Вино в семейном жизни – 10 советов

Вино – универсальный напиток, который поддержит в любой жизненной ситуации. Но вот беда: их (сортов вина) целая россыпь и маленькая кучка! В винных странах даже слово «вино» почти не употребляют, исключительно по сортам. Но мы вам поможем и расскажем, что пить в 10 самых распространённых ситуациях из семейной жизни. Вино в семейном жизни – отличный помощник!

Ленивые выходные дома

Если вы предпочитаете активно валяться на диване в застиранных до дыр трениках и смотреть сериалы, то вам лучше подойдёт мерло. Только сериалы не российские. Если российские, то берите что породнее – самогоночку-матушку. Если же вы мните себя снобом-интеллектуалом, то, развалясь в удобном кресле с заумной книженцией, возьмите стаканчик пинотажа.

Возвращение из Икеи

Ещё одна стандартная ситуация. Чтобы подобрать к ней винцо, важно знать, что там ваша любимая женщина набрала. Только не надо врать, будто вы тоже активно участвуете в этом сборе урожая. Если же взяли шведские фрикадельки, то к ним открывайте портвейн руби или красное сицилийское. Стеллаж или шкаф – подойдёт старина пино гриджо. Ванильные свечи (опять… зачем они вам? Повелись на искусственный запах?) – к ним лучше взять бочковое шардоне. Плед по акции – модная штука, которую почти никто не использует (ай да рекламщики, сукины дети). Им первый и последний раз можно укрыться после бокальчика «Нового Света». Кьянти спасёт ваш вечер, если вы купили ещё один набор кухонных лопаток, пытались приготовить что-то изысканное, а получилось не очень. Орхидея по акции, разумеется, загнётся через несколько дней (проверено 549 раз), но если вам хочется тропической экзотики, вкусите гевюрцтраминер.

Возвращение из отпуска и постотпускной синдром

Для начала вот вам лайфхак: у вас не будет постотпускной хандры и депрессии, если у вас не будет нормального отпуска. Не благодарите! А теперь если вас угораздило вляпаться, то вот что. Совиньон блан отдаёт крыжовником, это сразу ставит на место – теперь вы тут, в крепких и липких объятиях родины. Этот вариант подешевле, ведь вы все деньги спустили на хамон и сыр, да? Если же средства ещё остались, то можно раскошелиться на каберне совиньон. Он отдаёт смородиной и обладает освежающей кислинкой, которая быстро справится с вашей кислой миной. Клин клином вышибают!

После кино или театра

Думаем о сюжете спектакля или фильма. Как можно дольше игнорирует пыльную действительность – просекко вам в помощь. Если зрелище вышло так себе, то закиньтесь кислым рислингом, желательно под пиццу на заказ.

Генеральная уборка

Мужчины особенно любят такие мероприятия. Для лайтового варианта подойдёт зинфандель – лёгенькое винцо, которое поможет скоротать пылесошенье. Если ваша дама разбушевалась и требует отодвигать диваны (О, Боже, нет!), то не обойтись без хереса.

Размовлка

Иногда стоит просто побыть одному, и перезагрузить свой эмоциональный аппарат. Можно закрыться в детской, пить что-то сладко-десертное, рассматривать детские игрушки – сладость постепенно поднимет вам настрой. Можно закрыться на кухне и яростно уничтожить колбасу, сосиски, сыр под рабоче-крестьянский кот-дю-рон. Можно побыть в ванной – тут лучше всего впишется белое, оно вернёт вас в жизнь и подскажет, что не всё так скверно. Если же размолвка больше смахивает на скандал, то зовите на помощь шираз – успокаивает и тушит эмоции.

Годовщина

Уж в такой день можно сделать вид, что вы довольны жизнью. Берите настоящее шампанское и нещадно поите им даму сердца. Если же семейное счастье приходит к вам не каждый день, то попробуйте подманить его портвейном постарше.

Встреча с родителями

Семейные ценность лучше полировать красным бордо. Ещё один уютный вариант – лейт харвест, вино из перезревших, подсушенный ягод. Ностальжи до сладких слёз.

«Веселуха» с мелкими детишками

Тут лучше взять мускат – так ваше дыханием будет медовым, ведь негоже на детей дышать спиртягой.

Попытки освежить интимную жизнь

Чтобы пробудить желание и придать импульс романтичным поползновениям хватайте лангедок, жгучий и южный – РРРРР! Если вам не по душе модель «охотник/жертва», то разыграйте «змей-искуситель/глупая нимфа» – тут вне конкуренции зрелая риоха.