Идеи подарков коллегам на Новый Год

В рабочем коллективе всегда есть свои правила по поводу таких праздников, как Новый Год или Дни Рождения. Кто-то поздравляет коллективно, где-то каждый от себя, но в любом сплоченном коллективе все же принято друг друга поздравлять, ведь это люди, с которыми вы проводите большую часть своей жизни.

В последние несколько лет появилась тенденция устраивать в офисе игру в «тайного Санту». Это когда имена каждого вписываются на бумажках, а потом все по очереди наугад выбирают одну. Кто вам попался — тому вы и дарите подарок на Новый Год. Но он об этом не знает, как и вы о том, кто же стал вашим «Сантой».

Выбрали вы сами, кому дарить подарки, или же за вас это решил случай, нужно начинать думать о том, что подарить коллегам на Новый Год . Мы собрали по этому случаю несколько универсальных идей:

Мелочи для офиса

Всем будет приятно украсить свой рабочий стол, но не все хотят сами покупать такие безделушки. Это может быть новая тематическая чашка, компьютерная мышка, рамки для фото, органайзер — что уж больше нужно конкретному человеку.

Книги

Универсальный подарок, который не сложно подобрать, если вы хорошо общаетесь с человеком. В любом случае — всегда можно подобрать что-то из классики или литературу по специальности определенного человека.

С юмором

Наверняка вы с коллегами подшучиваете друг над другом и уже собрали коллекцию смешных историй, ляпов, подколов. Это тоже можно использовать в качестве идеи подарка. Припомните, о чем подшучивают по поводу конкретного человека и обыграйте это. Например, если коллега постоянно бегает делать кофе — подарите ему огромную кофейную чашку. Если любит пожевать за столом печенье — коробку разных сладостей. Если постоянно «косит» от работы с помощью больничных — подарите ему аптечку. Но здесь важно помнить, что у выбранного коллеги тоже должно быть чувство юмора.

Коллективный подарок

Если у вас нет конкретных договоренностей, кому дарить подарок — сделайте его общим. Это может быть набор одинаковых чашек, настольные игры для перерывов или новая кофеварка. Что-то, чем будут пользоваться все.

Сладости

Неизменная классика, которая является отличным подарком с самого детства и на протяжении всей жизни. Редко такое бывает, что человек вовсе не любит сладостей. Так что набор праздничных пряников или другая традиционная новогодняя выпечка — точно не останется без положительных отзывов от коллеги.

Подарочные наборы

Не любите долго искать подарки, и больше цените практичность? Как раз для таких людей в магазинах, в преддверии Нового Года, начинает появляться большое разнообразие подарочных наборов. Это и сладости, и ароматические свечи, и мыльные принадлежности и косметика — все что угодно. Наборы упаковывают в праздничную упаковку, а вам остается только выбрать самый подходящий.

Впечатления

Если вы все же хотите удивить коллегу и сделать подарок, который его впечатлит, есть много специальных сертификатов: мастер-классы, уроки танцев, рисования. Можно вручить сертификат на массаж — он стоит не дороже любого праздничного набора, но при этом точно запомнится коллеге как самый приятный и оригинальный подарок на работе.

Что бы вы не выбрали из этого списка — коллега точно останется довольным таким подходом.