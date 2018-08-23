10 фильмов и сериалов, которые помогут вам выучить английский

Учить английский по книгам, конечно, можно, но и тренировать слух на восприятие речи нужно. Можно сколько угодно читать буковки, но живая речь – это, что человеку нужно больше всего. К тому же такое обучение отлично сочетает в себе приятное с полезным. Итак, вот, что мы вам рекомендуем:

Уровень Elementary

«Экстра@» (2002-2004)

Этот сериал сняли как раз для того, чтобы подтянуть английский. Сюжет и персонажи тут не слишком оригинальные, но для новичка – это то, что нужно. Диалоги, простые ситуации, чёткое произношение. Есть, кстати, и версии на других языка – испанский, немецкий, французский.

Книга джунглей (1967)

Диснеевская классика. Тут начинающий найдёт не слишком затейливые речевые обороты и лексику. Отличная база для тех, всерьёз взялся за изучение языка.

Уровень Pre-Intermediate

«Моя большая греческая свадьба» (2001)

Прекрасный фильм с понятными диалогами на самые бытовые темы. Гречанка решила выйти замуж за американца – родня против, старый как мир сюжет.

«Альф» (1986-1990)

Отличный сериал о простой семье, куда органично влился мохнатый инопланетянин. Хотите выучить самые ходовые словами американского английского?

Уровень Intermediate

«Друзья» (1994-2004)

Лёгкий, весёлый, смешной сериал о жизни простых людей. Они дружат, ссорятся, влюбляются, шутят – масса полезной, употребительной, молодёжной, современной лексики.

«Назад в будущее 1-3» (1985, 1989, 1990)

Прекрасный фильм. В своё время он просто перевернул представление о жанре научной-фантастики. Тут любой изучающий английский почерпнёт для себя немало словесных форм и оборотов.

«Знакомство с родителями» (2000)

Замечательная комедия о том, как неудачник с матерной фамилией старается понравиться чопорной семье своей девушки. Диалоги тут изобилуют остроумными шутками, что сильно помогает при таком нелёгком труде, как учение.

Уровень Upper-Intermediate

“Мальчишник в Вегасе» (2009)

Культовая комедия требует некоторой подготовки, но уже только из-за неё одной следует подтянуть аглицкий. Живой американский английский, плюс разнообразные темы в диалогах – всё это здорово помогает продвинуться на пути к Succes’у.

«Криминальное чтиво» (1994)

Английский тут, разумеется, не такой простой, как старом учебнике Happy English, но мы ведь не ищем лёгких путей, верно? Зато потом вы будете смотреть фильмы великого Квентина в оригинале, и это удовольствие стоит любых усилий. Тут полным-полно афоризмов и фраз, ставших позже крылатыми.

«Джерри Магуайер» (1996)

Великолепное кино о человеке и его воле к победе. Серьёзная драма с серьёзной лексикой. Подходит для того, чтобы освоить деловой английский.