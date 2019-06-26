10 способов, приучить себя к тренировкам

Иногда погода настолько хороша, что очень и очень не хочется тащиться в зал.

А надо. Потому, что если человек будет потворствовать своим низменным желаниям и животной лени, но он и не человек вовсе. Мужик на то и мужик, что может сам себя заставить что-то делать, даже если очень не хочется. Порой приходится. Да что там «порой» – часто, и даже очень часто. Но есть хитрые способы, как себя не заставлять, а заманивать в цепкие лапы физического и умственного прогресса.

Найти свою любовь

Всё гениальное просто. Чтобы не заставлять себя заниматься спорта, постарайтесь найти тот вид спорта или направление, которое вам нравится. И тогда вам попросту не придётся заставлять своё рыхленькое тельце куда-то идти и потеть. А выбор очень велик – бег, футбол, баскетбол, кросс-фит, йога, единоборства, велоспорт, плавание, бодибилдинг. Если не нравится одно, то обязательно полюбится что-то другое!

Хорошая компания

Сразу оговоримся, общение должно быть приятным дополнением к крепкой, добросовестной тренировке, а не наоборот. Всегда легче выйти из дома, когда вас ждут друзья. Всегда проще сделать ещё пару классных суперсетов, когда вас подбадривают и в шутку подкалывают друзья-приятели. Отличная мотивация и эмоциональная зарядка. Главное, чтобы общение не стало на первое место, как часто бывает у девушек – пришла, пофоткалась, пособирала сплетни и ушла.

Найдите тренера

Да, каждый из нас считает себя спецом практически во всех сферах. Но порой всё же стоит признать, что нельзя быть гуру во всём. И иногда стоит найти хорошего тренера, который подскажет, поможет и вдохновит. Так вы избежите ошибок и скорее добьётесь пьянящих результатов! Каменная бицуха не за горами!

Составьте программу

Если вы не знаете куда плывёте, то ни один ветер не будет для вас попутным. Важно знать, чего вы хотите добиться и составить правильную программу, дорожную карту, исходя из этого. Вам может помочь опытный тренер или хороший друг, который уже чего-то достиг. И запомните – плохая программа лучше, чем её полное отсутствие. Пробуйте, ошибайтесь и двигайтесь дальше!

Цель

Правильная цель тоже важна. Помните методику постановки целей по смарту? Ту, которую описывает каждый первый бизнес-тренер. Цель должна быть измеримая (например, нарастить бицепс до 45 см), ограниченной по времени (не «когда-нибудь», а в ближайшие два месяца), конкретной, достижимой (увы, но мистером Олимпия стать за одно лето нельзя), актуальной (лучше всего связать эту цель с другими, из других сфер – например, крутой бицепс мне нужен, чтобы получить главную роль в новом блокбастере Александра Курицына).

Одежда и инвентарь

Если у вас будет специальный костюм для тренировок, то вам труднее будет отлынивать от занятий. Просто прикажите себе использовать определённую майку, например, исключительно для тренировок. Тренируйте в себе собаку Павлова: появилась из шкафа «та самая» майка – пошёл разогрев в мышцах.

Продержитесь до результатов

Да, потеть без результатов сложно. Закусите полотенце и пыхтите до первых результатов. Когда своими глазами увидите увеличение мышечной массы или проступающий пресс, то сами будете бежать в зал. По аналогии с золотой лихорадкой это можно назвать «спортивной лихорадкой». Её нужно взрастить, кормить, холить и лелеять.

Идеальное время

Биоритмы – важнейшая вещь. Найдите для себя идеальное время для спорта и старайтесь не отступать от него. Так ваша тушка привыкнет и сама будет просить упражнений, когда подойдёт время. Этот классный эффект вам поможет стянуть задницу с дивана.

Ритуал сборов

Помимо «риутальной» одежды заведите также порядок сборов на треню. Стакан воды, сумка, улыбка, самодельный энергетический батончик, любимая подборка треков…

Аппетит, приходящий во время еды

Если уж совсем никак не удаётся заставить рыхлого засранца из зеркала двигаться, то дайте ему послабление. Скажите так – ок, ты устал, но хотя сделай 5 чёртовых подходов на пресс, и тогда можешь идти домой, 5% от тренировки. Когда он купится, ловите его и не отпускайте, пока вся норма не будет выполнена. Обман, да, но всё ради благой цели превратиться в человека.

P.S. это работает не только в отношении спорта, а вообще при любом развитии будь то изучения иностранных языков, наук и вообще при любом учении.