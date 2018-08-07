Вакуумный массаж – что нужно знать

- Суть
Вакуумный массаж – это специальная техника механического воздействия с помощью отрицательного давления. Отличия между нормальным состояние тканей и давления в банке создаёт лечебный эффект. Многие профессиональные спортсмены (например, Майкл Фэлпс) используют вакуумный массаж.
- Эффект
Процедура эта несёт несколько положительных моментов:
— Улучшение циркуляции крови.
— Улучшение снабжения крови кислородом.
— Ускорение переработки подкожного жира, что помогает бороться с лишним весом и целлюлитом.
— Снижение степени отёчности из-за выведения избыточной влаги из тканей.
— Расслабление мышечной ткани, ускорение восстановления волокон.
— Снижение болевого синдрома.
- Ограничения
Вакуумный массаж лучше отложить при следующих условиях:
— Повреждения кожи или мягких тканей.
— Сосудистые заболевания – тромбоз, аневризм, варикоз, атеросклероз.
— Пониженная свёртываемость крови.
— Опухоли на коже и внутренних органах.
— Заболевания лёгких.
— Заболевания сердца и сердечно-сосудистой системы.
— Паралич.
— Простуда с высокой температурой.
— Беременность.
— Сахарный диабет.
- Типы банок для вакуумного массажа:
- Обыкновенные стеклянные банки – из-за сжигания кислорода создаётся притягивающих эффект. Наиболее известный вариант.
- Стеклянные банки с грушей – более удобный и безопасный вариант. Всё просто – сжимаем грушу и ставим банку на кожу.
- Резиновые банки – похоже на предыдущий тип, с той лишь разницей, что тут вся «банка» резиновая. Удобно при динамическом массаже.
- Банки с насосом – давление можно регулировать, что даёт больше вариативности при массаже.
- Банки с магнитом – считается, что магнитное поле улучшает целебный эффект всей процедуры.
- Куда можно и куда нельзя ставить банки
Ставить банки следует на ровные поверхности тела – спина, грудь, живот, ягодицы. Банки небольшого диаметра можно ставить и на конечности, лицо или даже шейно-воротниковую зону. А вот на молочные железы, в пах, под мышки, на пупок, горло ставить банки запрещено вообще.
- Как подготовиться к вакуумному массажу
Для начала стоит помыться. Далее следует разогреть кожу растирающими движениями. Можно использовать массажное масло или крем.
- Как делать статический вакуумный массаж.
Такой массаж весьма прост в исполнении – ставим банку и ждём какое-то время. Оздоровительный эффект придёт сам. Ставить банки следует на расстоянии 5-10 см друг от друга. Сначала подержите банки по 4-5 минут – для первого сеанса будет достаточно. Постепенно увеличивайте продолжительность от сеанса к сеансу, доводя длительность до 20-25 минут. Не должно быть боли и дискомфорта.
- Как делать динамический вакуумный массаж.
А это более сложный тип массажа. Как видно из названия банка не просто ставится – её нужно двигать по коже скользящими движениями. Для этого лучше использовать полностью резиновые банки. Лучше нанести небольшое количество крема или масла. Банки двигать лучше по классическим массажным линия, вот:
- Частота
Регулярность вакуумного массажа рекомендуется следующая – 1 раз в 2-3 дня. Делать желательно короткими курсами по 10-12 сеансов. Интервал между курсами – 1-2 месяца.
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