Топ полезных мелочей для авто не дороже 100 рублей

Важен ли для вас комфорт во время поездки? На этот вопрос автолюбители могут смело сказать – да! Ведь за рулем мы проводим достаточно много времени. Что же поможет сделать любую, даже самую небольшую поездку на автомобиле наиболее комфортной?

Мы зашли в один из магазинов Fix Price и нашли достаточно большое количество полезных мелочей, которые, непременно, пригодятся в любом авто. А самое главное, что все нижеприведенные товары стоят не дороже 100 рублей!

Зеркало слепой зоны

Цена: 50 рублей

Не стоит забывать, что безопасность очень важна. Зеркало слепой зоны будет полезно как для новичков в вождении, так и для опытных автомобилистов. Такой аксессуар даст максимально полное представление о ситуации вокруг вашего автомобиля на дороге.

Держатель в салон автомобиля

Цена: 77 рублей

Использование гаджетов в дороге станет намного удобнее, если вы закрепите их в близости от себя на специальном держателе. Благодаря вакуумному креплению он превосходно фиксируется на любой поверхности, а зажим надежно удерживает устройство под удобным для вас углом.

Влажные салфетки

Цена: 50 рублей

Чистый салон – визитная карточка любого мужчины! Для того, чтобы провести экспресс-уборку в салоне вашего авто, в арсенале каждого автолюбителя должны находиться специальные влажные салфетки.

Они занимают мало места и всегда придут на помощь, если в очередной раз на сиденье салона пролился кофе или соус из ресторана быстрого питания. J

Экран для защиты от солнца

Цена: 55 рублей

Чтобы салон вашего авто не превращался в парилку каждый раз, когда вы не смогли найти парковочное место в тени, вам понадобится солнцезащитный экран, который будет препятствовать нагреванию салона и отражать лучи во внешнюю среду.

Щетка-скребок

Цена: 99 рублей

Двусторонняя щетка-скребок для авто — абсолютный must-have для всех жителей средней полосы. Она поможет с легкостью избавиться от снега и наледи, без лишних временных, а также финансовых затрат.

Защитный чехол на спинку сидения автомобиля

Цена: 50 рублей

Для автолюбителей, у которых есть дети, будет очень актуален прозрачный защитный чехол на спинку сидения, который сохранит салон вашего авто в чистоте. Чехол очень прост в применении, ведь он легко крепится и не требует особых усилий для чистки, его нужно всего лишь протереть влажной тряпкой.

Щетка автомобильная с водосгоном и губкой

Цена: 50 рублей

Для поддержания чистоты автомобиля идеально подойдет такая универсальная вещь, как двусторонняя щетка. Из-за небольшого размера, щеточка с поролоновой губкой и водосгоном удобна в использовании и в хранении.

Зарядное USB-устройство

Цена: 50 рублей

Разряженный мобильный телефон, один из самых больших поводов для стресса в наши дни. Ведь благодаря ему можно с легкостью простроить необходимый маршрут, загуглить необходимую информацию, а также поддерживать связь. Не дай бог увидеть на экране телефона 30 пропущенных от возлюбленной. Хорошим это точно не кончится… Поэтому зарядное USB-устройство очень и очень необходимая вещь в арсенале автомобилиста.

Вообще, Fix Price это кладезь бюджетных полезных и не очень мелочей на все случаи жизни. Но больше все-таки полезных. С полным перечнем товаров вы сможете ознакомиться на сайте https://fix-price.ru/buyers или любом магазине Fix Price.