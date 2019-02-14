Московский район “Измайлово” интересен сразу по нескольким причинам. Тут полным полно мест, где можно приятно провести время как с семьёй и детьми, так в чисто мужской компании. Разумеется, осмотреть весь район Измайлово за один день вас не удастся, даже если вы будете спешить. Потому желательно остановиться тут на несколько дней. Вот где это можно сделать, наша подборка:

Где остановиться в Измайлово

«Альфа Измайлово»

Этот отель находится в зелёной зоне Измайловского парка. В непосредственной близости станция метро «Партизанская». В отеле помимо стандартных удобств есть зарядная станция для электромобилей.

«Шкатулка»

Эта гостиница располагается в непосредственной близости от «Измайловского Кремля». Интерьеры и угощения тут выполнены в стиле русской старины.

«Измайлово Гамма»

Трёхзвёздочный отель. На территории есть сауна, фитнес-центр, несколько ресторанов. До Измайловского Парка отсюда около трёх километров – идеально для утреннего или вечернего моциона.

Хостел “Спасибо, хорошо”

В 2019 открылся НОВЕНЬКИЙ комфортный и спокойный хостел с домашней обстановкой и уютными номерами по 2/4/8/10 человек в 30 минут от центра. Есть отдельный женский блок с собственным туалетом/душем, а также общие и частные номера для семейных и не только. Для каждого гостя кухня, полотенца, печеньки, чай, кофе БЕСПЛАТНЫЕ! За дополнительную плату предоставляется питание и другие услуги. Круглосуточное заселение! Охрана! Камера хранения! Рядом большой парк и лес! От 500 руб./сут.! Пожалуй, лучший вариант, где остановиться в Измайлово.

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