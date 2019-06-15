Как остаться нищим – 13 волшебных фраз

Деньги – это зло.

И зло это поджидает за каждым углом. Чуть зазевался – хлоп! И ты стал состоятельным буржуем или вовсе разбогател, вконец испортив свой и без того сложный характер. Куда лучше оставаться рубахой-парнем с почти пустым карманом. Вот это наш типаж, сразу видно, что человек из народа – добрый и хороший. Мы составили несколько советов, как избежать пагубного, тлетворного влияния грязных зелёных бумажек.

Читать договор? Накой? Там ничего интересного

Если вы совершаете какие-то сделки – купля-продажа, аренда или что-то ещё, то не вздумайте читать договор! Понять, ничего не поймёте, но время потратите. Если что, всегда можно сказать «я не знал». Любой суд в такой ситуации станет на вашу сторону, верно? Невыгодные условия, скрытые платежи, надбавки… нам ничего не страшно!

Ведут бюджет только толстосумы

Действительно, как можно планировать траты, вести подробный бюджет, когда у вас нормальная, пацанская, рабоче-крестьянская зарплата? Да никак. Лишь бы до аванса дотянуть, не до инвестиций нам. Бюджет пусть ведут духовно недоразвитые европейцы.

Сотка – это не деньги!

Да, даже две или три – сущий пустяк, который можно истратить на что-то приятное. Ни в коем случае не задумывайтесь над тем, какая сумма в месяц складывается из таких мелких трат, которых можно было бы и избежать.

Брачный контракт? Мы что, евреи что ли?

Любовь – чрезвычайно хрупкая вещь, которая как огня боится денежных вопросов. Не вздумайте тащиться к юристу и составлять брачный договор – исключительно доверие на словах и пылкие чувства.

Оформляем квартиру на родственников

Желательно на родственников жены. Мы ведь одна семья, верно? Что может случиться? Ну, допустим, мы разведёмся и что? Неужели они не отдадут всё, что моё? Это же будет нечестно!

Завещание составляют только Рокфеллеры. Нам оно ни к чему

Не вздумайте составлять завещание. Так гораздо веселее – братья и сёстры разругаются в дребезги, а нервов будет потрачено… целый железнодорожный состав. Одним словом, приключения ждут вас. А если вас угораздит составить завещание, то никаких приключений не ждите.

Кредит на новый Айфон

Итак, последняя модель Айфона – это трата первостепенной важности! Продавщица в «Магните» или водитель такси просто обязаны красоваться самым крутым из возможных смартфонов. Точка! И если для этого нужно взять кредит, то так тому и быть (кредитный договор подписывайте, не читая – см. пункт 1).

Друзья, я угощаю!

Когда мы «отдыхаем» с друзьями, то иногда так и хочется угостить товарищей. В этом нет ничего плохого! Для отличных людей ничего не жалко! Ведь это так круто – щедро угощать собутыльников.

Отдашь, когда будут деньги

Если вы даёте взаймы, то упаси вас Бог от того, чтобы оговорить с другом сроки возвращения долга. Никаких чётких сроков! И ещё – никаких расписок! Это не по-товарищески. Всё должно держаться исключительно на словах.

Статус – это святое

Да, мы можем есть месяцами одни макароны и гречу, но на свадьбу/выпускной/юбилей нужно вывернуться на изнанку и сделать всё «на уровне». Можно и в кредит влезть – тоже хороший вариант. Трусы и слабаки скажут, что это «жить не по средствам», но это уже их проблемы, как квалифицировать жизнь и дела нормальных людей.

Да пусть они подавятся этим!

Увы и ах, но у нас регулярно случаются ситуации, когда вас обвесили/обсчитали в магазине, «впарили» неисправный товар или откровенно пытались развести. Но вы не вздумайте отстаивать свои финансовые интересы – пусть подавятся своими 50/100/500 рублями. Бог – не Яшка: видит, кому тяжко.

Эх, однова живём!

Долго и нудно копить – удел нищих духом мещан и вещистов! Настоящая русская душа плохо переносит рамки, куда их загоняют всякие финансовые коучи. В конце концов живём мы только раз, и нужно получать от жизни этой всё! Всё! Хоть консоль, хоть путёвку на Турцию, хоть Айфон!

Зачем куда-то рыпаться? На старом месте всё тихо и знакомо

Если у вас есть достойна работа водителем или продавцом, то даже не думайте искать другую. Даже если подворачивается случай получить более денежное или перспективное место, то сразу же отказывайтесь! Не думая! Лучше сидеть тихо на своём окладе и не сотрясать воздух лишними метаниями.