из наиболее технически сложных суставов в нашем организме.

Щелчки и хруст в локтевом суставе

Тут лучше перестраховаться и сразу же обратиться к врачу. Проблем может быть множество – и механические неприятности, и уплотнение мягких тканей суставной сумки, и утолщение сухожилий, и затвердевание хрящей. Даже если хруст не мешает движению и не болит.

Хриплый кашель

Высокий хрип при кашле может быть симптомом астмы. Лучше сходить к врачу и услышать от него, что это обычная простуда. Тут лучше перестраховаться. На своё здоровье лучше не махать рукой.