Вино и мясо: идеальная пара

Ели мясо мужики, пивом запивали… На самом же деле запивать мясо куда лучше не пивом, а вином. Но делать это не так уж просто – легко прослыть невеждой и деревенщиной, особенно если вы претендуете на то, чтобы считаться человеком образованным. Не говоря уже о том, что удовольствия от еды и благородного напитка вы получите не больше, чем от доширака. Но мы вам поможем и научим базовым правилам того, как нужно сочетать вино и мясо. Мясо и само по себе идёт отлично (даже в «сухомяту», особенно если отпахать несколько часов физически), но с вином можно почувствовать себя (хотя бы на время), как минимум, крепким европейским миллионером, которые знает толк и в том, и в другом.

Заповеди

Если вы не любите, когда вам указывают, что делать, а что не делать, то мы только осторожно укажем вектор, а на месте сориентируетесь сами.

Обращаем внимание на цвет мяса. Тёмное мясо (утка, баранина, говядина, дичь) просто создано для красного вина. Белое мясо (индейка, курица) не может существовать без розового или белого вина. Нейтральное по цвету мясо (свинина, кролик) требует и вина нейтрального – лёгкое красное, белое насыщенное, розовое.

Далее оценивает насколько жирненький вам достался кусочек. Чем жирнее, тем более кислотное вино вам нужно. Самым жирным мясом является свинина – отлично сочетается с сухими винами. Самым сухим – индейка, вкус которой бомбически подчёркивают сладкие вина.

Теперь смотрим на способ приготовления и подачи. Если мясо подадут с соусом, то обращаем внимание на него. К тёмному соусу больше подходит красное вино, к белому (сливочному) – белое или розовое.

Ну, а теперь конкретно укажем вам удачные сочетания, только не корчите из себя знатока. Сначала попробуйте, а потом уже отказывайтесь от советов:

Говядина мраморная, с жирком

Говядина отличается насыщенным вкусом и отчасти специфическим запахом. Требует большого количества времени для приготовления.

Механически обладает плотными волокнами, отлично подходит для густого наваристого супа, жаркого или просто для стейка (потекли слюнки, признайтесь). Настоятельно рекомендуем:

Карманер (из Чили).

Каберне.

Мальбек (Аргентина или Франция).

Риоха (Испания).

Говядина молодая, более сухая, телятина

Тут примерно те же качества, только волокна понежнее и жира поменьше. Может показаться несколько суховатым, и вино исправит эту ситуацию. Вот какое:

Розе (Италия, Франция или Франция).

Божоле (Франция).

Свинина

Свинина – это самое популярное в России мясо. Диетологи уже все уши прожужжали, что оно вредное, жирное, холестерин…. Бла-бла-бла.

Отчасти это так и есть, но раз уж вы решили включить режим ЗОЖника, быстро закрывайте статью и бегом в магазин за морковкой, капустой, спаржой и прочей полезной травой. А если вы нормальный человек, то к жареной свинина купите бутылочку одного из следующий сортов:

Розе (Италия, Австрия, Испания, Франция).

Рислинг.

Пино Нуар.

Курица

Курица – один из самых нежирных сортов мяса. Если вы ещё и шкурку с жареной курицы снимете и выбросите (О, Боже, неужели и такие есть?), то вообще одна польза останется. А чтобы эту пользу увеличить, запомните вот что:

Шардоне.

Белое французское (из Прованса или Лангедока).

Белое итальянское (с Сицилии).

Баранина «взрослая», крепкая

У баранины ещё более специфический запах, чем у говядины, но многие любят её именно поэтому.

Плотный, запоминающийся запах и жестковатые волокна прекрасно будут дружить с:

Каберне (ЮАР, Чили).

Приорат (Испания).

Мальбек (Аргентина).

Баранина «нежная», ягнятина

Это, как можно догадаться, лайтовая версия взрослой баранины. И вино к ней нужно более лёгкое, воздушное, с не таким навязчивым вкусом:

Пино Нуар.

Цвайгельт (Австрия).

Розе (Аргентина, Италия, Испания).

Индейка

Ай да, Колумб, ай да красавчик! Если бы не он, то качки (ведь каждый мужик хотя бы полгода в жизни ходил в качалку, верно?) бы давались только куриной грудкой.

А так у них есть альтернатива, которая даже считается более белкоёмкой и полезной. Мясо индейки куда лучше с этими винами:

Грюнер вельтлинер (Австрия).

Бледное розе (Франция, Италия).

Пино Гриджо (Италия).

Утка, гусь

Если вы ворчите по поводу того, что курица для вас слишком «сухая» и «жёсткая», то можете попробовать утку или гуся (мясо диких птиц обладает похожими свойствами).

Мясо у них более плотное, тёмное, жирное и, как считают многие, вкусное. Жирок у этих птиц немного оранжевый. Тут похожий на баранину и говядину набор:

Шардоне.

Пино Нуар.

Розе (Италия, Испания, Франция).

Кролик

Ещё один обладатель полезного мяса. Крольчатина – это нежное, минимально жирное мясо, которое обладает слегка бледноватым вкусом и ароматом. Любителям баранины оно точно не понравится. С таким будет неплохо сочетаться:

Розе.

Шардоне.

Шенен Блан (ЮАР, Аргентина).

P.S.

А если вам доведётся ужинать печёнкой, то рекомендуем кьянти! Ганнибал дурного не посоветует.