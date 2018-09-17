Топ полезных мелочей для авто не дороже 100 рублей

Важен ли для вас комфорт во время поездки? На этот вопрос автолюбители могут смело сказать – да! Ведь за рулем мы проводим достаточно много времени. Что же поможет сделать любую, даже самую небольшую поездку на автомобиле наиболее комфортной?
Мы зашли в один из магазинов Fix Price и нашли достаточно большое количество полезных мелочей, которые, непременно, пригодятся в любом авто. А самое главное, что все нижеприведенные товары стоят не дороже 100 рублей!
- Зеркало слепой зоны
Цена: 50 рублей
Не стоит забывать, что безопасность очень важна. Зеркало слепой зоны будет полезно как для новичков в вождении, так и для опытных автомобилистов. Такой аксессуар даст максимально полное представление о ситуации вокруг вашего автомобиля на дороге.
- Держатель в салон автомобиля
Цена: 77 рублей
Использование гаджетов в дороге станет намного удобнее, если вы закрепите их в близости от себя на специальном держателе. Благодаря вакуумному креплению он превосходно фиксируется на любой поверхности, а зажим надежно удерживает устройство под удобным для вас углом.
- Влажные салфетки
Цена: 50 рублей
Чистый салон – визитная карточка любого мужчины! Для того, чтобы провести экспресс-уборку в салоне вашего авто, в арсенале каждого автолюбителя должны находиться специальные влажные салфетки.
Они занимают мало места и всегда придут на помощь, если в очередной раз на сиденье салона пролился кофе или соус из ресторана быстрого питания. J
- Экран для защиты от солнца
Цена: 55 рублей
Чтобы салон вашего авто не превращался в парилку каждый раз, когда вы не смогли найти парковочное место в тени, вам понадобится солнцезащитный экран, который будет препятствовать нагреванию салона и отражать лучи во внешнюю среду.
- Щетка-скребок
Цена: 99 рублей
Двусторонняя щетка-скребок для авто — абсолютный must-have для всех жителей средней полосы. Она поможет с легкостью избавиться от снега и наледи, без лишних временных, а также финансовых затрат.
- Защитный чехол на спинку сидения автомобиля
Цена: 50 рублей
Для автолюбителей, у которых есть дети, будет очень актуален прозрачный защитный чехол на спинку сидения, который сохранит салон вашего авто в чистоте. Чехол очень прост в применении, ведь он легко крепится и не требует особых усилий для чистки, его нужно всего лишь протереть влажной тряпкой.
- Щетка автомобильная с водосгоном и губкой
Цена: 50 рублей
Для поддержания чистоты автомобиля идеально подойдет такая универсальная вещь, как двусторонняя щетка. Из-за небольшого размера, щеточка с поролоновой губкой и водосгоном удобна в использовании и в хранении.
- Зарядное USB-устройство
Цена: 50 рублей
Разряженный мобильный телефон, один из самых больших поводов для стресса в наши дни. Ведь благодаря ему можно с легкостью простроить необходимый маршрут, загуглить необходимую информацию, а также поддерживать связь. Не дай бог увидеть на экране телефона 30 пропущенных от возлюбленной. Хорошим это точно не кончится… Поэтому зарядное USB-устройство очень и очень необходимая вещь в арсенале автомобилиста.
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