5 советов тем, кто хочет сохранить острый слух

Да, беречь нужно не только зрение.

С возрастом ваши органы чувств начинают уставать от такой жизни. И слуховой аппарат исключением, увы, не является. В старости страшно не только то, что на интимную близость нужно будет настраиваться серьёзно и тщательно (никуда от этого не деться, мужики), и не только то, что состав консервной банки в магазине будет трудно прочитать. Слух тоже, к большому сожалению, будет ухудшаться.

Но мы вам поможем и дадим несколько советов, следуя которым, вы сохраните острый слух как можно дольше.

Громкость музыки

Как легко угадать, в группе риска любители громкой музыки. Это не старческое брюзжание, это здравый смысл. Постарайтесь не врубать в наушниках больше 70 дБ, это примерно две трети максимума. Барабанные перепонки скажут вам спасибо, а вашим внукам не придётся повторять для вас каждую фразу.

Длительность прослушивания музыки

Товарищи меломаны, всё хорошо в меру. Врачи настоятельно рекомендуют пользоваться наушниками не более получаса подряд. Кстати, наушники-затычки тоже здоровья не прибавят – лучше использовать наушники с оголовьем.

Басы…

И ежу понятно, что громкие, продолжительные басы в конечном итоге уничтожат ваш слух. На рок-концерты носите беруши – любимые композиции вы услышите и в них.

Звон в ушан

После продолжительной нагрузки на ваши бедные уши, как правило, остаётся приятно послевкусие в виде звона. Так мозг создаёт фальшивые звуки, не в силах так просто отказаться от привычной дозы. Если у вас звенит в ушах, включите что-нибудь для создания тихого, «белого» шума. Например, вентилятор. Ещё рекомендуют полежать без подушки – кровяное давление слегка поднимется, и звон уйдёт.

Сон в тишине

Даже когда мы спим, органы чувств работают. И желательно дать им лёгкую работу. Постарайтесь оборудовать своё спальное место так, чтобы звуков было поменьше – обыкновенные уплотнители на окнах помогут.