7 правил зимних тренировок

Если вы настоящий фанат спорта, то ни снег, ни мороз не смогут вас остановить. Зимние тренировки – наше всё!

Ещё целый месяц зимы. Большая часть России ещё долго будет покрыта снегом, а тренировочный зуд только разгорается! Если у вас под боком нет спортзала, то это ещё не повод постыдно бездействовать на диване. Зимние тренировки – новый вызов и полезнейшая вещь со всех точек зрения. Так вы сможете и поддержать себя в форме, и организм закалить, и просто добавить чего-то приятного в вашу повседневную рутину – ведь боль в мышцах – это кайф, который не сравнится ни с чем, верно?

К тому же всевозможные учёные (не британские!) давно подтвердили тот факт, что тренировки и вообще любая активность при низких температурах сжигает больше калорий, чем в тёплых условиях.

Вот простые правила, которые помогут вас с пользой провести вторую половину зимы:

Правильная одежда

Главное правило в одежде – никакого хлопка. Всё дело в том, что он легко впитывает влагу и непозволительно долго сохнет, в результате чего можно получить простуду. Лучше всего подойдёт одежда из синтетического материала. При дожде, снеге и (или) ветре желательно надеть ещё и непродуваемую куртку. Главное правило при выборе обуви для зимних тренировок – водонепроницаемость. Промочить потом спину, грудь или даже голову не так страшно, как переохладить ноги. Выбирайте кроссовки с верхом из водонепроницаемого материала. Для надёжности можно надеть на ноги поверх носков ещё и целлофановые пакеты. Также не забываем о том, что может быть скользко – снег, лёд, вода…

Тщательная разминка

Очень сложно спортсменов-любителей убедить в необходимости плотной разминки, а на холоде роль разогревочных упражнений увеличиваться ещё больше. Многие новички разминаются абы как или не делают этого вовсе. В итоге многократно повышается риск травм. Желательно начать разминку вообще в помещении и только потом вырваться на открытый воздух.

Маршрут

Для бега и велосипедной тренировки крайне важно осторожно выбрать маршрут. Зима – не лето. Лучше исключите участки со льдом или сильным ветром.

Температура

Зимние тренировки – это, конечно, здорово. Но важно не перегнуть палку. При больших морозах лучше сделайте дюжину упражнений дома. Если совсем «чешется», то тренируйтесь хотя бы в светлое время суток.

Постепенность

Как и в любом деле, важно не рвать с места в карьер. Дайте вашему организму привыкнуть к необычным нагрузкам. Увеличивайте длительность тренировки постепенно.

Интенсивность

Бегать на холоде просто замечательно, но не все типы тренировок можно практиковать на морозе. Например, откажитесь от интервальных тренировок и бега на короткие дистанции. Категорически рекомендуем дышать носом. Миллионы лет эволюции приспособило нос для того, чтобы холодный воздух, проходя через дыхательные пути, успевал нагреться. Если же вы будете дышать ртом, да ещё и интенсивно, можно получить серьёзную простуду, вплоть до воспаления лёгких.

Переход в тепло

Желательно рассчитать маршрут так, чтобы вы могли сразу же вернуться в тепло, сделать ещё 2-3 «добивающих» упражнения и сменить мокрую, холодную одежду. Зимние тренировки обязательно должна заканчиваться с тепле.