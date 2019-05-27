7 продуктов, которые раньше считались вредными, а теперь – нет

Люди всегда стремились питаться правильно, но интересно, что представления о «правильности» с годами меняется.

Репутация этих продуктов в последнее время была полностью восстановлена, хотя в прошлом их и считали виновниками немалого вреда для человеческого организма.

Хлеб

Как только вы решите правильно питаться, сразу же наткнётесь на информацию о том, как вреден хлеб, и что от него обязательно нужно отказаться. Главная вина хлеба – наличие быстро расщепляемых углеводов, которые практически мгновенно откладываются на боках и животе.. а не хотелось бы. На само же деле, это можно сказать только лишь о белом хлебе тонкого помола, особенно со сладкими добавками. Если вы предпочитаете чёрный, отрубной или бездрожжевой хлеб из муки грубого помола, то ничего штрафного не будет.

Вино

Да. На святое покусились. Вино, видите ли, вредно. Враньё! Винишко – отличный продукт, который не только расслабляет нервы (очень важно в современном мире), но и снижает риск диабета и Альцгеймера. Разумеется, мы говорим о нормально вине, а не помоях в картонных пачках.

Макароны

Макароны, или как говорят продвинутые товарищи, «паста» могут быть всех размеров, форм и составов. Даже высокобелковые макароны встречаются. Сложно подумать, что ещё недавно их причисляли к врагам народа и вычёркивали из рациона почти все толстые дамочки. Поверьте – качественные макароны при разумных размерах порции не повредят вашей фигуре и организму.

Жир и масло

Жир…. Даже звучит неприятно. Человек, стремящийся похудеть, на подсознательном уровне хочет отказаться от всех жиров. Но диетологи уверяют, что растительные жиры помогают похудеть. Лучше всего подходит оливковое авокадо или масло (не зря все ютюбовские повара используют только его) – оно укрепляет сердечно-сосудистую систему и насыщают клетки полезными веществами.

Молочные продукты

О! Ещё один враг – молоко, точнее лактоза. Не зря гомосексуалисты-веганы не употребляют его – только соевое, только хардкор! Для начала скажем, что речь идёт о нормальных продуктах из настоящего молока. Увы и ах, но сейчас таким породистым происхождением может похвастаться далеко не каждый сырок или йогурт. Во-первых, некие исследования показали, что молочка способствует развитию раковых клеток. Исследования эти уже несколько раз опровергли, но миф всё равно живёт. Во-вторых, считалось, что молоко можно пить только обезжиренное и только малыми порциями. А лучше вообще не пить. Теперь же диетологи склоняются к тому, что молочные жиры намного менее вредными для талии, чем те, что в мясе, потому разрешается употребление молочных продуктов.

Картофель

Какое-то время картофель считался сверхвредным, чрезмерно калорийным продуктом, которые содержит бесконечно большое количество углеводов и крахмал. Теперь же учёные реабилитировали картофель – да, углеводы действительно есть, но они не так быстро расщепляются, а потому вполне можно употреблять. К тому же тут витамины B6, C и калий!

Кофе

Кофе ещё недавно все ругали, хотя и продолжали пить. Уж очень нравится почти всем вкус и аромат. В конце концов кофеин дарит бодрость, снижает риск Альцгеймера и Паркинсона, заболеваний сердечно-сосудистой системы и много ещё чего. Важно не перестараться с дозами.