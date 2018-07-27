Книги, изменившие мир

Облик и судьбы мира определяют не только войны. Со времён изобретения письменности книгам придавалась почти сакральная функция – влиять на умы людей. Эти 7 произведений в своё время имели и продолжают пользоваться бесконечным влиянием.

Яков Шпренгер, Генрих Крамер – «Молот ведьм» (1486)

Страшная книги. Писали её два инквизитора. Текст представляет собой достаточно трудный для понимания набор мыслей и рассуждения на темы веры, колдовства, Бога, демонов, души, балансе энергий и жидкостей.

Разумеется, во времена инквизиции с женщинами, заподозренными в сношениях с дьяволом церемонились куда меньше, чем сейчас. Некоторые части книги можно рассматривать, как практическое руководство по выведению ведьмы на чистую воду. Рецепт, как оказалось, прост до гениальности – выбить признание и казнить (лучше через сожжение). Разумеется, трактат имел огромное влияние.



Никколо Макиавелли – «Государь» (1513)

Эту книги обожали многие государственные деятели. Сталин и Наполеон, например. Труд XVI века в части достижения и удержания власти актуальности не теряет ни на грамм. Кроме того, как утверждают, многие советы и методики применимы не только в политике, но и в экономической жизни.

В отличие от других книг Средневековья, этот труд читается относительно легко. Он не перегружен бесконечными неструктурированными рассуждениями. Рекомендуется каждому мужчине.



Карл Маркс, Фридрих Энгельс – «Манифест коммунистической партии» (1848)

Возникновения коммунизма как философии навсегда и коренным образом изменило картину мира. В данном труде Маркс и Энгельс рассказывают о величайших недостатках капиталистической модели развития и призывают рабочий класс (который они считали главной силой, движущей прогресс) к восстанию против угнетателей.

Манифест сей так сильно повлиял на умы людей, что до сих пор видны следы этого воздействия. Их книга «Капиталл» упирает на экономику, а тут разбирается именно политическая, философская и идеологическая составляющие.



Библия, Коран, Тора, Шрути, Трипитака

Никто не станет спорить с тем, что религии повлияли на человеческую цивилизацию больше всего. И любой образованный человек должен знать хотя бы в общих чертах содержании главный книг человеческой цивилизации – Коран, Библия, Тора, Трипитака, Шрути. В каждой из этих книг рассказывает об устройстве мира и месте человека в нём. В чисто прикладном смысле эти труды учат нас жить. Многие советы применимы даже в том случае, если вы атеист. Кроме того, важно понимать, что в стрежневых вещах все религии мира похожи одна на другую… Особенно похожи Коран, Библия и Тора – множество одних и тех же событий, идентичные герои и почти совпадающие заповеди.

Мы не агитируем за веру/мракобесие, но каждый должен знать суть.



Чарльз Дарвин – «Происхождение видов» (1859)

Революционная книга. Попы ругают её до сих пор. Знаменитый англичанин первым создал сбалансированное учение, в котором доказал и рассказал принципы и само существование эволюции. Эффект разорвавшейся бомбы не прошёл и сегодня. Современная наука же приняла большую часть идей и сделала данную книгу основой всего биологического крыла естественных наук.



Платон – «Государство» (380 до н.э.)

Культовый древнегреческий философ научную работу вёл в форме рассуждений. Иногда с учениками, иногда с самим собой. Тут он рассказывает те черты, которые, как он думает, должно иметь идеально организованное государство. Помимо этого, Платон рассказывает не только о государстве в целом, но и о человек в отдельности – об этике, морали и чувстве долга перед обществом.



«И Цзин» (Книга перемен) (700 г до н.э.)

Эти книга является идеологической и смысловой базой для пятикнижия Конфуция. Этот труд был написан столь давно, что даже нет точной даты создания. Самые отчаянные исследователи утверждают, что книге не меньше пяти тысяч лет. Морфологически она представляет собой сборник гексограмм – некие базовые идеи, чьё графическое написание важно не меньше содержания самих слов (сами знаете, как трепетно к этому относятся на востоке). Книга имела огромнейшее влияние на культуры народов Азии.

