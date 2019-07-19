 Питаемся как боец UFC – 6 обязательных продуктов

Сами понимаете – важно не только день и ночь колотить по груше.

Если вы решили всерьёз заняться единоборствами, то нужно погружаться в это дело полностью, с головой и поглубже. А иначе тогда зачем начинать? Если делать, так делать правильно! А если вы хотите делать правильно, то помимо тренировок стоит обратить внимание и на психологию, и на режим дня, и на экипировку, и на диету, разумеется. О диете мы сегодня и погорим. Вот 6 продуктов, которые входят в рацион всех успешных бойцов UFC.

Куриное филе

Пожалуй, это самое спортивное мясо из всех. Это просто чемпион по соотношению жира и белка – 2% жира (если без кожи) и целых 24 % белка, который отлично усваивается организмом атлета. Грудка содержит:

– Витамин A.

– Витамин B1 (тиамин).

– Витамин B2 (рибофлавин).

– Витамин B5 (пантотеновая кислота).

– Витамин B6 (пиридоксин) и т.д.

Да, и способ приготовления тоже важен. Разумеется, никакой жарки – всё варим. Причём варить лучше так: ставим на огонь подсоленную воду, а грудку туда кладём только тогда, когда вода закипит. Там меньше белка уйдёт в воду.

Бананы

Этот жёлтый фрукт просто кладезь легкоусвояемых углеводов. Именно они придают энергии для изнурительных, затяжных тренировок на грани человеческих возможностей. В 100 г содержится целых 21 г углеводов, которые быстро переходят в энергию и придают сил, плюс сахароза, фруктоза и глюкоза. Отлично подходят как перед, так и после тренировки, для восстановления.

Молочка

Все молочные продукты, разумеется, должны быть обезжиренными. Каждый лишний килограмм на долю секунды вас замедляет и снижает выносливость. Для заряжения белком отлично подходят творог и сыры с низким содержанием жиров (моцарелла, рикотта, сулугуни, греческий йогурт), плюс нежирные кефир и молоко. Есть, правда, и тонкости. Например, молочку лучше не мешать с другими продуктами – всё дело в том, что лактоза замедляет пищеварение, что не слишком приятно и полезно для тренирующегося тела. Вот Деметриус Джонсон иногда молоком заменяет воду.

Яйца

Яйца на завтрак – один из самых популярных вариантов среди бойцов. Лучше всего делать не слишком зажаренный омлет или варить вкрутую. Можно чередовать для разнообразия.

Хлебобулочные изделия

Углеводы очень важны, как мы уже указали, но получать их только из бананов не слишком правильно. Многие бойцы в ограниченном количестве употребляют мучное – белый хлеб из муки грубого помола (Макгрегор любит тосты), пасту (Джонсон на ужин обожает) или вовсе сладкая булочка, как у Тайрона Вудли.

Крупы

Это тоже об углеводах, но других. В США бойцы обильно включают в рацион бурый или красный рис и овсянку. В России же любят гречку. И там, и там, и там много клетчатки, много «долгих» углеводов. Особенно крупы любят бойцы-веганы – Нейт Диаз, Аарон Симсон, Марк Хант.