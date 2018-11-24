Как правильно сочетать вино и сыр?

Когда появляется настроение откупорить бутылочку вина и провести уютный вечер в мягком кресле с мерцающим бокалом в руках, воображение неизменно дополнит эту картину сырной нарезкой. В зависимости от пристрастий мечтающего, это могут быть классические твёрдые сыры, изысканные заплесневелые, податливые мягкие, как попка красивой девушки, а также со всевозможными экзотическими и не очень добавками. Так каким же вином запивать тот или иной сорт сыра? Подобрать идеальную пару для вечера поможет наша статья. Как ни крути, а вино и сыр созданы друг для друга!

Твёрдые сыры. (иностранные агенты вроде пармезана, грана падано или грюйера)

Твёрдые сыры прекрасно подойдут как к красному, так и к белому вину. Их насыщенный солоновато-острый, пикантный вкус и аромат удачно дополнит рубиновое красное родом из Италии с ягодными нотками:

— кьянти, негроамаро, примитиво, санджовезе;

— недорогое бордо (до 900 руб.);

— мерло, любого производителя.

Также выбор сыра окажется подходящим, если вы организуете вечер с плотным, сочным, маслянистым бочковым белым:

— шардоне, Франция;

— кот-дю-рон;

— итальянское местное, Сицилия, Апулия.

Сыр с белой плесенью. (бри, камамбер)

Благородный нежнейший сливочный сыр с изысканным ароматом забытых в пакете ношеных носков, оценят только настоящие гурманы! Подходит к такому же изысканному и дорогому красному вину:

— элитное бордо с выдержкой 5-7 лет;

— что-то из бордосских сортов (merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc)

Сыр с голубой плесенью. (стилтон, горгонзола, рокфор, дорблю)

Тающий во рту, душистый, божественный сыр прекрасно дополнит любое сладкое или полусладкое:

— мускат;

— сотерн, айсвайн.

Овечий или козий сыр.

Эта категория сыров пестрит своим разнообразием — твёрдые насыщенные и сливочные мягкие, молодые и выдержанные, чистые и со всевозможными добавками (травы, овощи, мед, специи и пр.) с самыми разнообразными запахами, вкусами и послевкусиями… Но что их объединяет — так это нежнейший привкус… козы, который станет пикантным дополнением к совиньону, если это белое, и к «деревенскому» красному:

— французский совиньон;

— риоха;

— рожденное в ЮАР красное.

Сыры на нейтральной территории. (фета, моцарелла, маскарпоне, рикотта, адыгейский)

К столь нежным и невесомым по вкусу сырам идеально подойдет такое же девственно-вкусное утонченное вино:

— грюнер вельтлинер;

— белое или розовое пино гриджо;

— розовый цвайгельт.

Теперь вы готовы к тому, чтобы правильно сочетать вино и сыр. Попробуйте каждый тандем и выберите тот, который больше по душе именно вам!

p. s. да, кстати, мужики знают ещё одно сочетание, которое тоже сюда можно отнести — легендарный дуэт! Пивасик + копчёный сыр «косичка»!