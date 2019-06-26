10 способов, приучить себя к тренировкам

Иногда погода настолько хороша, что очень и очень не хочется тащиться в зал.
А надо. Потому, что если человек будет потворствовать своим низменным желаниям и животной лени, но он и не человек вовсе. Мужик на то и мужик, что может сам себя заставить что-то делать, даже если очень не хочется. Порой приходится. Да что там «порой» – часто, и даже очень часто. Но есть хитрые способы, как себя не заставлять, а заманивать в цепкие лапы физического и умственного прогресса.
-
Найти свою любовь
Всё гениальное просто. Чтобы не заставлять себя заниматься спорта, постарайтесь найти тот вид спорта или направление, которое вам нравится. И тогда вам попросту не придётся заставлять своё рыхленькое тельце куда-то идти и потеть. А выбор очень велик – бег, футбол, баскетбол, кросс-фит, йога, единоборства, велоспорт, плавание, бодибилдинг. Если не нравится одно, то обязательно полюбится что-то другое!
-
Хорошая компания
Сразу оговоримся, общение должно быть приятным дополнением к крепкой, добросовестной тренировке, а не наоборот. Всегда легче выйти из дома, когда вас ждут друзья. Всегда проще сделать ещё пару классных суперсетов, когда вас подбадривают и в шутку подкалывают друзья-приятели. Отличная мотивация и эмоциональная зарядка. Главное, чтобы общение не стало на первое место, как часто бывает у девушек – пришла, пофоткалась, пособирала сплетни и ушла.
-
Найдите тренера
Да, каждый из нас считает себя спецом практически во всех сферах. Но порой всё же стоит признать, что нельзя быть гуру во всём. И иногда стоит найти хорошего тренера, который подскажет, поможет и вдохновит. Так вы избежите ошибок и скорее добьётесь пьянящих результатов! Каменная бицуха не за горами!
-
Составьте программу
Если вы не знаете куда плывёте, то ни один ветер не будет для вас попутным. Важно знать, чего вы хотите добиться и составить правильную программу, дорожную карту, исходя из этого. Вам может помочь опытный тренер или хороший друг, который уже чего-то достиг. И запомните – плохая программа лучше, чем её полное отсутствие. Пробуйте, ошибайтесь и двигайтесь дальше!
-
Цель
Правильная цель тоже важна. Помните методику постановки целей по смарту? Ту, которую описывает каждый первый бизнес-тренер. Цель должна быть измеримая (например, нарастить бицепс до 45 см), ограниченной по времени (не «когда-нибудь», а в ближайшие два месяца), конкретной, достижимой (увы, но мистером Олимпия стать за одно лето нельзя), актуальной (лучше всего связать эту цель с другими, из других сфер – например, крутой бицепс мне нужен, чтобы получить главную роль в новом блокбастере Александра Курицына).
-
Одежда и инвентарь
Если у вас будет специальный костюм для тренировок, то вам труднее будет отлынивать от занятий. Просто прикажите себе использовать определённую майку, например, исключительно для тренировок. Тренируйте в себе собаку Павлова: появилась из шкафа «та самая» майка – пошёл разогрев в мышцах.
-
Продержитесь до результатов
Да, потеть без результатов сложно. Закусите полотенце и пыхтите до первых результатов. Когда своими глазами увидите увеличение мышечной массы или проступающий пресс, то сами будете бежать в зал. По аналогии с золотой лихорадкой это можно назвать «спортивной лихорадкой». Её нужно взрастить, кормить, холить и лелеять.
-
Идеальное время
Биоритмы – важнейшая вещь. Найдите для себя идеальное время для спорта и старайтесь не отступать от него. Так ваша тушка привыкнет и сама будет просить упражнений, когда подойдёт время. Этот классный эффект вам поможет стянуть задницу с дивана.
-
Ритуал сборов
Помимо «риутальной» одежды заведите также порядок сборов на треню. Стакан воды, сумка, улыбка, самодельный энергетический батончик, любимая подборка треков…
-
Аппетит, приходящий во время еды
Если уж совсем никак не удаётся заставить рыхлого засранца из зеркала двигаться, то дайте ему послабление. Скажите так – ок, ты устал, но хотя сделай 5 чёртовых подходов на пресс, и тогда можешь идти домой, 5% от тренировки. Когда он купится, ловите его и не отпускайте, пока вся норма не будет выполнена. Обман, да, но всё ради благой цели превратиться в человека.
P.S. это работает не только в отношении спорта, а вообще при любом развитии будь то изучения иностранных языков, наук и вообще при любом учении.
-
1 15 заброшенных городов России – самое интересное!
-
2 Самые глупые стереотипы о геймерах – ТОП-6
-
3 Land Rover Defender с прокачкой от ECD
-
4 Самые крутые витражи мира – ТОП-10
-
5 Лучшие фильмы про тюрьму – ТОП-12
-
6 Круги на полях – ФОТО и ВИДЕО
-
7 Маршал Тухачевский – 9 гадких фактов
-
8 Самые крутые заставки к сериалам
-
9 Как остаться нищим – 13 волшебных фраз
-
10 Самые большие паровозы мира!