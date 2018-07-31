Читаем на английском – 8 классных книг

Чтение иностранной литературы в оригинале – отличный способ подтянуть знание языка. И вот книги, которые прекрасно для этого подходят:
- Herbert George Wells – “The Island of Doctor Moreau”
Захватывающее произведение классика научной фантастики. События книги проходят на удалённом острове, который безумный учёный превратил в опытную лабораторию. Читатель сразу же окунётся в гнетущую атмосферу, а поводом для дискуссий станут проблемы этики и морали. С точки зрения языка книги написано относительно простым языком, без слишком длинных предложений.
- Suzanne Collins – “The Hunger Games”
Далёкое будущее. Безумный тиран развлекается, устраивая смертельные состязания между представителями порабощённого класса. Главная героиня добровольно вступает в игру и выигрывает, но это далеко не конец.
Написана книги простым языком с большим количество разговорных, упрощённых слов и выражений.
- Arthur Doyle – “The Hound of the Baskerville”
Настоящая английская классика. Прекрасный детектив на все времена. Знаменитый следователь Шерлок Холмс вместе с товарищем и соратником доктором Уотсоном идут по следу преступников в Девоншире. Написано чуть более сложно, чем предыдущие книги, но том-то и есть вся прелесть – настоящий, красивый британский язык!
- Mario Puzo – “The Godfather”
История жизни Вито Корлеоне в общих чертах известна каждому благодаря бессмертной экранизации. Однако в оригинальном источнике есть некоторые интересные детали, не нашедшие своего воплощения в киноэпопее Фрэнсиса Форда Копполы. Автор смело решил минимизировать погони и перестрелки, сконцентрировав внимание читателя на чисто человеческих взаимоотношениях внутри семьи.
- Winston Groom – “Forrest Gump”
Невероятная, волшебная, прекрасная история простого парня на фоне главных событий американской истории второй половины XX века – борьба за права чёрных, война во Вьетнаме, хиппи, Элвис Пресли, убийство Кеннеди, миссия «Аполлон». По сравнению с фильмом есть некоторые отличия. Какие? Узнаете, когда прочитаете книгу.
- William Maugham – “Theatre”
Это одно из самых известных и популярных произведений Сомерсета Моэма. В центре сюжета находится жизнь актрисы, которая постепенно перестаёт различать игру и настоящую жизнь. Написано всё каноническим английским, без всяких американских неологизмов.
- James Bowen – “Street Cat Named Bob”
Трогательная и интересная история настоящее мужской дружбы между уличным музыкантом и таким же уличным котом. Они встретились, и их жизни никогда больше не были прежними. Первый сумел побороть наркотическую зависимость, а второй обрёл настоящий дом и любящую семью. Написана книга живым, современным языком – то, что нужно для общения.
- Ernest Hemingway – “The Old Man and The Sea”
Глубокая, проникновенная повесть «Старик и море» считается одним из самых удачных произведений старика Хэма. За неё он получил Пулитцеровскую премию 1953 года. Эпичное противостояние человека и природы. Особого внимания заслуживает язык Хемингуэя – лаконичный, короткий, точный, без бессмысленного морфологического мусора.
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