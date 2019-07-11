Что купить в аптеке, если ты здоров? – 9 вещей

Даже здоровый человек может найти в аптеке массу полезного.
Будем надеяться, вы только их и будете покупать, плюс, возможно, кое-что исключительно для профилактики.
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Жевательная смола
Натуральная жвачка из смолы деревьев – отличный способ сохранить чистоту полости рта после еды, если традиционной зубной щётки нет под рукой. Смола освежит дыхание, удалит мелкие частички пищи с зубов и заставить вспомнить, как в 6 лет вы написали другу в яблочный сок. Хотя нет, последнее необязательно вспоминать.
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Ирригатор для чистки зубов
Эта вещица в первую очередь необходима людям, которые носят брекеты. Прибор чистит зубы струёй воды, что очень удобно, если у вас полный рот труднодоступных железок. Обычно у него несколько насадок – для зубок, дёсен, языка.
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Песочные часы
Опять про зубы. Как известно, чистить зубы нужно три минуты. Как правило, все управляются быстрее. И зря. Простейшие песочные часы отсчитают необходимые 180 секунд и не дадут вам схалтурить.
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Паровой ингалятор
Эта вещь пригодится, если вы перекормили свою даму мороженым. Ну, или если она всё равно здорова, то ей ингалятор поможет при косметических процедурах. Вся суть в том, что горячий пар расширяет, открывает поры, что увеличивает эффективность всевозможных очищающих и увлажняющих масок, которым там любят баловаться девушки.
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Медицинские шпатели
Эти одноразовые шпатели незаменимы, когда нужно взять крем из банки. Да, можно залезть туда и пальцами, но тогда туда попадут всякие микробы, чего не хотелось бы.
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Одноразовые перчатки
Эти перчатки гораздо удобнее хозяйственных из-за того, что они намного тоньше. Мытьё посуди или пола теперь ещё комфортнее.
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Бахилы
Эти нехитрые пакетики с резинками спасут ваш пол, когда вам нужно будет вызвать сантехника или электрика. Также вы и сами можете их использовать, когда вам нужно проскочить слишком грязный участок дороги, сохранив обувь чистой.
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Антисептик для рук
Из-за грязных рук мы рискуем получить целый ряд неприятных заболеваний. Потому всегда полезно иметь с собой небольшую бутылочку антисептика и периодически дезинфицировать им руки.
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Пипетки и шприцы
Шприцы всегда пригодятся для того, чтобы с высокой точностью отмерять что-то жидкое. Например, колер для покраски стен – запомнить, ведро белой краски + 10 кубов зелёного, например, колера. Также это применимо в кулинарии. То же самое можно сказать и о пипетках.
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