Как бегать в жаркое время года – 10 советов

Настало лето, и теперь нужно с особым вниманием отнестись к своим тренировкам.
Бегать при +30 точно также, как и при +10 просто непростительно. Мы дадим несколько советов, соблюдая которые вы не только избежите проблем со здоровьем, но и существенно продвинетесь по благородному пути спортивного прогресса.
- Важно помнить, что пульс при одной и той же нагрузке летом чуть выше, чем в холодное время года – на 5-15 ударов в минуту. Не пугайтесь, это нормально. Вы ведь учитываете пульс, верно? Но если повышение пульса превышает эту планку, тренировку продолжать не стоит. Фанатизм до добра не доведёт – так под угрозой будет ваши сердце и сосуды.
- Головной убор. Вроде бы это понимают все, но вы не представляете, как много бегунов-любителей этим советом пренебрегают. Хорошо вентилируемая кепка просто необходима. Желательно светлая – для отражения прямых солнечных лучей.
- Во время бега желательно смачивать кепку холодной водой. На соревнованиях по бегу на длинные дистанции участникам в особых пунктах выдают даже лёд – многие кладут его на голову под кепку.
- Питьё и питание. Пить нужно и до дистанции, и во время, и после. Кроме того, важно понимать, что слишком солёная пища накануне увеличит вашу жажду в разы. Если же вы занимаетесь более-менее серьёзно, то вместо воды стоит подумать об изотонических напитках, ампулах с магнием и калием. По поводу перекусов – для еды на длинной дистанции отлично подходят фрукты, например, бананы.
- После бега обязательно надо охладиться. Примите прохладный душ (не холодный) или окунитесь в водоём.
- Одежда. Во-первых, она тоже должна быть светлой или даже белой для отражения света. Во-вторых, одежда должна хорошо вентилировать тело – майка без рукавов по идее лучше, чем «руковастая» футболка. В-третьих, обратите внимание и на материал – хлопок лучше пропускает воздух.
- Глаза. Если солнечно, то обязательно возьмите солнцезащитные очки с категорией защиты 2. Сетчатка глаз – очень хрупкая и ценная вещь. И если вы её можете защитить, сделайте это.
- Обувь. Это, разумеется, тоже важно. Профи рекомендую брать с запасом на 0,5-1 размер. Во время бега на длинные дистанции стопы отекают и увеличиваются в объёме, от чего могут быть мозоли и дискомфорт.
- Пот. Во время бега его будет много. И он будет мешать. Может порекомендовать вам налобные повязки, чтобы пот не заливал глаза. Попадал ли вам пот в глаза? Неприятно, правда? Также можно носить напульсники для того, чтобы вытирать пот со лба. Ну, или хотя бы маленькое полотенце прикрепить на пояс.
- При беге по солнцу также желательно защитить кожу от ожогов. Ввиду большой потливости используйте водостойкие крема, с категорией защиты 50+UV. Намажьте руки, ноги, шею, уши, щёки.
Бонусный совет – вазелин!!! Ну, куда же без него во время трейлов? Мажем самые опасные для трения места. Обратите внимание на профи марафонцев или «ходоков» – у всех намазаны подмышки и бока, чтобы не стереть кожу.
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