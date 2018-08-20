13 простых правил поведения в фитнес-клубе

Человек – существо социальное. Чтобы жить в обществе, нужно учитывать некие базовые правила, нормы поведения.

В среде спортсменов-любителей, кому приходится делить один спортзал, тоже есть свои правила, не соблюдать которые будет только мудак. Они весьма просты:

Полотенце

Всегда берите его с собой, чтобы вытирать пот и стелить на тренажёр. Не каждому будет приятно взаимодействовать с чужим потом.

Дезодорант

Выбирайте какой-нибудь нейтральных запах. Сильные ароматы могут раздражать и отвлекать других посетителей.

«Бронь» тренажёров

Есть такие товарищи, которые оставляют на тренажёре свою бутылку или полотенце. Со стороны выглядит так, будто снаряд занят. Но проходит 10, 20, 30 минут, но никто не приходит. Не надо так делать.

«Бронь» тренажёров другим способом

Некоторые «спортики» думают, что одни в зале. Сидят на тренажёре и болтают по телефону. Никто, конечно, не против, но это лучше делать просто стоя в стороне – не стоит занимать лавки или скамьи.

Смартфоны

Этот предмет часто отвлекает не только вас самих, но и окружающих бесконечными звуковыми сигналами сообщений и прочей дрянью. Постарайтесь обходиться без него, а если берёте, то выключайте, ради Бога, звук.

Уборка за собой

Это правило хорошего тона в любой сфере – убирайтесь за собой! Гантели, блины, грифы лучше вернуть на место.

Дистанция

Иногда в зале становится действительно тесно – по вечерам весной, например. Но если есть возможность, то лучше не влезать в чужое пространство, особенно если человек делает трудное упражнение с большим весом. Также помните, что иногда нужно смотреть в зеркало для контроля техники и осанки – так вот не закрывайте другим обзор в зеркале.

Общительность

Контактные люди всегда являются любимчиками публики, но не тут. Лучше не надоедать другим своими советами/вопросами/историями. Просто старайтесь чувствовать, когда человек настроен общаться, а когда – нет. Да и вообще – вы тут не для болтовни, а для занятия спортом.

Уважение к снарядам

Есть такие атлеты, которые привыкли бросать штангу или гантели на пол. Возможно, кому-то пофиг, но многих раздражает такое отношение к вещам.

Нагота в раздевалке

Кто-то не считает, что в этом есть что-то плохое, но всё-таки не стоит ходить голышом в раздевалке. Это некультурно, к тому же кому-то может не понравиться. Люди разные. В общем, ходить лучше в одежде или хотя бы полотенце.

Лавки

Постарайтесь не занимать вместе со своей сумкой половину длинной скамейки. Уважайте окружающих, всем нужно переодеваться.

Бритьё и прочее

Есть такие мужчины, которые бреются, депилируются и делают прочие интимные процедуры прямо в общественно душевой фитнес-клуба. Это ужасно. Не надо так.

Приветствие

Простой и добрый жест. Пришли в зал? Поздоровайтесь! Даже если вы не знакомы.