Подробно о самом популярном
Форма публикации

Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно

— Конфуций

Вино в семейном жизни – 10 советов

bdortmund
16 Фев, 2019 / 11 Просмотров

Вино – универсальный напиток, который поддержит в любой жизненной ситуации. Но вот беда: их (сортов вина) целая россыпь и маленькая кучка! В винных странах даже слово «вино» почти не употребляют, исключительно по сортам. Но мы вам поможем и расскажем, что пить в 10 самых распространённых ситуациях из семейной жизни. Вино в семейном жизни – отличный помощник!

  1. Ленивые выходные дома

Если вы предпочитаете активно валяться на диване в застиранных до дыр трениках и смотреть сериалы, то вам лучше подойдёт мерло. Только сериалы не российские. Если российские, то берите что породнее – самогоночку-матушку. Если же вы мните себя снобом-интеллектуалом, то, развалясь в удобном кресле с заумной книженцией, возьмите стаканчик пинотажа.

  1. Возвращение из Икеи

Ещё одна стандартная ситуация. Чтобы подобрать к ней винцо, важно знать, что там ваша любимая женщина набрала. Только не надо врать, будто вы тоже активно участвуете в этом сборе урожая. Если же взяли шведские фрикадельки, то к ним открывайте портвейн руби или красное сицилийское. Стеллаж или шкаф – подойдёт старина пино гриджо. Ванильные свечи (опять… зачем они вам? Повелись на искусственный запах?) – к ним лучше взять бочковое шардоне. Плед по акции – модная штука, которую почти никто не использует (ай да рекламщики, сукины дети). Им первый и последний раз можно укрыться после бокальчика «Нового Света». Кьянти спасёт ваш вечер, если вы купили ещё один набор кухонных лопаток, пытались приготовить что-то изысканное, а получилось не очень. Орхидея по акции, разумеется, загнётся через несколько дней (проверено 549 раз), но если вам хочется тропической экзотики, вкусите гевюрцтраминер.

  1. Возвращение из отпуска и постотпускной синдром

Для начала вот вам лайфхак: у вас не будет постотпускной хандры и депрессии, если у вас не будет нормального отпуска. Не благодарите! А теперь если вас угораздило вляпаться, то вот что. Совиньон блан отдаёт крыжовником, это сразу ставит на место – теперь вы тут, в крепких и липких объятиях родины. Этот вариант подешевле, ведь вы все деньги спустили на хамон и сыр, да? Если же средства ещё остались, то можно раскошелиться на каберне совиньон. Он отдаёт смородиной и обладает освежающей кислинкой, которая быстро справится с вашей кислой миной. Клин клином вышибают!

  1. После кино или театра

Думаем о сюжете спектакля или фильма. Как можно дольше игнорирует пыльную действительность – просекко вам в помощь. Если зрелище вышло так себе, то закиньтесь кислым рислингом, желательно под пиццу на заказ.

  1. Генеральная уборка

Мужчины особенно любят такие мероприятия. Для лайтового варианта подойдёт зинфандель – лёгенькое винцо, которое поможет скоротать пылесошенье. Если ваша дама разбушевалась и требует отодвигать диваны (О, Боже, нет!), то не обойтись без хереса.

  1. Размовлка

Иногда стоит просто побыть одному, и перезагрузить свой эмоциональный аппарат. Можно закрыться в детской, пить что-то сладко-десертное, рассматривать детские игрушки – сладость постепенно поднимет вам настрой. Можно закрыться на кухне и яростно уничтожить колбасу, сосиски, сыр под рабоче-крестьянский кот-дю-рон. Можно побыть в ванной – тут лучше всего впишется белое, оно вернёт вас в жизнь и подскажет, что не всё так скверно. Если же размолвка больше смахивает на скандал, то зовите на помощь шираз – успокаивает и тушит эмоции.

  1. Годовщина

Уж в такой день можно сделать вид, что вы довольны жизнью. Берите настоящее шампанское и нещадно поите им даму сердца. Если же семейное счастье приходит к вам не каждый день, то попробуйте подманить его портвейном постарше.

  1. Встреча с родителями

Семейные ценность лучше полировать красным бордо. Ещё один уютный вариант – лейт харвест, вино из перезревших, подсушенный ягод. Ностальжи до сладких слёз.

  1. «Веселуха» с мелкими детишками

Тут лучше взять мускат – так ваше дыханием будет медовым, ведь негоже на детей дышать спиртягой.

  1. Попытки освежить интимную жизнь

Чтобы пробудить желание и придать импульс романтичным поползновениям хватайте лангедок, жгучий и южный – РРРРР! Если вам не по душе модель «охотник/жертва», то разыграйте «змей-искуситель/глупая нимфа» – тут вне конкуренции зрелая риоха.

Также читайте:

 Профессия ”редактор”... У каждого издания есть божество. И имя его: Главный редактор. Нашим скудным умам пусть и очень хотелось бы, но, увы не понять как из под его пальцев, ...
Коктейль для неё Давно известно как влияет алкоголь на сексуальность и раскрепощенность женщин. И мужчины умело пользуются этим оружием.Давно известно как влияет алког...
Алкоголь из молока Кто бы мог подумать, что молоком можно напиться во всех смыслах этого слова. Охмелеть от молока, кто бы мог подумать. Кто бы мог подумать, что молоком...
История Facebook История Facebook ярко подтверждает одну простую мысль — все только в твоих руках.История Facebook ярко подтверждает одну простую мысль — все только в ...
Банановый коктейль Если вы любите коктейли из фруктов, молока и мороженного, то это идеальный вариант для вас. Это классический рецепт, который можно варьировать, добави...