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Квартира за 5 миллиардов рублей – 7 вариантов

bdortmund
13 Фев, 2019 / 9 Просмотров

Если вы достаточно талантливы (как некоторые народные избранники), у вас наверняка есть кое-какая сумма, отложенная на чёрный день. Так вот мы вам поможем её потратить. Вот наша подборка жилья на любой вкус в пределах каких-то пяти миллиардов рубликов.

Crystal Bay (Невада, США)

На границе Невады и Калифорнии, прямо среди хребтов Сьерра-Невада расположено озеро Тахо. Чистота, тишь, птички, рыбки и чистейшая вода. Что ещё нужно для того, чтобы обрести простое семейное счастье? Так вот на северном берегу этого озера продаётся скромный домишко – панорамные окна, террасы, бассейн, отделка из дерева и камня…. Смотрим фотки!

Цена – 75 млн долларов.

McLean (Виргиния, США)

Вы любите Подмосковье? Тишина, красота, чистота. Так вот это место для вас! Приезжайте и живите, бросив суету большого города. Правда речь идёт об американском Подмосковье, отсюда до столицы США, Вашингтона всего около 30 км. Но пусть это вас не смущает. Родину любить можно и тут. Берите с собой матрёшку и вперёд!

Цена – 63 млн долларов

Квартира на пятом авеню (Нью-Йорк, США)

Признайтесь, вы всегда мечтали пожить в Нью-Йорке. Тут снимали огромное количество фильмов. Бывалые киноманы уже неплохо должны знать Манхэттен. В этой 20-комнатной квартирке 7 спален, 7 отдельный ванные комнат и 3 общих. Вид из окна – на знаменитый Центральный парк Нью-Йорка, вы его тоже видели чаще, чем парк в наших Мухосрансках.

Цена – 68 млн долларов

Вилла по соседству с Playboy Mansion (Лос-Анджелес, Калифорния, США)

Этот скромный особнячок расположен недалеко от города ангелов. Тут сад, лужайки, кустики, бассейн, теннисный корт, ну… и домик с бильярдным столом, десятками комнат, каминами, панорамными окнами, кинотеатром и шикарным интерьером.

Цена – 78 млн долларов

Дом в Repulse Bay (Гонконг, Китай)

На южном побережье острова Гонконг если живописное местечко. А в местечке том продаётся домик с видом на море и горы. Совсем близко мегаполис, если заскучаете по городской суете, плюс китайская экзотика.

Цена – 76,4 млн долларов

Вилла в Рокбрюн-Кап-Мартен (Прованс, Франция)

Неплохой загородный домик. С видом на Средиземное море. Площадь – 1450 квадратов. Из удобств есть бассейн, джакузи, сад, несколько домов (гостевой дом, дом для прислуги, летний домик и т.д.). Да, коммунальные платежи будут больше, чем за хрущёвку в Рязани. Потому посмотрите фотки и оставайтесь тут.

Цена – 69 млн евро

Дом в Беркапе (Австралия)

Перемещаемся на другой континент. В Австралии в долине реки Колли продаётся неплохой 10-спаленный загородный дом. В вашем распоряжении будет около 10 километров реки и полторы тысячи гектаров земли. Сам дом не такой уж и большой, плюс есть денники для лошадей, загоны для крупнорогатого скота, хозяйственные постройки.

Цена – 71 млн долларов

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