Эпатажный мужской журнал
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«Мужчинам не нравится любовь без секса, женщинам — секс без любви. Женщины едят за разговорами, мужчины разговаривают за едой. Женщины купаются, а мужчины плавают. Поэтому у одних купальники, у других — плавки. У женщин — мечты, у мужчин — планы. Мужчина любит глазами, женщина — ушами. Женщины скрывают свой возраст, мужчины — свой доход. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а к сердцу женщины — через загс. Разведенный мужчина — свободен. Разведенная женщина – одинока. Разные мы…»

— М.

Красивая речь – ТОП-5 книг

MagMens
MagMens
30 Авг, 2018 / 305 Просмотров

Каждый из нас хочет быть остроумным, грамотным, успешным и тут не маловажную роль играет  понятная и красивая речь. Как любой навык, эту способность можно и нужно прокачать. Как? Читать. Побольше и почаще. Особенно, вот эти книги:

  • Рэй Брэдбери – «Дзен в искусстве написания книг»

Большинство поклонников этого писателя считать «Дзен» наиболее удачным его произведением. Оно представляет собой набор авторский зарисовок, небольших эссе и статей, которые изобилуют советами начинающим авторам. И пусть вас не смущает, что это перевод – львиную долю мудрости передать удалось, не сомневайтесь.

 

  • Ларри Кинг – «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно»

Мастодонт американского телевидения знает толк в хорошей беседе на самые разные темы. Его заслуги и известность красноречиво свидетельствуют об умении правильно построить беседу, без умения говорить не было бы его выдающейся карьеры журналиста-интервьюера. В его передачи за 25 лет побывали самые разные люди – от президентов до простых рабочих. Его книга – своеобразный учебный по разговору на самые разные темы. А ещё у него невероятно насыщенная жизнь, взять хотя бы тот факт, что сейчас он женат восьмым (!!!) браком.

  • Карстен Бредемайер – «Чёрная риторика. Власть и магия слова»

Автор слывёт большим мастером в сфере межличностных взаимоотношений. Эта книга повествует не только о том, как строить фразы и предложения, но и о том, как вообще вести во время разговора в разных ситуациях. Из нашего списка эта книга ближе всех к термину «учебник». Будьте готовы к тому, что её и воспринимать стоит именно, как учебник, а не как лёгкий рассказик или новеллу – не только читайте, но и практикуйтесь, используя знания грамотно  у вас появится красивая речь .

  • Джереми Донован – «Выступление в стиле TED. Секреты лучших в мире вдохновляющих презентаций»

Площадка TED давно стала настоящим мастхэвом для тех, кто считает себя умелым оратором. Если вы ещё не выступали там, то в этой книге автор расскажет, как выбрать тему, собрать материал, репетировать, отточить увлекающий стиль выступления, подготовить сопроводительные материалы. Также нельзя не сказать, что тут почти нет ненужной шелухи – всё только по делу.

  • Джеймс Хьюмс – «Секреты великих ораторов. Говори как Черчилль, держись как Линкольн»

Автор – опытнейший спичрайтер нескольких презиков США. Этот факт уже сам по себе невероятно крут. В книге он подробнейший образов рассказывает о мастерстве паузы, использовании цитат, жестикуляции во время выступления, скорости речи и тональности. К тому же книга читается на одном дыхании – мастер слова, как-никак, хоть устного, хоть печатного.

 

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