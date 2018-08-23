5 интересных книг, которые откроют глаза на повседневные вещи

Человечество давно вышло из того состояния, когда окружающие явления принято было объяснять кознями злых духов, нарушением баланса четырёх стихий или проделками богов. Всё можно объяснить с точки зрения логики, науки и законов природы.

Вот пять интересных книг, которые помогут разобраться в механизме давно знакомых нам явлений:

Джеймс Глик – «Информация. История. Теория. Поток»

Нематериальные вещи всегда сложнее поддаются объяснению. Именно к таким относится информация. Она повсюду – витает в воздухе, лежит под ногами, забивается между зубов и прилипает к вспотевшему лбу. Глик преподносит философские аспекты самого понятия «информация» в лёгкой, местами даже юмористической манере. Постепенно автор подводит нас к мысли о том, что владеющий информацией, владеет миром. Ну, или той мысли, что это самое дорогое, что можно купить или продать.

Никита Жуков – «Encyclopedia Pathologica: Модицина»

Научно-популярная литература о биологии или медицине всегда была одной из самых сложных и скучных. Далеко не каждому автору удавалось раскрыть свою тему без перегруза терминами, цифрами и прочей пресной информацией. А вот Никита Жуков смог намутить действительно интересно чтиво, которое позволяет не только приятно провести время, но и расширить свой образовательный уровень. С литературной точки зрения книга представляет собой наполненное жаргоном, неологизмами, едкой иронией и даже матом чтиво – модно, молодёжно, современно.

Карл Циммер – «Планета вирусов»

Здесь автор умно и остроумно доказывает тот простой факт, что мы, люди, многоклеточные, сложные разумные организмы, не являемся хозяевами планеты. Ими являются куда менее сложные живые существа – вирусы. Микроскопические гады могут выкосить всё живое на этой никчёмной планетке, а могут помочь нам, большим и сильным в борьбе с такими же, как они.

Иэн Сэнсом – «Бумага. О самом хрупком и вечном материале»

Пожалуй, это одно из самых значимых изобретений человеческой цивилизации – куда важнее, чем колесо, гончарный круг, лук или металлургия. Изобретение недорогой бумаги перевернуло мир, и сегодня её роль хоть и снижается, но остаётся по-прежнему весьма и весьма важной в любой сфере жизни индустриального и постиндустриального общества. Бумага практически везде, она повсюду и было бы бесконечно полезным узнать получше этот универсальный материал, который и информацию поможет донести и при внезапной диарее спасёт от срама.

Аллен Гутман – «От ритуала к рекорду. Природа современного спорта»

Книгу написали ещё в 1978, когда СССР цвёл и пах. Но в те своеобразные времена, разумеется, у нас её не переводили и не издавали. Это сделали лишь совсем недавно. На Западе творение Гутмана считают гениальным произведением о популярном явлении современности. Ещё интереснее рассматривать то, как другие парадигмы современности соотносятся и взаимодействуют со спортом разного уровня.