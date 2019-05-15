Как выжить в авиакатастрофе

Воздушные транспорт хоть и считается самым безопасным, но даже тут случаются аварии, да ещё какие…

Немудрено, что некоторые боятся летать, предпочитая передвигаться по земле даже на дальние расстояния. Если вы всё-таки летаете, то лучше вам бы знать простые правила, которые вполне могут однажды спасти вам жизнь.

Причина авиакатастроф

Львиная доля катастроф происходит по вине человека – пилота или наземного обслуживающего персонала. Техника сама по себе куда реже подводит. Судите сами:

Как выжить при аварии

Специалисты по безопасности разработали комплекс мер, которые повышают ваши шансы на спасение.

Какое место выбрать?

Статистика говорит о том, что самые безопасные места расположены в задней части самолёта. Видимо, из-за того, что при аварии зачастую происходит столкновение с другими воздушными судами или препятствиями на взлётно-посадочной полосе. Также желательно выбрать место поближе к выходу, это само собой разумеется. Чем ближе вы к выходу, тем больше шансов выжить. При посадке постарайтесь посчитать количество рядов до аварийного выхода, чтобы можно было в случае необходимости найти выход наощупь.

Что делать при пожаре?

При пожаре в салоне важно защитить себя подручными средствами:

Закройте нос и рот смоченной водой тканью (хлопок или шерсть).

Двигайтесь к выходу согнувшись или даже на четвереньках – концентрация вредных веществ вверху намного выше.

Открытые участки тела постарайтесь защитить несинтетической одеждой (кстати, синтетику лучше вообще не надевать – представьте, как приплавятся к коже, например, синтетические колготки).

Ну и самое очевидное – двигайтесь к выходу как можно быстрее.

Что делать при жёсткой посадке?

Если же из-за технических неполадок ваш борт вынужден садиться на «пузо», то вас предупредят. И вот что следует сделать:

Поставить спинку вашего кресла вертикально и застегнуть ремни.

Положить голову на колени и обхватить бёдра. Ногами лучше упереться в стоящее перед вами кресло.

Не вставать до полной остановки самолёта.

Что делать при разгерметизации?

На «крейсерской» высоте дышать невозможно. Потому салон герметично закрыт. Но если из-за какой-либо аварии герметизация эта нарушается… Для этого и есть в салоне самолёта кислородные маски. Как можно быстрее наденьте маску, так как в этом состоянии человек просто теряет сознание. Если летите с ребёнком, то наденьте сначала себе, потом ребёнку. Далее экипаж проинструктирует вас. В такой ситуации борт будет максимально быстро снижаться.

Как выжить при посадке на воду?

Всё нужно делать примерно так же, как при посадке на сушу. С той только разницей, что следует надеть спасательный жилет.

Выводы

Самый главный вывод, который делают специалисты после изучения сотен и тысяч аварий: паника – главный враг человека. В состоянии стресса люди часто не делают, что нужно, или вообще делают то, что совсем не нужно. Постарайтесь сохранять ясную голову и не паниковать. Да, это нелегко, но вы уж постарайтесь. И пусть прочитанное вам никогда в жизни не пригодится.