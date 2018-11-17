Как научить вашего ребёнка ценить деньги

В мире кредитных карт, онлайн-банкинга, налоговых кодексов, инвестиций и планов выхода на пенсию, научиться ладить с деньгами может быть сложно для взрослых, а для детей и подавно. Так какова же отправная точка для родителей, которые хотят научить своего ребенка экономической грамотности, чтобы подготовить его к жизни?

Мы попросили финансовых экспертов рассказать, как лучше всего научить детей ценить деньги. И вот их советы:

Убедитесь, что деньги не являются для ваших детей чем-то абстрактным.

Крис Уитлоу (Chris Whitlow), генеральный директор компании по финансовому благополучию «Edukate», назвал деньги «эмоциональной проблемой» и «очень контактным спортом».

«Это как если бы вы прочитали теорию футбола, а затем вышли бы на улицу и попытались играть в него. Читать о чем-то и играть в это – две разные вещи».

Вот почему семьям важно открыто говорить о финансах, когда это возможно, например, о своём бюджете, поощрять вопросы от своих детей и помогать им лучше подготовиться к будущему. Это означает, что необходимо уделить хотя бы минуту своего времени после оплаты дебетовой или кредитной картой, чтобы объяснить, что эта маленькая вещь в вашем кошельке не является источником безграничных денег.

Уитлоу также отметил, что разговоры с детьми о деньгах — это подходящие моменты, чтобы обсудить разницу между «тем, что нам необходимо для жизни и тем, что мы хотим иметь в жизни».

Подумайте о том, что учиться всегда нужно на практике – выделяйте детям небольшие суммы для «домашнего задания»

Один из способов научить детей обращаться с деньгами — просто позволить им иметь их, и наличные деньги станут отличным началом.

Гвен Тулин — основатель и художественный руководитель организации «Brain Arts Productions», которая проводит дни рождения, праздники и другие мероприятия, которые преподносят финансовую грамотность, как искусство. По её словам, наличные деньги — это материальный объект, вы их видите, можете потрогать, положить в карман. Когда вы их потратите, то их больше не будет. Именно на наличных деньгах лучше учиться грамотно распоряжаться финансами.

Она предложила родителям потратить несколько минут, чтобы снять наличные в банкомате и, выбрав один определённый магазин, регулярно использовать эти деньги в присутствии своих детей.

«Это помогает отложиться в памяти определенным мыслям и представлениям. Позже вы сможете перейти к более абстрактным понятиям, но наличные деньги — это основа».

Если вам некомфортно позволить своим детям иметь реальные деньги, проявите творческий подход. Уитлоу рассказала о своей семье, где практикуют наглядные списки с различными заданиями для одного из его детей, при выполнении которых она смогла бы заработать.

«Это подразумевало выполнение различных задач по дому. А также некоторые из них были эмоциональными. Например, они касались общения и взаимодействия с ее братьями и сестрами. Этот тип заработка принёс детям ощутимую пользу».

Есть также варианты для родителей, которые позволяют своему ребёнку распоряжаться деньгами на банковской карте. Приложение BusyKid позволяет родителям отслеживать и контролировать расходы своих детей, оплачивать их и пополнять счет на карте Visa, которая находится в распоряжении их чада. Ребёнок в свою очередь видит баланс при каждой покупке или другой операции и учится регулировать свои расходы.

«Мне видится это приложение, как первая прямая работа ребёнка с депозитом», — сказал Грегг Мерсет, генеральный директор и основатель Busy Kid и дипломированный финансовый консультант.

Платформа также позволяет детям покупать части пакетов акций, если вы считаете нужным приобретение таких навыкав в юном возрасте.

Не злоупотребляйте финансовой терминологией.

Таня Ван Корт запустила Goalsetter, спасительную платформу для детей, которая позволяет семьям рациональнее организовывать дни рождения и праздники со своими малышами, исключая непомерное количество пластиковых игрушек, которые практически не используются. Основатель и генеральный директор понимает, почему многие родители боятся даже начать разговор о деньгах со своими детьми. «Мы создаем денежные отношения на диковинном языке, языке налогового кодекса. Так почему же мы ожидаем, что среднестатистический человек поймёт этот язык?» Ван-Корт не учили финансовой грамотности в детстве, поэтому она позаботилась о том, чтобы её дети были осведомлены в этой области. Чтобы помочь другим семьям сделать то же самое, Goalsetter предлагает городской финансовый словарь, который объясняет финансовые термины и связывает их с фильмами, телепередачами, текстами песен и т. д.

Не забудьте объяснить, что деньги могут стать мощным инструментом, помогающим другим.

Когда вы говорите о деньгах со своими детьми, не забудьте рассказать, что некоторым людям повезло в жизни больше, чем другим. BusyKid включает в себя список благотворительных организаций, которым дети могут пожертвовать средства, а Goalsetter выделяет три способа управления деньгами, в зависимости от выбранных ребёнком целей: формирование сбережений на будущее, накопления для оплаты вещей и развлечений, а также помощь другим в виде пожертвований. Последнее означает, что дети отдают свои заработанные деньги. «Мы хотим, чтобы дети научились не только распределять финансы для покупки важных для себя вещей, — сказала Ван Корд, — но и делиться с другими людьми, которые не имеют такого количества вещей».

Как отметил Уитлоу, нет идеального способа научить детей основам финансового мира. То, к чему вы стремитесь, — это “создать определенное чувство осторожности и внимания в отношении денег”, чтобы дети были готовы к своему будущему.