Что купить в аптеке, если ты здоров? – 9 вещей

Даже здоровый человек может найти в аптеке массу полезного.

Будем надеяться, вы только их и будете покупать, плюс, возможно, кое-что исключительно для профилактики.

Жевательная смола

Натуральная жвачка из смолы деревьев – отличный способ сохранить чистоту полости рта после еды, если традиционной зубной щётки нет под рукой. Смола освежит дыхание, удалит мелкие частички пищи с зубов и заставить вспомнить, как в 6 лет вы написали другу в яблочный сок. Хотя нет, последнее необязательно вспоминать.

Ирригатор для чистки зубов

Эта вещица в первую очередь необходима людям, которые носят брекеты. Прибор чистит зубы струёй воды, что очень удобно, если у вас полный рот труднодоступных железок. Обычно у него несколько насадок – для зубок, дёсен, языка.

Песочные часы

Опять про зубы. Как известно, чистить зубы нужно три минуты. Как правило, все управляются быстрее. И зря. Простейшие песочные часы отсчитают необходимые 180 секунд и не дадут вам схалтурить.

Паровой ингалятор

Эта вещь пригодится, если вы перекормили свою даму мороженым. Ну, или если она всё равно здорова, то ей ингалятор поможет при косметических процедурах. Вся суть в том, что горячий пар расширяет, открывает поры, что увеличивает эффективность всевозможных очищающих и увлажняющих масок, которым там любят баловаться девушки.

Медицинские шпатели

Эти одноразовые шпатели незаменимы, когда нужно взять крем из банки. Да, можно залезть туда и пальцами, но тогда туда попадут всякие микробы, чего не хотелось бы.

Одноразовые перчатки

Эти перчатки гораздо удобнее хозяйственных из-за того, что они намного тоньше. Мытьё посуди или пола теперь ещё комфортнее.

Бахилы

Эти нехитрые пакетики с резинками спасут ваш пол, когда вам нужно будет вызвать сантехника или электрика. Также вы и сами можете их использовать, когда вам нужно проскочить слишком грязный участок дороги, сохранив обувь чистой.

Антисептик для рук

Из-за грязных рук мы рискуем получить целый ряд неприятных заболеваний. Потому всегда полезно иметь с собой небольшую бутылочку антисептика и периодически дезинфицировать им руки.

Пипетки и шприцы

Шприцы всегда пригодятся для того, чтобы с высокой точностью отмерять что-то жидкое. Например, колер для покраски стен – запомнить, ведро белой краски + 10 кубов зелёного, например, колера. Также это применимо в кулинарии. То же самое можно сказать и о пипетках.