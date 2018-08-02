С недавних пор приверженцы разных видов спорта включают в свою программу отдельные упражнения и целых «босые» комплексы. В беге без обуви есть и плюсы, и минусы – давайте разбираться.

ПЛЮСЫ

Экономичность

Разумеется, качественные кроссовки для бега стоят не слишком дёшево, а если учесть, что их нужно иметь несколько (для разных типов тренировки), то в сумме получается немалая сумма.

Безопасность

При правильной технике «босого» бега атлет приземляется не на пятку (как делают многие дилетанты), а на носок и внешнюю сторону стопы, чтобы снижает риск травм коленей и голеностопных суставов.

Ограничение нагрузки

Босиком мышцы и сухожилия спортсмена устают намного быстрее, что является как бы природным тормозящим механизмом. Вывод – босиком нельзя перетренироваться, что положительно сказывается на балансе состояния мышц, сердца, лёгких.



Точечный массаж

На стопе более 100 тысяч нервных окончаний. Во время бега получается массаж, что отлично влияет на нервную систему и внутренние органы.

МИНУСЫ

Трудность

Бег босиком предъявляет высокие требования к состоянию здоровья и подготовке атлета. Например, категорически не рекомендуется заниматься таким бегом людям, страдающим диабетом, варикозом и другими заболеваниями, влияющими на кровообращение.

Лишний вес

Бес босиком даже при правильной технике повышает нагрузку на суставы. У людей с избыточным весом она и так присутствует в виде лишних килограммов. Если вы ещё не сбросили свой десяток кило, то о беге босиком лучше пока не думать.



Бытовые условия

Не у каждого есть возможность круглогодично тренироваться босиком – для это требуется крытый стадион с беговыми дорожками. Если вы бегаете на улице, в парке или на природе, то бег босиком опасен ввиду риска ссадин, порезов и дальнейших неприятностей (заражение крови, нарывы).

Вот некоторые советы, если вы всё же решили побегать босиком:

Ходьба

Ваши стопы требуется подготовить к не слишком привычным ощущениям. Для этого отлично подходить ходьба. Ходите босиком ежедневно, увеличивая длительность. Попробуйте ходить по 5 минут и постепенно повышать время такого хода до 30 минут. Далее приступайте к максимального лёгкому, медленному бегу. И так далее…

Техника

Когда стопы уже готовы, обратите внимание на технику. Самое главное – ваша голова не должна во время бега двигаться вверх и вниз. В идеале ваше лицо должно находиться на одном уровне в течение всей пробежки, в каждой фазе шага.

Приземление

При каждом шаге, за долю секунды до приземления поднимайте пальцы вверх. Так приземление получится максимально мягким и безопасным для суставов.

Корпус

Во время бега стопа должна касаться земли исключительно под туловищем. Корпус должен быть при этом в строго вертикальном положении.