Как бегать в жаркое время года – 10 советов

Настало лето, и теперь нужно с особым вниманием отнестись к своим тренировкам.

Бегать при +30 точно также, как и при +10 просто непростительно. Мы дадим несколько советов, соблюдая которые вы не только избежите проблем со здоровьем, но и существенно продвинетесь по благородному пути спортивного прогресса.

Важно помнить, что пульс при одной и той же нагрузке летом чуть выше, чем в холодное время года – на 5-15 ударов в минуту. Не пугайтесь, это нормально. Вы ведь учитываете пульс, верно? Но если повышение пульса превышает эту планку, тренировку продолжать не стоит. Фанатизм до добра не доведёт – так под угрозой будет ваши сердце и сосуды. Головной убор. Вроде бы это понимают все, но вы не представляете, как много бегунов-любителей этим советом пренебрегают. Хорошо вентилируемая кепка просто необходима. Желательно светлая – для отражения прямых солнечных лучей. Во время бега желательно смачивать кепку холодной водой. На соревнованиях по бегу на длинные дистанции участникам в особых пунктах выдают даже лёд – многие кладут его на голову под кепку. Питьё и питание. Пить нужно и до дистанции, и во время, и после. Кроме того, важно понимать, что слишком солёная пища накануне увеличит вашу жажду в разы. Если же вы занимаетесь более-менее серьёзно, то вместо воды стоит подумать об изотонических напитках, ампулах с магнием и калием. По поводу перекусов – для еды на длинной дистанции отлично подходят фрукты, например, бананы. После бега обязательно надо охладиться. Примите прохладный душ (не холодный) или окунитесь в водоём. Одежда. Во-первых, она тоже должна быть светлой или даже белой для отражения света. Во-вторых, одежда должна хорошо вентилировать тело – майка без рукавов по идее лучше, чем «руковастая» футболка. В-третьих, обратите внимание и на материал – хлопок лучше пропускает воздух. Глаза. Если солнечно, то обязательно возьмите солнцезащитные очки с категорией защиты 2. Сетчатка глаз – очень хрупкая и ценная вещь. И если вы её можете защитить, сделайте это. Обувь. Это, разумеется, тоже важно. Профи рекомендую брать с запасом на 0,5-1 размер. Во время бега на длинные дистанции стопы отекают и увеличиваются в объёме, от чего могут быть мозоли и дискомфорт. Пот. Во время бега его будет много. И он будет мешать. Может порекомендовать вам налобные повязки, чтобы пот не заливал глаза. Попадал ли вам пот в глаза? Неприятно, правда? Также можно носить напульсники для того, чтобы вытирать пот со лба. Ну, или хотя бы маленькое полотенце прикрепить на пояс. При беге по солнцу также желательно защитить кожу от ожогов. Ввиду большой потливости используйте водостойкие крема, с категорией защиты 50+UV. Намажьте руки, ноги, шею, уши, щёки.

Бонусный совет – вазелин!!! Ну, куда же без него во время трейлов? Мажем самые опасные для трения места. Обратите внимание на профи марафонцев или «ходоков» – у всех намазаны подмышки и бока, чтобы не стереть кожу.