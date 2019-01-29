Подарки любимым в Fix Price

14 февраля – особенная дата для тех, кто влюблен. Очень важно в этот день уделить внимание любимым и подготовить что-то романтичное. В магазинах Fix Price появились специальные тематические товары, которые помогут создать специальную атмосферу любви и приятно удивить близких.
Во многих странах уже много лет 14 февраля принято считать Днем Всех Влюбленных. Россия не исключение, и с каждым годом этот праздник набирает все большую популярность, поэтому Fix Price позаботился о своих покупателях и выпустил в продажу целую линейку тематических товаров.
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Подарки
Милые символические мелочи, к примеру, парные кружки, плюшевое сердце, фоторамки, романтические шкатулки, подарочные наборы, в которые входят полотенце и мыльца в виде цветов, или чековую книжку на исполнение желаний, куда партнер сможет вписать то, что хочет получить, и, конечно, открытки-валентинки.
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Упаковка
Если подарок уже подобран, то в магазинах можно найти во что его упаковать. Пакеты с сердечками, подарочные коробки, матерчатые мешочки разных цветов и наклейки в виде сердечек, которыми можно как украсить подарок, так и задекорировать помещение.
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Атмосфера
Для украшения пространства представлены яркие гирлянды, на выбор есть электрические или бумажные. Свечи в виде сердец и воздушные тематические шары. Все это поможет создать необыкновенную, волщебную атмосферу для любимого человека.
Все товары можно купить по низким фиксированным ценам Fix Price, по 50, 55, 77, 99 и 199 рублей.
Рекомендованные товары:
- Набор кружек «Mr.&Mrs.», 199 рублей;
- Сердце плюшевое, 77 рублей;
- Фоторамка, 99 рублей;
- Шкатулка, 99 рублей;
- Подарочный набор, 77 рублей;
- Чеки на исполнение желаний, 50 рублей;
- Открытка-валентинка, 6,1 рублей;
- Пакет подарочный, 27,5 рублей;
- Коробка подарочная, 99 рублей;
- Мешочек подарочный, 27,5 рублей;
- Наклейки «Сердечки», 150 шт., 50 рублей;
- Гирлянда электрическая «Сердца», 99 рублей; Гирлянда бумажная, 77 рублей;
- Шар фольгированный, 77 рублей;
- Набор ароматизированных свечей, «Сердечки», 55 рублей;
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