7 самых распространённых ошибок русскоязычных людей в английском

Не нужно лишний раз говорить о той важности, которую приобрёл английский язык в современном мире. Однако даже если вы будете прилежно учиться, вам не избежать некоторых ошибок. Вот самые распространённые из них:

Фраза «How do you do?»

В старых российских учебниках именно эту фразу отводят на должность полуприветствия-полувопроса о состоянии дел у собеседника. Современные британцы и особенно американцы крайне редко употребляют эту фразу, она считается безнадёжно устаревшей, хотя ваш посыл, конечно же, будет понят. Вот более употребительные синонимы:

How are you?

What’s up?

How are you doing?

How is it going?

«Sorry» vs «Excuse me»

Извиняться нужно правильно, чтобы ваша вежливость была оценена. Суть проста: Sorry существует для того, чтобы извиниться за те неудобства, которые уже кому-то доставили, а Excuse me – для того, чтобы извиниться заранее, например, когда вы пробираетесь через толпу и рискуете кого-то побеспокоить.

Dinner – обед … ?

С приёмами пищи у них не так, как у нас. Завтра – breakfast, с ним всё просто. Потом идёт поздний завтра – lunch. На русский язык в последние годы его вообще не переводят – ланч, с натяжкой его можно перевести, как «полдник» (замечательное детсадовское слово). Dinner же – это основной приём пищи, без особой привязки ко времени. Его можно устроить и днём (тогда всё укладывается в нашу российскую логику), а можно и вечером, тогда остаётся диннером и не становится supper’ом.

Глагол Shall

В каноническом учебнике Happy English из 90-х нам вкладывали в голову мысль, что shall нужно использовать как вспомогательный глагол в первом лице, как в единственном, так и во множественном лице (I, we). Однако так говорят только засохшие британцы старой закалки. Молодёжь и американцы говорят will. Shall же используется в живом языке только, когда вы что-то предлагаете – например, shall we go to the football match today? И то лучше использовать куда более популярный, американский Let’s go. В общем, лучше вообще забыть об этом shall.

Времена

Времён в английском много, 12 основных, плюс всякие гибриды. Те, кто немного поговорил, уверяет остальных, что американцы и прочие англоязычники не заморачиваются с временами и везде тулят Present Simple. Это не совсем так, хотя это, конечно, очень удобная мысль для лентяев. Итак, в повседневной речи совершенно точно используются Future Simple, Present Simple, Past Simple. Кроме того, достаточно часто употребляют Present Progressive (Continuous) и Present Perfect. Если уж вам жалко времени на малоупотребительные словесные конструкции, то учите хотя бы 5 времён, а не одно.

«Good» vs «Well»

Буквально отличие такое: good – это хороший, т.е. прилагательное, а well – хорошо, т.е. наречие. Если речь о предметах, то берём прилагательное, а если о действиях – наречие. Если исключения:

Feel (помните песню, да?).

Smell.

Look.

Seem.

Sound.

С ними используем well.

Акцент

Да, вы не поверите, но очень и очень многие люди не парятся насчёт произношения. Они даже не пытаются выговаривать правильно звуки, хотя теоретически и знают, как они должны звучать. Лет ми спик фром май харт. В этом, конечно, ноу криминалити, однако нужно стремиться к совершенству. В некоторых ситуациях вас просто могут не понять, даже если вы правильно вспомнили все слова для вашего предложения. Тут много тонкостей – важно слушать носителей (живых или в записи) и запоминать особенности. Например, в английском языке нет звука «Ю». Никакого «Нью-Йорка»!!! Только «Ну-ёк»! Ещё: если одно слово заканчивается на «t», а второго начинает на гласную, то в речи появляется некий звук, похожий на русский «р» — послушайте сами в припеве всем известной песни «Shut up»:

Ещё у них нет «ш», только «щ»… Короче, целая россыпь тонкостей, отмахиваться от которых никак нельзя. И самое главное правило изучения любого языка – регулярность! Лучше по чуть-чуть каждый день, чем два раза в неделю подолгу.

P.S. Кстати, слово Language они понимают, но не используют так, как мы. Ради Бога не говорите English Language. Просто English — это уже несёт в себе смысл, и так понятно, что речь о языке.