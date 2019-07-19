 Питаемся как боец UFC – 6 обязательных продуктов

Сами понимаете – важно не только день и ночь колотить по груше.
Если вы решили всерьёз заняться единоборствами, то нужно погружаться в это дело полностью, с головой и поглубже. А иначе тогда зачем начинать? Если делать, так делать правильно! А если вы хотите делать правильно, то помимо тренировок стоит обратить внимание и на психологию, и на режим дня, и на экипировку, и на диету, разумеется. О диете мы сегодня и погорим. Вот 6 продуктов, которые входят в рацион всех успешных бойцов UFC.
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Куриное филе
Пожалуй, это самое спортивное мясо из всех. Это просто чемпион по соотношению жира и белка – 2% жира (если без кожи) и целых 24 % белка, который отлично усваивается организмом атлета. Грудка содержит:
– Витамин A.
– Витамин B1 (тиамин).
– Витамин B2 (рибофлавин).
– Витамин B5 (пантотеновая кислота).
– Витамин B6 (пиридоксин) и т.д.
Да, и способ приготовления тоже важен. Разумеется, никакой жарки – всё варим. Причём варить лучше так: ставим на огонь подсоленную воду, а грудку туда кладём только тогда, когда вода закипит. Там меньше белка уйдёт в воду.
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Бананы
Этот жёлтый фрукт просто кладезь легкоусвояемых углеводов. Именно они придают энергии для изнурительных, затяжных тренировок на грани человеческих возможностей. В 100 г содержится целых 21 г углеводов, которые быстро переходят в энергию и придают сил, плюс сахароза, фруктоза и глюкоза. Отлично подходят как перед, так и после тренировки, для восстановления.
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Молочка
Все молочные продукты, разумеется, должны быть обезжиренными. Каждый лишний килограмм на долю секунды вас замедляет и снижает выносливость. Для заряжения белком отлично подходят творог и сыры с низким содержанием жиров (моцарелла, рикотта, сулугуни, греческий йогурт), плюс нежирные кефир и молоко. Есть, правда, и тонкости. Например, молочку лучше не мешать с другими продуктами – всё дело в том, что лактоза замедляет пищеварение, что не слишком приятно и полезно для тренирующегося тела. Вот Деметриус Джонсон иногда молоком заменяет воду.
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Яйца
Яйца на завтрак – один из самых популярных вариантов среди бойцов. Лучше всего делать не слишком зажаренный омлет или варить вкрутую. Можно чередовать для разнообразия.
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Хлебобулочные изделия
Углеводы очень важны, как мы уже указали, но получать их только из бананов не слишком правильно. Многие бойцы в ограниченном количестве употребляют мучное – белый хлеб из муки грубого помола (Макгрегор любит тосты), пасту (Джонсон на ужин обожает) или вовсе сладкая булочка, как у Тайрона Вудли.
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Крупы
Это тоже об углеводах, но других. В США бойцы обильно включают в рацион бурый или красный рис и овсянку. В России же любят гречку. И там, и там, и там много клетчатки, много «долгих» углеводов. Особенно крупы любят бойцы-веганы – Нейт Диаз, Аарон Симсон, Марк Хант.
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