Вакуумный массаж – что нужно знать

Суть

Вакуумный массаж – это специальная техника механического воздействия с помощью отрицательного давления. Отличия между нормальным состояние тканей и давления в банке создаёт лечебный эффект. Многие профессиональные спортсмены (например, Майкл Фэлпс) используют вакуумный массаж.

Эффект

Процедура эта несёт несколько положительных моментов:

— Улучшение циркуляции крови.

— Улучшение снабжения крови кислородом.

— Ускорение переработки подкожного жира, что помогает бороться с лишним весом и целлюлитом.

— Снижение степени отёчности из-за выведения избыточной влаги из тканей.

— Расслабление мышечной ткани, ускорение восстановления волокон.

— Снижение болевого синдрома.

Ограничения

Вакуумный массаж лучше отложить при следующих условиях:

— Повреждения кожи или мягких тканей.

— Сосудистые заболевания – тромбоз, аневризм, варикоз, атеросклероз.

— Пониженная свёртываемость крови.

— Опухоли на коже и внутренних органах.

— Заболевания лёгких.

— Заболевания сердца и сердечно-сосудистой системы.

— Паралич.

— Простуда с высокой температурой.

— Беременность.

— Сахарный диабет.

Типы банок для вакуумного массажа:

Обыкновенные стеклянные банки – из-за сжигания кислорода создаётся притягивающих эффект. Наиболее известный вариант. Стеклянные банки с грушей – более удобный и безопасный вариант. Всё просто – сжимаем грушу и ставим банку на кожу. Резиновые банки – похоже на предыдущий тип, с той лишь разницей, что тут вся «банка» резиновая. Удобно при динамическом массаже. Банки с насосом – давление можно регулировать, что даёт больше вариативности при массаже. Банки с магнитом – считается, что магнитное поле улучшает целебный эффект всей процедуры.

Куда можно и куда нельзя ставить банки

Ставить банки следует на ровные поверхности тела – спина, грудь, живот, ягодицы. Банки небольшого диаметра можно ставить и на конечности, лицо или даже шейно-воротниковую зону. А вот на молочные железы, в пах, под мышки, на пупок, горло ставить банки запрещено вообще.

Как подготовиться к вакуумному массажу

Для начала стоит помыться. Далее следует разогреть кожу растирающими движениями. Можно использовать массажное масло или крем.

Как делать статический вакуумный массаж.

Такой массаж весьма прост в исполнении – ставим банку и ждём какое-то время. Оздоровительный эффект придёт сам. Ставить банки следует на расстоянии 5-10 см друг от друга. Сначала подержите банки по 4-5 минут – для первого сеанса будет достаточно. Постепенно увеличивайте продолжительность от сеанса к сеансу, доводя длительность до 20-25 минут. Не должно быть боли и дискомфорта.

Как делать динамический вакуумный массаж.

А это более сложный тип массажа. Как видно из названия банка не просто ставится – её нужно двигать по коже скользящими движениями. Для этого лучше использовать полностью резиновые банки. Лучше нанести небольшое количество крема или масла. Банки двигать лучше по классическим массажным линия, вот:

Частота

Регулярность вакуумного массажа рекомендуется следующая – 1 раз в 2-3 дня. Делать желательно короткими курсами по 10-12 сеансов. Интервал между курсами – 1-2 месяца.