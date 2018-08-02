С недавних пор приверженцы разных видов спорта включают в свою программу отдельные упражнения и целых «босые» комплексы. В беге без обуви есть и плюсы, и минусы – давайте разбираться.
ПЛЮСЫ
- Экономичность
Разумеется, качественные кроссовки для бега стоят не слишком дёшево, а если учесть, что их нужно иметь несколько (для разных типов тренировки), то в сумме получается немалая сумма.
- Безопасность
При правильной технике «босого» бега атлет приземляется не на пятку (как делают многие дилетанты), а на носок и внешнюю сторону стопы, чтобы снижает риск травм коленей и голеностопных суставов.
- Ограничение нагрузки
Босиком мышцы и сухожилия спортсмена устают намного быстрее, что является как бы природным тормозящим механизмом. Вывод – босиком нельзя перетренироваться, что положительно сказывается на балансе состояния мышц, сердца, лёгких.
- Точечный массаж
На стопе более 100 тысяч нервных окончаний. Во время бега получается массаж, что отлично влияет на нервную систему и внутренние органы.
МИНУСЫ
- Трудность
Бег босиком предъявляет высокие требования к состоянию здоровья и подготовке атлета. Например, категорически не рекомендуется заниматься таким бегом людям, страдающим диабетом, варикозом и другими заболеваниями, влияющими на кровообращение.
- Лишний вес
Бес босиком даже при правильной технике повышает нагрузку на суставы. У людей с избыточным весом она и так присутствует в виде лишних килограммов. Если вы ещё не сбросили свой десяток кило, то о беге босиком лучше пока не думать.
- Бытовые условия
Не у каждого есть возможность круглогодично тренироваться босиком – для это требуется крытый стадион с беговыми дорожками. Если вы бегаете на улице, в парке или на природе, то бег босиком опасен ввиду риска ссадин, порезов и дальнейших неприятностей (заражение крови, нарывы).
Вот некоторые советы, если вы всё же решили побегать босиком:
- Ходьба
Ваши стопы требуется подготовить к не слишком привычным ощущениям. Для этого отлично подходить ходьба. Ходите босиком ежедневно, увеличивая длительность. Попробуйте ходить по 5 минут и постепенно повышать время такого хода до 30 минут. Далее приступайте к максимального лёгкому, медленному бегу. И так далее…
- Техника
Когда стопы уже готовы, обратите внимание на технику. Самое главное – ваша голова не должна во время бега двигаться вверх и вниз. В идеале ваше лицо должно находиться на одном уровне в течение всей пробежки, в каждой фазе шага.
- Приземление
При каждом шаге, за долю секунды до приземления поднимайте пальцы вверх. Так приземление получится максимально мягким и безопасным для суставов.
- Корпус
Во время бега стопа должна касаться земли исключительно под туловищем. Корпус должен быть при этом в строго вертикальном положении.
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