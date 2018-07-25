Выжить в открытом море

Если вы оказались в открытом море, то ваши дела, разумеется, не так хороши. Однако никогда и не при каких обстоятельствах нельзя унывать, ведь шанс есть всегда.
- Как долго можно продержаться
Очень долго. В истории полно примеров этому. В XVIII века на британском судне «Баунти» произошёл мятеж. Капитана и несколько людей, верных ему, высадили на шлюпку и оставили в море. Они выжили. По прошествии 47 дней они добрались до берега, преодолев 6,7 тыс. км. Боролись за жизнь как могли, и у них получилось.
- Что нужно, чтобы выжить
Самое главное – не вода и не еда, а самообладание. Паника – враг всего разумного. Под влиянием негативных эмоций люди совершают роковые ошибки, которые и ведут к гибели. Известный путешественник Ален Бомбар в качестве эксперимента переплыл океан на шлюпке без запасов воды и еды.
- Как сберечь энергию
В такой ситуации на счету каждая калория, потому нельзя тратит силы попусту. Двигайтесь как можно меньше. Если вы в шлюпке – то постарайтесь обсохнуть и оборудовать более-менее удобное место для того, чтобы лежать. Если у вас нет этой роскоши, то ищите вокруг что-то плавающее, за что можно зацепиться. Также собирайте другие предметы – пригодиться может всё.
- Вода
Самое просто – осадки. Подготовьте какие-нибудь ёмкости для сбора дождевой воды – пакеты, что-то пластиковое, консервные банки. Также следует сделать простейший дистиллятор для очистки и опреснения забортной воды. Необходим кусок полиэтилена и две ёмкости – большая и поменьше. Конструкция достаточно проста:
- Еда
С едой в открытом море всё намного лучше, чем с водой. Известен случай, когда китайский моряк выжил после кораблекрушения и прожил на плоту 133 дня. Из подручных материалов он смастерил удочки, что позволило ему не только прокормить себя, но даже сделать кое-какой запас еды.
Можно использовать всё, что есть под рукой – проволоку, нитки (в том числе выдернутые из одежды)… Наживкой может быть что-то цветное – например, нитка яркого цвета, а потом используйте кусочки уже пойманных рыб. Также можно есть водоросли – не очень вкусно, но калории там точно есть. Помимо рыбы можно ловить сачком из ткани планктон. Если попадётся, то хватайте черепах, моллюсков, птиц.
- Защита
Опасностей в открытом море предостаточно… Вот что следует знать:
— При больших волнах переложите все тяжёлые предметы к центру плота или шлюпки. Да, и сами тоже расположитесь в центре – так ваше «судно» будет более устойчивым к опрокидыванию.
— Защищайте кожу, голову и глаза от лучей солнца – в открытом море при голоде и обезвоживании солнечный ожог может стать настоящей мукой.
— Во время ловли рыбы не привязывайте нитки/леску в себе – крупная рыба может дёрнуть слишком сильно. Не переборщите с размером добычи – крупная рыба может опрокинуть вашу лодчонку.
— Избегайте рыб с иголками или шипами – велика вероятность нарваться на кого-то ядовитого.
- Земля
Если прошло достаточно времени, а вас ещё не нашли, надо постепенно двигаться к земле. Если вы не понимаете, как ориентироваться по звёздам, то старайтесь для начала понять где запад/восток, а по нему определить остальные стороны света. Потом вспомните карту – в каком месте вы находитесь и в каком направлении можно найти землю? Также есть косвенные признаки – над сушей образуются облака, во время грозы в объекты на суше бьёт молния, около берега намного больше птиц.
- Как не сойти с ума
Крепкий рассудок – самое важное, что поможет вам в открытом море (да и не только там). Чтобы не впасть в отчаяние старайтесь занимать голову повседневными забота – наблюдайте за происходящим вокруг, составьте график добычи воды и еды, ведите по возможности дневник.
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