Подарки любимым в Fix Price

14 февраля – особенная дата для тех, кто влюблен. Очень важно в этот день уделить внимание любимым и подготовить что-то романтичное. В магазинах Fix Price появились специальные тематические товары, которые помогут создать специальную атмосферу любви и приятно удивить близких.

Во многих странах уже много лет 14 февраля принято считать Днем Всех Влюбленных. Россия не исключение, и с каждым годом этот праздник набирает все большую популярность, поэтому Fix Price позаботился о своих покупателях и выпустил в продажу целую линейку тематических товаров.

Подарки

Милые символические мелочи, к примеру, парные кружки, плюшевое сердце, фоторамки, романтические шкатулки, подарочные наборы, в которые входят полотенце и мыльца в виде цветов, или чековую книжку на исполнение желаний, куда партнер сможет вписать то, что хочет получить, и, конечно, открытки-валентинки.

Упаковка

Если подарок уже подобран, то в магазинах можно найти во что его упаковать. Пакеты с сердечками, подарочные коробки, матерчатые мешочки разных цветов и наклейки в виде сердечек, которыми можно как украсить подарок, так и задекорировать помещение.

Атмосфера

Для украшения пространства представлены яркие гирлянды, на выбор есть электрические или бумажные. Свечи в виде сердец и воздушные тематические шары. Все это поможет создать необыкновенную, волщебную атмосферу для любимого человека.

Все товары можно купить по низким фиксированным ценам Fix Price, по 50, 55, 77, 99 и 199 рублей.

Рекомендованные товары:

Набор кружек «Mr.&Mrs.», 199 рублей; Сердце плюшевое, 77 рублей; Фоторамка, 99 рублей; Шкатулка, 99 рублей; Подарочный набор, 77 рублей; Чеки на исполнение желаний, 50 рублей; Открытка-валентинка, 6,1 рублей; Пакет подарочный, 27,5 рублей; Коробка подарочная, 99 рублей; Мешочек подарочный, 27,5 рублей; Наклейки «Сердечки», 150 шт., 50 рублей; Гирлянда электрическая «Сердца», 99 рублей; Гирлянда бумажная, 77 рублей; Шар фольгированный, 77 рублей; Набор ароматизированных свечей, «Сердечки», 55 рублей; Если вам что-то приглянулось, то не стесняемся! Скупой платит дважды! Качественная вещь не стоит 2 копейки. Ваше имя (обязательно)

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