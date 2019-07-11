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— Гиппократ

Что купить в аптеке, если ты здоров? – 9 вещей

bdortmund
11 Июл, 2019 / 25 Просмотров

Даже здоровый человек может найти в аптеке массу полезного.

Будем надеяться, вы только их и будете покупать, плюс, возможно, кое-что исключительно для профилактики.

  1. Жевательная смола

Натуральная жвачка из смолы деревьев – отличный способ сохранить чистоту полости рта после еды, если традиционной зубной щётки нет под рукой. Смола освежит дыхание, удалит мелкие частички пищи с зубов и заставить вспомнить, как в 6 лет вы написали другу в яблочный сок. Хотя нет, последнее необязательно вспоминать.

  1. Ирригатор для чистки зубов

Эта вещица в первую очередь необходима людям, которые носят брекеты. Прибор чистит зубы струёй воды, что очень удобно, если у вас полный рот труднодоступных железок.  Обычно у него несколько насадок – для зубок, дёсен, языка.

  1. Песочные часы

Опять про зубы. Как известно, чистить зубы нужно три минуты. Как правило, все управляются быстрее. И зря. Простейшие песочные часы отсчитают необходимые 180 секунд и не дадут вам схалтурить.

  1. Паровой ингалятор

Эта вещь пригодится, если вы перекормили свою даму мороженым. Ну, или если она всё равно здорова, то ей ингалятор поможет при косметических процедурах. Вся суть в том, что горячий пар расширяет, открывает поры, что увеличивает эффективность всевозможных очищающих и увлажняющих масок, которым там любят баловаться девушки.

  1. Медицинские шпатели

Эти одноразовые шпатели незаменимы, когда нужно взять крем из банки. Да, можно залезть туда и пальцами, но тогда туда попадут всякие микробы, чего не хотелось бы.

  1. Одноразовые перчатки

Эти перчатки гораздо удобнее хозяйственных из-за того, что они намного тоньше. Мытьё посуди или пола теперь ещё комфортнее.

  1. Бахилы

Эти нехитрые пакетики с резинками спасут ваш пол, когда вам нужно будет вызвать сантехника или электрика. Также вы и сами можете их использовать, когда вам нужно проскочить слишком грязный участок дороги, сохранив обувь чистой.

  1. Антисептик для рук

Из-за грязных рук мы рискуем получить целый ряд неприятных заболеваний. Потому всегда полезно иметь с собой небольшую бутылочку антисептика и периодически дезинфицировать им руки.

  1. Пипетки и шприцы

Шприцы всегда пригодятся для того, чтобы с высокой точностью отмерять что-то жидкое. Например, колер для покраски стен – запомнить, ведро белой краски + 10 кубов зелёного, например, колера. Также это применимо в кулинарии. То же самое можно сказать и о пипетках.