Как правильно сочетать вино и сыр?

Когда появляется настроение откупорить бутылочку вина и провести уютный вечер в мягком кресле с мерцающим бокалом в руках, воображение неизменно дополнит эту картину сырной нарезкой. В зависимости от пристрастий мечтающего, это могут быть классические твёрдые сыры, изысканные заплесневелые, податливые мягкие, как попка красивой девушки, а также со всевозможными экзотическими и не очень добавками. Так каким же вином запивать тот или иной сорт сыра? Подобрать идеальную пару для вечера поможет наша статья. Как ни крути, а вино и сыр созданы друг для друга!
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Твёрдые сыры. (иностранные агенты вроде пармезана, грана падано или грюйера)
Твёрдые сыры прекрасно подойдут как к красному, так и к белому вину. Их насыщенный солоновато-острый, пикантный вкус и аромат удачно дополнит рубиновое красное родом из Италии с ягодными нотками:
— кьянти, негроамаро, примитиво, санджовезе;
— недорогое бордо (до 900 руб.);
— мерло, любого производителя.
Также выбор сыра окажется подходящим, если вы организуете вечер с плотным, сочным, маслянистым бочковым белым:
— шардоне, Франция;
— кот-дю-рон;
— итальянское местное, Сицилия, Апулия.
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Сыр с белой плесенью. (бри, камамбер)
Благородный нежнейший сливочный сыр с изысканным ароматом забытых в пакете ношеных носков, оценят только настоящие гурманы! Подходит к такому же изысканному и дорогому красному вину:
— элитное бордо с выдержкой 5-7 лет;
— что-то из бордосских сортов (merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc)
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Сыр с голубой плесенью. (стилтон, горгонзола, рокфор, дорблю)
Тающий во рту, душистый, божественный сыр прекрасно дополнит любое сладкое или полусладкое:
— мускат;
— сотерн, айсвайн.
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Овечий или козий сыр.
Эта категория сыров пестрит своим разнообразием — твёрдые насыщенные и сливочные мягкие, молодые и выдержанные, чистые и со всевозможными добавками (травы, овощи, мед, специи и пр.) с самыми разнообразными запахами, вкусами и послевкусиями… Но что их объединяет — так это нежнейший привкус… козы, который станет пикантным дополнением к совиньону, если это белое, и к «деревенскому» красному:
— французский совиньон;
— риоха;
— рожденное в ЮАР красное.
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Сыры на нейтральной территории. (фета, моцарелла, маскарпоне, рикотта, адыгейский)
К столь нежным и невесомым по вкусу сырам идеально подойдет такое же девственно-вкусное утонченное вино:
— грюнер вельтлинер;
— белое или розовое пино гриджо;
— розовый цвайгельт.
Теперь вы готовы к тому, чтобы правильно сочетать вино и сыр. Попробуйте каждый тандем и выберите тот, который больше по душе именно вам!
p. s. да, кстати, мужики знают ещё одно сочетание, которое тоже сюда можно отнести — легендарный дуэт! Пивасик + копчёный сыр «косичка»!
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