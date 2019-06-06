Миксуй по-летнему с Fix Price

Концепция mix & match (от английского – смешивать и сочетать) – прочно вошла в жизнь современного человека. Сочетание товаров разных ценовых сегментов стало отличным инструментом в ответственном планировании бюджета и потреблении. Fix Price представил свое видение следованию модной тенденции mix & match в летний сезон.

Понятие mix & match активно популяризируется среди населения. Готовые, уже собранные решения предлагают во всех сферах жизни. В модной индустрии одежда и аксессуары масс-маркет брендов комбинируются с премиальными товарами, в дизайне интерьера – базовые основополагающие дорогие предметы интерьера сочетаются с яркими акцентами более низкой ценовой категории.

К лету – времени экспериментов, Fix Price делится новинками и предлагает свой вариант концепции mix & match.

Стильные и минималистичные предметы интерьера, которые впишутся практически в любой дизайн, позволят дому заиграть новыми красками. Косметические органайзеры, наведут порядок на туалетном столике или в ванной, а прозрачная упаковка будет сочетаться с любым цветовым решением жилища. Освежить интерьер на даче можно интересными украшения для сада, пополняя уже имеющуюся коллекцию.

Для активных игр на даче Fix Price предлагает детские качели, а для маленьких спортсменов – кольцо и мяч для баскетбола. И все эти товары по низкой фиксированной цене. Лето – прекрасная пора добавить в свой гардероб пару новых купальников: Fix Price предлагает купальники и широкополые шляпы разных цветов для красивых фотографий на курорте.

Ценовая политика Fix Price позволяет значительно сэкономить на товарах ежедневного потребления.

Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99 и 199 рублей. Также представлены позиции по 25, 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах на сайте https://fix-price.ru.

Рекомендованные товары к концепции mix&match:

Органайзер для косметики и аксессуаров, 99 руб.; Фигурка садовая “Кролик”, 199 руб.; Украшение садовое, 77 руб.; Панама мужская, 99 руб.; Веер, 77 руб.; Качели подвесные до 50 кг, 199 руб.; Баскетбольное кольцо, 199 руб.; Баскетбольный мяч, 199 руб.; Насос для велосипеда, 55 руб.; Купальник женский в ассортименте, 199 руб.; Шляпа женская, 199 руб.; Держатель для телефона, 50 руб.; Напиток XXL POWER L- Carnitine со вкусом земляники 500 мл, 27,5 руб.; Протеиновый батончик XXL POWER PROTEIN BAR в ассортименте 50г, 27,5; 1 Бутылка светящаяся, 99 руб.; Стакан с трубочкой 99 руб.

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