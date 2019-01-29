Подробно о самом популярном
Форма публикации

У богатых людей маленькие телевизоры и большие библиотеки, а у бедных — маленькие библиотеки и большие телевизоры.

— Зиг Зиглар

Подарки любимым в Fix Price

bdortmund
29 Янв, 2019 / 13 Просмотров

14 февраля – особенная дата для тех, кто влюблен. Очень важно в этот день уделить внимание любимым и подготовить что-то романтичное. В магазинах Fix Price появились специальные тематические товары, которые помогут создать специальную атмосферу любви и приятно удивить близких.

Во многих странах уже много лет 14 февраля принято считать Днем Всех Влюбленных. Россия не исключение, и с каждым годом этот праздник набирает все большую популярность, поэтому Fix Price позаботился о своих покупателях и выпустил в продажу целую линейку тематических товаров.

  • Подарки

Милые символические мелочи, к примеру, парные кружки, плюшевое сердце, фоторамки, романтические шкатулки, подарочные наборы, в которые входят полотенце и мыльца в виде цветов, или чековую книжку на исполнение желаний, куда партнер сможет вписать то, что хочет получить, и, конечно, открытки-валентинки.

  • Упаковка

Если подарок уже подобран, то в магазинах можно найти во что его упаковать. Пакеты с сердечками, подарочные коробки, матерчатые мешочки разных цветов и наклейки в виде сердечек, которыми можно как украсить подарок, так и задекорировать помещение.

  • Атмосфера

Для украшения пространства представлены яркие гирлянды, на выбор есть электрические или бумажные. Свечи в виде сердец и воздушные тематические шары. Все это поможет создать необыкновенную, волщебную атмосферу для любимого человека.

Все товары можно купить по низким фиксированным ценам Fix Price, по 50, 55, 77, 99 и 199 рублей.

Рекомендованные товары:

  1. Набор кружек «Mr.&Mrs.», 199 рублей;
  2. Сердце плюшевое, 77 рублей;
  3. Фоторамка, 99 рублей;
  4. Шкатулка, 99 рублей;
  5. Подарочный набор, 77 рублей;
  6. Чеки на исполнение желаний, 50 рублей;
  7. Открытка-валентинка, 6,1 рублей;
  8. Пакет подарочный, 27,5 рублей;
  9. Коробка подарочная, 99 рублей;
  10. Мешочек подарочный, 27,5 рублей;
  11. Наклейки «Сердечки», 150 шт., 50 рублей;
  12. Гирлянда электрическая «Сердца», 99 рублей; Гирлянда бумажная, 77 рублей;
  13. Шар фольгированный, 77 рублей;
  14. Набор ароматизированных свечей, «Сердечки», 55 рублей;

    Если вам что-то приглянулось, то не стесняемся! Скупой платит дважды! Качественная вещь не стоит 2 копейки.

    Ваше имя (обязательно)

    Ваш e-mail (обязательно)

    Телефон (обязательно)

Также читайте:

 Профессия ”редактор”... У каждого издания есть божество. И имя его: Главный редактор. Нашим скудным умам пусть и очень хотелось бы, но, увы не понять как из под его пальцев, ...
Коктейль для неё Давно известно как влияет алкоголь на сексуальность и раскрепощенность женщин. И мужчины умело пользуются этим оружием.Давно известно как влияет алког...
Алкоголь из молока Кто бы мог подумать, что молоком можно напиться во всех смыслах этого слова. Охмелеть от молока, кто бы мог подумать. Кто бы мог подумать, что молоком...
История Facebook История Facebook ярко подтверждает одну простую мысль — все только в твоих руках.История Facebook ярко подтверждает одну простую мысль — все только в ...
Банановый коктейль Если вы любите коктейли из фруктов, молока и мороженного, то это идеальный вариант для вас. Это классический рецепт, который можно варьировать, добави...