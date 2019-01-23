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Как избавиться от кредитов – 8 законных способов

bdortmund
23 Янв, 2019 / 24 Просмотров

Реалии жизни-жестянки таковы, что почти все мы берём кредиты. Больше или меньше, крупные или мелкие, но берём. Да, порой это не совсем умно, порой совсем глупо (PS4 – необходимость!), но факт остаётся фактом – очень многие рано или поздно ощущают на себе немалый гнёт кредиторов и задумываются как избавиться от кредитов.

Лучший способ избавиться от кредита – не влезать в него вообще!

Для начала включим ненадолго моралиста. Прежде чем брать кредит постарайтесь максимально точно всё взвесить: хватит ли у вас денег на жизнь при условии ежемесячных выплат? Стабильный ли у вас доход? И самый главный вопрос: действительно ли вам нужна эта вещь? Далее моралиста отключаем. Раз уж так сложилось, то попробуем вам помочь советом. Есть пять способов, выкарабкаться из сложной ситуации с кредитами.

  1. Универсальный способ

Капитан Очевидность рекомендует две вещи. Первая – меньше тратьте деньги на всякую ерунду и учитесь экономии, иначе вечно будете в долгах. Элементарная финансовая дисциплина – ключ успеха не только к тому, чтобы избавиться от кредитов, но и вообще почти в любом деле. Вторая – старайтесь искать дополнительные источники дохода. Важно быть в постоянном поиске, даже если у вас есть работа – всегда можно найти лучше. Казалось бы очевиднейшие вещи, но многие всё равно не могут их уяснить.

  1. Реструктуризация или рефинансирование

В случае форс-мажора можно просто-напросто обратиться в ваш банк и попросить реструктуризировать ваш долг, чтобы уменьшить ежемесячный платёж. Иногда банки идут навстречу, значит попробовать можно. Там тоже работают люди, хоть и гнилые. Если вы получили отказ, то можно обратиться в другой банк и попросить там рефинансировать ваш долг в первом банке. Это неплохой способ, так как исключает какие-то судебные разбирательства и знакомство с коллекторами, которые в России больше походят на хладнокровных бандюганов, которые не только гадят под дверью, но и реально угрожают.

  1. Продажа залога

Да. Увы, но если кредит брали под залог, то можно его продать и погасить весь или большую часть долга. Продажей может заниматься и банк, но лучше самому, так как финансовые организации особо церемониться не будут и спихнут имущество по заниженной цене – лишь бы быстрее.

  1. Отсрочка

Если вы оптимистично смотрите в будущее и уверены, что вот-вот всё изменится (наконец-то сыграет ставочка), то можно в своём банке попросить отсрочку платежа. Слишком большую не дадут, но иногда и 1-3 месяца могут сыграть существенную роль.

  1. Обращение к поручителям

Если были поручители, то можно попросить их помощи. Не слишком приятный разговор, но уж со своими (это, как правило, близкие друзья или родственники) всё же легче договориться, чем с чужими дядьками в пиджаках. Просто честно расскажите о ситуации (умолчите про PS4) и попросите помощи.

  1. Банкротство

Несколько лет назад стало возможным признание банкротом физического лица. И это лазейка. Это делается через суд. Чтобы решение было в вашу пользу, надо понимать, что есть необходимые условия:

  • Только одно жильё в собственности (из единственной квартиры никто не имеет права выгнать).
  • Из имущества должны быть только личные вещи и, возможно, недорогая техника.
  • Доход должен быть минимальным. Если у вас неплохая зарплата выше прожиточного минимума, то вам могут навязать реструктуризацию долга.
  • Помните, что после банкротства в течение 5 лет вам нельзя будет оформлять новые кредиты и вести собственный бизнес. Ну, и повторно объявить себя банкротом (понравилось, да?) можно будет тоже только через пять лет.

  1. Обещанного три года ждут

У долговых обязательств есть срок исковой давности – 3 года. Разумеется, банк постарается уложиться в этот срок. Он будет терроризировать вас звонками, письма, а потом продаст долг коллекторам, которые не остановятся ни перед чем. Чтобы таким образом избавиться от долгов нужно быть неуловимым и неуязвимым. Желательно жить не по прописке, не иметь никакого имущества, работать неофициально и тщательно спрятать родственников. Если вам это по силам, то это тоже способ избавиться от кредитов: переждать 3 года.

  1. Перекупка долга

Давайте вернёмся к коллекторам. Банк в случае просрочки продаёт им долг не за полную ценность, а только за 10-50 % (по разным оценкам), стараясь вернуть хоть какую-то часть денег. Так вот можно попробовать перекупить свой собственный долг через третье лицо. Подговорить знакомого. Иногда такой трюк проходит. В результате, как минимум, вы уменьшите сумму задолженности.

Что делать если дело уже в суде?

Если банк-кредитор уже подал заявление в суд, то рано горевать. Частенько суд входит в положение человека куда легче, чем банк. Иногда суд может обязать банк реструктуризировать долг на мягких условиях и даже отменить выплату банковских штрафов и пени за просрочку платежей.

Кредитные карты

Это настоящее зло. Капкан, в который угождают, увы, очень и очень многие. Даже если есть большой беспроцентный период. Всё равно покупать в долг – это плохая идея. Старайтесь вообще избавиться от кредитных карт и жить только на свои деньги. Ведь своих средств не станет больше, если вы оформите кредитку, верно?

Ипотека

В наше время подавляющее большинство россиян не могут просто взять и купить себе жильё. Берут ипотеку. В этом случае купленная в ипотеку квартира изымается, даже если это единственное жильё. От ипотечного кредита избавиться почти невозможно. Чтобы это сделать, его надо выплатить… Можно продать залог и закрыть часть долга. Или сдать ипотечное жильё в аренду и с этих денег постепенно гасить свой долг.

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