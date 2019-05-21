Маст-хэвы лета от Fix Price

Актуальные для летнего сезона товары представлены в магазинах Fix Price. Необходимые и полезные принадлежности для отдыха на природе, на море, в путешествии и дома можно найти в ближайшем магазине сети Fix Price, сохранив при этом личное время и семейный бюджет.

Лето для россиян – любимая пора. Теплая погода, сезон отпусков, большое количество активностей на природе. Для школьников и студентов лето – это долгожданные длинные каникулы. Ниже представлен список находок и маст-хэвов из Fix Price, которые сделают эту чудесную пору еще приятнее.

Пора на пляж! Для отпуска в теплых краях или развлечений рядом с водоемом в магазине представлены надувные нарукавники, пляжный теннис, волейбольный мяч и головные уборы разных фасонов и материалов. Детям понравится большой выбор водных пистолетов, специальная летняя игра «Водяные бомбочки» и наборы для игр в песке. Для малышей есть удобный надувной или сухой бассейны небольшого размера, которые всегда можно взять с собой.

Спорт режим! Для активных людей в магазинах представлены баскетбольные мячи и баскетбольное кольцо. Есть специальный мягкий чехол на сиденье для велосипеда для более комфортной и долгой велопрогулки, велосипедные тросы как с кодовым замком, так и обычным ключом. Также есть велосипедный насос со специальной отдельной насадкой, при помощи которой можно надуть любой мяч.

Единение с природой. Любителям пикников или походов понравятся складной табурет, плащ-дождевик из плотного материала, который спасет в заставшую врасплох непогоду. На природу обязательно стоит взять спреи от насекомых.

Жара, что ты делаешь? В жаркую погоду настоящим спасением будут складной веер, портативный увлажнитель воздуха, который работает от батареек, и его можно положить в сумку, и маленький вентилятор, который можно поставить рядом с рабочим местом.

Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99 и 199 рублей. Также представлены позиции по 25, 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах на сайте https://fix-price.ru .

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